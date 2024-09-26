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Un podcast es un contenido de audio (o vídeo) nativamente digital, organizado en episodios publicados con regularidad y distribuido por Internet mediante un feed RSS a plataformas como Spotify, Apple Podcasts o iVoox. Su clave es el consumo bajo demanda y la especialización temática. Crear uno exige grabar, editar, alojar el audio y publicar el feed.

Te interesa saber qué es un podcast porque, aunque lo parezca, no es una moda. Lo cierto es que sí, parece que todo el mundo tiene un podcast. Pero es precisamente porque todo el mundo los escucha.

Con los teléfonos cada vez más presentes en nuestra vida y gracias a las aplicaciones, escuchar un podcast es algo cotidiano. Plataformas como Spotify o Apple Podcast nos lo ponen fácil, siendo una oportunidad de oro para quien haga un buen programa. Te contamos todo lo que necesitas saber sobre podcasting.

Índice del artículo





















































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Qué es un podcast exactamente (y por qué todo el mundo habla de ellos)

Los podcast crecen porque hemos pasado del contenido masivo emitido en directo al contenido especializado disponible bajo demanda. Un cambio radical de paradigma que está detrás del aparente boom del podcast.

Definición de podcast con ejemplos prácticos

Hablamos de podcast para referirnos a un contenido de audio y/o vídeo nativamente digital. Lo normal es que tenga episodios y se distribuya por Internet a través de plataformas como Spreaker, Spotify, Apple Podcast o iVoox, no desde el alojamiento de tu propia página web.

Lo interesante del podcast es que es un formato que se publica regularmente y al que es posible suscribirse. Así, conforme van saliendo episodios, el oyente ya los recibe de forma directa. Esto aterrizado a un ejemplo de podcast real cualquiera es pura magia, porque permite que cualquier persona pueda lanzar su propio programa. A modo de ejemplos:

Un diseñador web que hable de las últimas novedades en WordPress .

que hable de las últimas novedades en . Una emprendedora que hable de cómo gestiona los problemas que surgen en su empresa.

Gente de un colectivo de apasionados del marketing digital que se juntan para grabar programas analizando estrategias novedosas.

Esta diversidad muestra la riqueza del universo del podcast. Casi todo tiene una audiencia y solo hace falta una voz autorizada para comunicar en ese nicho. Por eso funcionan tan bien.

Origen de la palabra ‘podcast’: de dónde viene el término

La palabra podcast tiene su origen en iPod y broadcasting, que vendría a ser la suma del famoso dispositivo de Apple para música y la idea de hacer una emisión. Realmente lo acuñó Ben Hammersly, con un artículo en The Guardian que hablaba del fenómeno creciente.

Para qué sirve un podcast: usos personales, profesionales y empresariales

El éxito de este formato reside en su enorme versatilidad. Dependiendo del emisor y de sus objetivos estratégicos, un podcast va a cumplir funciones completamente distintas:

Para usuarios y creadores independientes: sirve como un canal de expresión personal para compartir aficiones, expandir conocimiento, comunicar proyectos propios o construir una comunidad en torno a un tema muy específico (tipo gaming, literatura, historia, finanzas personales).

sirve como un canal de expresión personal para compartir aficiones, expandir conocimiento, comunicar proyectos propios o construir una comunidad en torno a un tema muy específico (tipo gaming, literatura, historia, finanzas personales). Para profesionales y freelancers: es una de las formas de potenciar marca personal más potentes que existen. Permite demostrar autoridad en un sector y atraer clientes sin recurrir a la venta agresiva, solo a través de esa forma de comunicar.

es una de las formas de potenciar marca personal más potentes que existen. Permite demostrar autoridad en un sector y atraer clientes sin recurrir a la venta agresiva, solo a través de esa forma de comunicar. Para empresas y marcas: puede funcionar como un canal estratégico de inbound marketing. Un podcast corporativo ayuda a humanizar la empresa y posicionarla como referente en su nicho sin interrumpir al usuario con publicidad directa, aunque conviene tener claro que, hasta que llega a convertirse en branding, exige muchas horas de personas clave, tarda en arrancar y nada garantiza que funcione: en nichos muy técnicos hay formas de branding más efectivas.

