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Es natural que las personas queramos tener privacidad cuando nos conectamos. Hacemos de todo por internet, con lo que como mínimo cualquiera aspira a tener sus datos seguros. Y es justo ahí donde saber qué es una VPN te interesa.

Esto de las redes privadas virtuales no es nuevo, claro. Sin embargo, lejos de la magia y los milagros de privacidad que algunos le atribuyen, ¿sabes qué es una VPN realmente? Quizá no.

Por eso, vamos a explicarte en términos sencillos, sin tecnicismos, cómo funciona una VPN. Hablaremos de casos de uso, de sus ventajas y también de sus límites, para que sepas cómo sacarle partido a esta capa extra de seguridad.

Índice del artículo













































































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VPN: qué significa y qué es exactamente

Una VPN es una red privada virtual. Esto, que en inglés se expresa como Virtual Private Network, tiene su enjundia más allá de la definición.

Origen y significado del término VPN

Que una VPN sea virtual no significa que no haya conexión física entre equipos. Tus datos siguen viajando por la misma infraestructura de internet; lo virtual es la red en sí: una conexión lógica entre tu dispositivo y un servidor que se comporta como si ambos estuvieran dentro de una red propia.

Lo de privada viene del cifrado: aunque los datos crucen redes públicas, quedan lejos del alcance de terceros que estén por medio. Pero, al ser una red, sigue suponiendo un intercambio de datos.

La idea tampoco es nueva. En los años 90 aparecieron los primeros protocolos de túnel, como PPTP, impulsado por Microsoft junto a otros fabricantes y documentado en el RFC 2637 en 1999.

Definición de VPN en términos sencillos: qué es y qué hace

En la práctica, una VPN es un software o servicio que hace de puente entre el dispositivo que usas e internet. Esta parte la tenemos clara: te conectas y navegas, pero de forma mucho más segura.

Ese grado de privacidad es la clave, porque quienes están entre tú y el servidor VPN no van a tener información sobre lo que estás haciendo. Ni el proveedor de internet, ni quien controle la wifi a la que te conectas, ni el administrador de esa red podrán ver a qué páginas entras ni la información que envías. Eso sí, hay alguien que sí puede verlo: el propio proveedor de la VPN. Por eso una VPN es sinónimo de privacidad frente a la red, que no de anonimato.

El concepto de “túnel cifrado”: cómo entenderlo sin tecnicismos

Para entender bien ese grado de privacidad, lo lógico es pensar en lo que pasaría normalmente: te conectas a una red y, si no tienes VPN, podrían interceptar parte de tus datos. Lo normal es que no suceda, pero, por poder, podrían. Un grado de incertidumbre que no gusta.

Hoy la mayoría de webs usan HTTPS, que ya cifra el contenido de cada página, pero siguen quedando a la vista datos como las consultas DNS o las webs a las que te conectas.

En ese contexto, tu VPN representa un túnel cifrado. ¿Por qué? Porque encapsula y cifra cada paquete de información antes de que salga de tu dispositivo, de manera que, si alguien lo interceptase, lo que vería son caracteres que no podrá descifrar sin la clave. Vamos, que lo que viaja por el túnel es ilegible para quien esté en medio.

Por si todavía tienes dudas sobre su papel en la ciberseguridad, vamos a ver su operativa en detalle.

Cómo funciona una VPN paso a paso

Comprender el recorrido técnico que realiza tu información ayuda a desmitificar el proceso y a entender por qué cambia tu experiencia de navegación.

Qué ocurre desde que activas la VPN hasta que navegas

El proceso que vas a seguir al usar una VPN es:

Iniciación de la app: abres la app VPN en tu ordenador o móvil y pulsas el botón de conectar. Establecimiento del túnel: tu aplicación negocia con el servidor VPN de destino; ambos se autentican e intercambian las claves con las que se cifrará la conexión. Cifrado de datos: una vez establecido el canal, la app cifra el tráfico saliente de tu dispositivo (todo o solo el de algunas apps, según cómo esté configurada). Tránsito y salida: tus datos cifrados viajan a través del proveedor de internet hasta el servidor VPN. Este servidor descifra la información y la envía a la web o servicio final. Respuesta: la web responde al servidor VPN, este vuelve a cifrar la información y te la reenvía a través del túnel seguro.

Ya te das cuenta de que una VPN es una capa de seguridad muy sólida en el trayecto entre tu dispositivo y su servidor. No es infalible, y en el tramo que va del servidor VPN a la web la protección depende de que esa web use HTTPS.

Qué es una VPN IP y cómo cambia tu dirección real

Tu dispositivo, al conectarse, lo hace a través de una dirección IP, que viene a ser su “carné de identidad virtual”. Es un número que da información aproximada sobre dónde estás, además del proveedor de tu red.

Si te conectas a través de VPN, la web no verá tu IP sino la IP del servidor VPN. Es posible que detecte que tu conexión llega vía VPN, aunque no tu IP real. Ahora bien, la IP no es lo único que te identifica: las cookies, las sesiones iniciadas o la huella de tu navegador siguen funcionando igual, como verás en las limitaciones.

Cifrado, protocolos y servidores: los pilares técnicos explicados fácil

El funcionamiento de una VPN se sostiene sobre tres componentes principales.

Qué es el cifrado en una VPN y por qué importa

Primero está el cifrado, basado en algoritmos matemáticos. Esto, que suena supertécnico, lo que hace es convertir información legible en un código secreto. Aquí tienes estándares como AES-256, el que usan entidades bancarias o incluso gobiernos, o ChaCha20, el que usa WireGuard. Vamos, que sin la clave, descifrar ese tráfico por la fuerza no es viable con la tecnología actual.