Integrar este formato en la estrategia de comunicación permite conectar con una audiencia atenta que dedica decenas de minutos a escuchar tu mensaje. Por ello, se ha convertido en una pieza clave dentro del marketing de contenidos.

Características de un podcast que lo definen como formato

Para que una producción de audio pueda clasificarse formalmente como un podcast, debe cumplir con una serie de señas de identidad que lo diferencian de otros contenidos digitales:

Formato bajo demanda: el usuario decide el momento exacto y la velocidad de reproducción que prefiere en cada sesión.

el usuario decide el momento exacto y la velocidad de reproducción que prefiere en cada sesión. Contenido hiperespecializado: suelen dirigirse a nichos concretos en lugar de buscar a grandes audiencias masivas y heterogéneas.

suelen dirigirse a nichos concretos en lugar de buscar a grandes audiencias masivas y heterogéneas. Estructura por episodios: se organiza en entregas temporales (diarias, semanales, quincenales, mensuales) o en temporadas temáticas acotadas.

se organiza en entregas temporales (diarias, semanales, quincenales, mensuales) o en temporadas temáticas acotadas. Control de voz y cercanía: el audio transmite matices e intimidad, generando un vínculo de confianza con el oyente superior al de un artículo escrito.

el audio transmite matices e intimidad, generando un vínculo de confianza con el oyente superior al de un artículo escrito. Distribución mediante feed RSS: es la tecnología que permite que el contenido viaje desde el servidor del creador hasta las distintas aplicaciones de reproducción de forma automatizada.

Estas características garantizan una experiencia de consumo adaptada al ritmo de vida actual de los oyentes, que es justo lo que ha hecho que los podcast sigan creciendo sin parar.

Podcast vs. radio: diferencias clave que debes conocer

Es habitual escuchar que "el podcast es la nueva radio". Aunque comparten la materia prima, la forma de consumir y producir ambos formatos responde a lógicas totalmente opuestas.

Qué tiene un podcast que la radio tradicional no tiene

La radio tradicional emite en tiempo real mediante ondas hertzianas o streaming en directo, respondiendo a una parrilla de programación rígida marcada por el reloj. Si no estás escuchando la emisora a las ocho de la mañana, te pierdes el programa.

Un podcast elimina por completo la barrera del tiempo y el espacio gracias a sus ventajas nativas:

Sin horarios: no hay una hora fija de emisión ni una duración estricta que respetar por compromisos publicitarios. Un episodio dura exactamente lo que necesita durar (desde 10 minutos hasta 2 horas).

no hay una hora fija de emisión ni una duración estricta que respetar por compromisos publicitarios. Un episodio dura exactamente lo que necesita durar (desde 10 minutos hasta 2 horas). Hiperespecialización de contenidos: la radio generalista debe agradar a cientos de miles de oyentes a la vez. El podcast puede permitirse abordar temas ultraespecíficos porque su audiencia potencial se distribuye por todo el planeta.

la radio generalista debe agradar a cientos de miles de oyentes a la vez. El podcast puede permitirse abordar temas ultraespecíficos porque su audiencia potencial se distribuye por todo el planeta. Atemporalidad y consumo asíncrono: un episodio grabado hoy puede seguir recibiendo escuchas y aportando valor dentro de tres años, aunque conviene recordar que el podcast exige una inversión larga de tiempo antes de obtener ningún tipo de retorno y nada garantiza que acabe funcionando. La radio convencional, por su parte, caduca casi al instante tras su emisión en directo.

Esta flexibilidad convierte al podcast en el compañero ideal para optimizar tiempos muertos en la rutina diaria de cualquier persona. Es entretenimiento, pero que aporta valor.

Podcast, radio online y vídeo en YouTube: comparativa rápida

Para no confundir conceptos tan próximos entre sí, conviene analizar cómo se comporta cada formato frente al usuario. Esto se ve mejor en una tabla comparativa.

Tabla comparativa: podcast vs. radio vs. vídeo

Característica Podcast Radio Vídeo Público objetivo Nicho específico y calificado Audiencia masiva y generalista Audiencia visual de nicho o masiva Momento de consumo Bajo demanda En directo o con horario fijo Bajo demanda o directo Requisito de atención Atención pasiva Atención pasiva Atención visual exclusiva Producción técnica Ligera y flexible Infraestructura de estudio cara Equipamiento de vídeo y luz avanzado Distribución Abierta mediante feed RSS Emisoras o streaming propio Plataforma propietaria cerrada

Entender estas diferencias ayuda a elegir el formato adecuado según los recursos de producción disponibles. Así no malgastas esfuerzos en canales que no encajan con tus metas.

Tipos de podcast que existen y cuál encaja con tu proyecto

El universo del podcasting no se limita a dos personas hablando frente a un micrófono. Hay multitud de estructuras narrativas que se adaptan a la personalidad del creador o a los objetivos comerciales de tu negocio.

Por formato: entrevistas, monólogos, narrativos y de mesa redonda

Según la dinámica entre los participantes y la producción empleada, los formatos más habituales son:

Podcast de entrevistas: el anfitrión recibe en cada episodio a un invitado experto para hablar de una temática concreta. Es el formato más popular por lo fácil que resulta generar contenido, aunque conviene relativizar eso del efecto altavoz del invitado: si traes a alguien muy especializado, no tiene audiencia y no lo mira nadie; y si traes a alguien muy conocido, ya lo han llevado 50 antes que tú.

el anfitrión recibe en cada episodio a un invitado experto para hablar de una temática concreta. Es el formato más popular por lo fácil que resulta generar contenido, aunque conviene relativizar eso del efecto altavoz del invitado: si traes a alguien muy especializado, no tiene audiencia y no lo mira nadie; y si traes a alguien muy conocido, ya lo han llevado 50 antes que tú. Monólogo o solo show: un único creador habla directamente a la audiencia sobre su especialidad o experiencia personal. Requiere un guion bien estructurado, pero permite grabar sin depender de agendas externas.

un único creador habla directamente a la audiencia sobre su especialidad o experiencia personal. Requiere un guion bien estructurado, pero permite grabar sin depender de agendas externas. Mesa redonda o co-hosting: dos o más presentadores fijos debaten sobre actualidad, analizan productos o comparten experiencias de forma distendida.

dos o más presentadores fijos debaten sobre actualidad, analizan productos o comparten experiencias de forma distendida. Podcast narrativo o documental: producciones complejas que combinan guiones interpretados, diseño de sonido avanzado, actores, música y efectos especiales. Exigen muchas horas de postproducción y, aunque bien hechos pueden fidelizar mucho a la audiencia, nada garantiza que funcionen: hasta que el formato arranca, puedes haber gastado un montón de horas.

Elegir la estructura idónea dependerá de tu soltura ante el micrófono y de los recursos. No dudes en probar varios formatos al principio hasta dar con el que te haga sentir más cómodo, pues es otra forma de acertar.

Por temática: podcasts de entretenimiento, educativos, de negocios y más

Casi cualquier categoría imaginable tiene cabida en las plataformas de audio actuales:

Educativos y de divulgación: aprendizaje de idiomas, historia, ciencia, desarrollo personal o tutoriales sobre tecnología.

aprendizaje de idiomas, historia, ciencia, desarrollo personal o tutoriales sobre tecnología. Negocios y emprendimiento: marketing digital, finanzas, desarrollo de software, comercio electrónico e inversión.

marketing digital, finanzas, desarrollo de software, comercio electrónico e inversión. Entretenimiento y cultura: humor, análisis de series y cine, videojuegos, estilo de vida, música o crónica negra.

La clave del éxito en cualquiera de estas temáticas reside en aportar un enfoque singular que diferencie tu propuesta del resto de programas. Si tu podcast no tiene estilo propio, no funcionará porque el mercado está muy saturado.

Ejemplos reales de podcast en español para inspirarte

Analizar referencias consolidadas en el mercado hispanohablante ayuda a comprender cómo se aplica todo esto si de verdad quieres lanzar tu programa:

Entrevista y negocios: programas de charlas semanales donde fundadores de startups comparten métricas, consejos, aciertos y errores de sus empresas sin tapujos.

programas de charlas semanales donde fundadores de startups comparten métricas, consejos, aciertos y errores de sus empresas sin tapujos. Divulgación y salud: espacios breves diarios o semanales diseñados para aportar consejos prácticos sobre productividad, nutrición, ejercicio o salud mental.

espacios breves diarios o semanales diseñados para aportar consejos prácticos sobre productividad, nutrición, ejercicio o salud mental. Entretenimiento y humor: conversaciones informales entre comediantes que acumulan cientos de miles de descargas semanales y llenan teatros con grabaciones con público en directo.

Estos modelos demuestran que la constancia y la claridad en la propuesta son los denominadores comunes de los programas que triunfan. Estudiar a la competencia te servirá de guía para definir la personalidad de tu propio canal, así que no busques innovar y copia un poco lo que ya sabes que funciona.

Cómo funciona un podcast técnicamente: del audio a tus oídos

Si quieres crear un podcast de calidad, hay que entender bien los aspectos técnicos para producir un programa que funcione.

El archivo de audio: grabación, edición y formato

Para registrar tu voz necesitarás algún programa. Si estás empezando, te recomendamos optar por Audacity, que es gratuito y de código abierto. A partir de ahí, hay soluciones avanzadas, tipo GarageBand o Adobe Audition.

Durante la edición se limpian los ruidos de fondo, se nivelan los volúmenes de las voces, se añade la música de sintonía y los efectos sonoros, y finalmente se exporta el resultado en un archivo digital comprimido, habitualmente en formato MP3 con un bitrate optimizado para voz, que es el formato estándar en podcasting.

Este proceso de pulido técnico es fundamental para garantizar que el oyente disfrute de una escucha limpia y agradable en cualquier reproductor. Un buen tratamiento del sonido evita que la audiencia abandone el episodio a los pocos minutos.

El feed RSS: el motor invisible que distribuye tu podcast

Aquí reside la magia tecnológica que diferencia a un podcast de un simple archivo de sonido subido a una web.

Qué es un feed RSS y por qué lo necesita cualquier podcast

El feed RSS es un archivo de texto en código XML que se genera automáticamente en un servidor web o en la plataforma que uses para alojar tu podcast. Tiene la información de tu programa y una lista actualizada con las direcciones URL de todos los archivos MP3 que vas subiendo.

Las plataformas tipo Spotify o Apple Podcasts no guardan el archivo de audio pesado de tu podcast en sus servidores, sino que van a leer regularmente tu feed RSS. Si detectan que has añadido una nueva línea de código con un episodio, lo muestran automáticamente a tus suscriptores en la aplicación.

Las plataformas de distribución: Spotify, Apple Podcasts, iVoox y otras

Las aplicaciones donde la gente escucha audio se denominan directorios o podcatchers. Actúan como agregadores inteligentes que leen de forma constante la información enviada por tu feed RSS.

El flujo técnico completo que sigue cada episodio se resume en el siguiente esquema:

Archivo grabado > CDN > hosting > feed RSS > lectura > reproducción del oyente

Es un sistema eficiente que garantiza la máxima difusión con el mínimo esfuerzo operativo.

Dónde escuchar podcasts: plataformas y aplicaciones más populares

Para familiarizarte con el entorno antes de lanzar tu propio podcast, conviene conocer los canales desde los que el usuario final consume contenido.

Las mejores apps para escuchar podcasts en móvil y escritorio

El ecosistema de aplicaciones de reproducción es gratuito y totalmente multiplataforma:

Spotify : líder en volumen de usuarios globales.

líder en volumen de usuarios globales. Apple Podcasts : aplicación nativa instalada en todos los dispositivos del ecosistema Apple.

aplicación nativa instalada en todos los dispositivos del ecosistema Apple. iVoox : de referencia en el mercado hispanohablante.

de referencia en el mercado hispanohablante. YouTube Music: la forma de Google para integrar los contenidos de audio y vídeo bajo la infraestructura de su buscador.

Conocer las particularidades de cada plataforma te permitirá optimizar la presencia de tu programa en los lugares donde ya está tu audiencia potencial.

Cómo suscribirse a un podcast y no perderse ningún episodio

Usualmente, la suscripción a un podcast es tan fácil como darle a “seguir” o “suscribirse”. Esto se hace desde el propio sitio del programa dentro de la aplicación que uses.

A partir de ahí, en cuanto haya un nuevo episodio del podcast, este se servirá directamente al usuario. Eso facilita las cosas, fidelizando al oyente.

Cómo hacer un podcast paso a paso: guía para principiantes

Lanzar un podcast propio es un trabajo notable, pero si sigues un orden lógico, el proceso resulta accesible. Es posible empezar por algo fácil e ir creciendo, así que no te agobies. Lo importante es empezar.

Qué necesito para hacer un podcast: equipo y herramientas básicas

El error más típico de los principiantes es gastar muchísimo dinero y tiempo sin antes validar. Para arrancar, solo necesitas cubrir tres pilares básicos:

Micrófono: la calidad de sonido sí importa. Los micrófonos USB de condensador o dinámicos (como el Samson Q2U o el Blue Yeti) ofrecen un sonido impecable sin necesidad de comprar tarjetas de audio externas.

la calidad de sonido sí importa. Los micrófonos USB de condensador o dinámicos (como el Samson Q2U o el Blue Yeti) ofrecen un sonido impecable sin necesidad de comprar tarjetas de audio externas. Auriculares: auriculares cerrados para monitorizar tu propia voz durante la grabación y detectar ruidos de fondo o descompensaciones de volumen.

auriculares cerrados para monitorizar tu propia voz durante la grabación y detectar ruidos de fondo o descompensaciones de volumen. Software de grabación y edición: no hace falta gastar en licencias caras. Con Audacity estás más que cubierto.

Contar con este equipo básico te garantizará una nitidez de voz suficiente para competir en igualdad de condiciones, o al menos empezar con calidad de sobra. No te recomendamos gastarte miles de euros sin antes validar tu idea.

Opciones gratuitas vs. de pago para empezar sin gastar mucho

Si tu presupuesto para tu podcast es cero, es factible grabar tu primer episodio utilizando la grabadora de voz de tu smartphone en un entorno silencioso. Recuerda que, tras unos cuantos episodios, será más fácil ver si la gente tiene interés y plantearse invertir.

Cómo planificar tu podcast: estructura, guion y frecuencia de publicación

Dedica tiempo a la preparación para conseguir un podcast con un guion que resulte profesional y no aburra. Te aconsejamos planificar así tu podcast:

Estructura del episodio: diseña una escaleta sencilla dividida en introducción (bienvenida y tema del día), bloque principal (desarrollo del tema o entrevista) y cierre (agradecimientos y llamada a la acción para que se suscriban).

diseña una escaleta sencilla dividida en introducción (bienvenida y tema del día), bloque principal (desarrollo del tema o entrevista) y cierre (agradecimientos y para que se suscriban). Guion o escaleta: una lista con los puntos clave a tratar y las preguntas fijas te dará fluidez sin perder el hilo.

una lista con los puntos clave a tratar y las preguntas fijas te dará fluidez sin perder el hilo. Frecuencia de publicación: constancia. Es preferible publicar un episodio quincenal sin fallar que lanzar cuatro episodios en una semana y desaparecer durante dos meses.

Establecer una rutina clara ayuda a educar a tu audiencia, que sabrá exactamente qué día de la semana tiene una cita con tu programa. Mantener el compromiso resulta en fidelizar a tu comunidad a largo plazo.

Cómo alojar y publicar tu podcast: hosting de audio y feed RSS

Una vez editado tu archivo MP3, necesitas subirlo a internet para generar el famoso feed RSS que alimentará a la plataforma que elijas.

Por qué necesitas un alojamiento web propio para alojar tu podcast

Aunque existen plataformas externas de alojamiento de podcasts, tener un alojamiento web propio para podcast te da control absoluto sobre tus contenidos.

Si dependes al 100 % de un servicio externo gratuito, quedas sujeto a sus cambios de condiciones: si la plataforma los modifica o cierra, te quedas sin nada y tu proyecto depende de ellos. A esto súmale las limitaciones de implementación y las comisiones, que al principio parecen bajas, pero pesan cuando creces.

Cómo configurar WordPress como base de tu podcast con hosting adecuado

Si utilizas WordPress en tu propio hosting, es totalmente viable convertir tu web en una plataforma de podcasting mediante plugins especializados como Seriously Simple Podcasting o PowerPress. Eso sí, los archivos de audio no conviene alojarlos en WordPress: los MP3 consumen ancho de banda e IO y, salvo que uses un CDN, vas a tener problemas para servirlos.

Tan fácil como:

Subes el archivo MP3 a tu CDN. Creas una nueva entrada en WordPress añadiendo el episodio. El plugin genera automáticamente un feed RSS exclusivo para tu podcast sin que tengas que tocar código.

Recuerda que, en el caso del podcast, lo ideal es servirlo desde un CDN o incrustarlo desde plataformas como Apple Podcast o Spotify para evitar latencias y cortes en el audio.

Cómo subir tu podcast a Spotify, Apple Podcasts y otras plataformas

Con tu feed RSS preparado en tu web o plataforma de alojamiento, lo siguiente es facilísimo.

El proceso se hace solo una vez por plataforma:

Spotify for Creators : accedes para pegar la URL de tu feed RSS y confirmas la propiedad mediante el email de verificación.

accedes para pegar la URL de tu feed RSS y confirmas la propiedad mediante el email de verificación. Apple Podcasts for Creators : validas tu ID de Apple y registras el feed RSS de tu programa.

validas tu ID de Apple y registras el feed RSS de tu programa. iVoox Podcasters: creas tu canal dentro de la plataforma y vinculas tu feed externo para que sincronice cada nueva entrega automáticamente.

A partir de ese momento, cada vez que publiques una entrada con un nuevo archivo de audio en tu web, las plataformas lo recogerán de forma automática, haciéndolo fácil.

Podcast para principiantes: los errores más comunes al empezar (y cómo evitarlos)

Está genial lanzar tu propio podcast, pero conviene evitar algunos errores típicos en los que cae la gente antes de validar.

Errores de audio, edición y publicación que frenan el crecimiento

La experiencia de escucha es absolutamente fundamental. Algunos consejos básicos para evitar que ignoren tu contenido son:

Cuida la acústica del espacio: graba en un lugar sin eco y evita ruidos en lo posible.

graba en un lugar sin eco y evita ruidos en lo posible. Cuida el volumen: tu voz y la de tus invitados (o la música) deben tener un equilibrio.

tu voz y la de tus invitados (o la música) deben tener un equilibrio. No te pases con la intro: está genial tener una, pero si es posible reducirla a menos de 40 segundos, perfecto. Menos es más.

Cuidar la calidad técnica percibida es tan importante como ofrecer un contenido interesante. Da igual que tengas un contenido increíble, pues si lo entregas con mala calidad, la gente no se suscribirá.

Por qué la infraestructura técnica marca la diferencia desde el primer episodio

Si tu podcast está alojado en tu propio hosting, tienes todo lo necesario para dar una buena experiencia al oyente y que el feed RSS funcione como un reloj.

Como el universo de los podcasts no deja de expandirse, te recomendamos crear un programa propio para conectar más y mejor con tu audiencia. Empieza de forma fácil y con buen pie gracias a un hosting de calidad para podcast.