Principales protocolos VPN: OpenVPN, WireGuard, IKEv2 y más

Este grado de seguridad de una VPN se logra a través de protocolos, que son las reglas que definen cómo se establece y se cifra el túnel:

OpenVPN : el estándar tradicional y uno de los más extendidos. Destaca por su versatilidad, su alto nivel de seguridad y por ser de código abierto.

el estándar tradicional y uno de los más extendidos. Destaca por su versatilidad, su alto nivel de seguridad y por ser de código abierto. WireGuard: la alternativa moderna, extremadamente ligera y rápida, con un código mucho más reducido que facilita auditarlo.

la alternativa moderna, extremadamente ligera y rápida, con un código mucho más reducido que facilita auditarlo. IKEv2/IPSec : destaca por su velocidad y por reconectarse automáticamente al cambiar de red, con lo que va muy bien para usar la VPN en el móvil.

destaca por su velocidad y por reconectarse automáticamente al cambiar de red, con lo que va muy bien para usar la VPN en el móvil. PPTP y L2TP/IPSec: protocolos más antiguos. PPTP se considera inseguro y no deberías usarlo; L2TP/IPSec sigue funcionando, pero ha quedado por detrás de los anteriores.

Con el paso del tiempo estos protocolos irán mejorando, pero, bien configurados, OpenVPN, WireGuard e IKEv2 se consideran seguros hoy en día.

Servidores VPN: dónde se descifra tu tráfico

El tercer pilar es el servidor VPN, el otro extremo del túnel. Es donde se descifra tu tráfico antes de salir hacia internet y el que presta su IP a tu conexión. Por eso importan tanto su ubicación (cuanto más lejos, más tarda en responder) como quién lo gestiona: quien controla el servidor puede ver el tráfico que sale de él.

Para qué sirve una VPN: casos de uso reales

Existen múltiples razones operativas para incorporar esta tecnología en tu flujo de trabajo online.

Navegar seguro en redes wifi públicas (cafeterías, aeropuertos, hoteles)

Evidentemente, aquí la VPN es fundamental. Tengamos en cuenta que las redes abiertas entrañan riesgos por interceptación del tráfico. Es decir: alguien se mete “en medio” y hace de las suyas con tus datos. La VPN cifra todo lo que sale de tu dispositivo, así que reduce mucho ese riesgo, aunque no te libra de caer en una web fraudulenta.

Lo mismo pasa en eventos del sector, ferias o espacios de coworking, donde el volumen de conexiones compartidas aumenta el riesgo de ataques informáticos y lo que está en juego suelen ser credenciales corporativas.

Acceder a contenido con restricción geográfica

Al enmascarar tu dirección IP real con la del servidor remoto, podrás eludir bloqueos geográficos de servicios web restringidos a determinados países. Eso sí, muchas plataformas de streaming detectan y bloquean las IP de las VPN, y saltarse sus restricciones geográficas suele ir contra sus condiciones de uso.

Privacidad frente al seguimiento de anunciantes y proveedores de internet

Tu proveedor de acceso a internet podría “ver” qué páginas web visitas. Sin embargo, al usar VPN solo sabrá que estás conectado a un servidor VPN y cuántos datos intercambias. Frente a los anunciantes, la ayuda es parcial: dejan de ver tu IP real, pero pueden seguir rastreándote con cookies o con tu cuenta si tienes la sesión iniciada.

Descargas P2P y protección de la identidad online

Protege la dirección IP del usuario en redes P2P (peer-to-peer), evitando que quede expuesta públicamente ante el resto de usuarios de los enjambres de descarga compartida. Eso no convierte en legal descargar contenido protegido, como verás más abajo.

Tipos de VPN que existen: cuál necesitas según tu situación

No todas las soluciones están diseñadas para el mismo propósito. Así, la arquitectura de una VPN varía según se busque proteger a un único usuario o conectar la infraestructura de una empresa.

VPN de acceso remoto: para usuarios individuales y teletrabajadores

Es el modelo comercial o doméstico habitual. El usuario instala un cliente en su equipo y se conecta a un servidor remoto, ya sea para cifrar su navegación y ocultar su IP (lo que solemos llamar VPN personal) o para autenticarse y acceder a la red interna de su empresa mientras trabaja a distancia (VPN corporativa).

VPN de sitio a sitio (Site-to-Site): para conectar oficinas y sedes empresariales

Utilizada por organizaciones con múltiples delegaciones físicas. Conecta redes enteras entre sí de manera transparente para los empleados, sin necesidad de que cada ordenador instale un cliente individual.

VPN SSL y VPN cliente-servidor: diferencias y usos

Una VPN SSL usa el cifrado TLS/SSL, el mismo que protege las webs con HTTPS. En su versión sin cliente, da acceso a aplicaciones específicas directamente desde el navegador web, sin necesidad de instalar programas.

Por otra parte, una VPN cliente-servidor sí supone la instalación de un programa en el dispositivo del usuario, que redirige el tráfico del sistema operativo a través del túnel seguro. Ojo, que no son categorías cerradas: OpenVPN, por ejemplo, se basa en TLS y funciona con cliente.

VPN para empresas, agencias y desarrolladores web

Más allá del uso particular orientado a la privacidad, las redes privadas virtuales de trabajo son indispensables para agencias de marketing, programadores, personal de mantenimiento y administradores de sistemas.

Por qué una agencia digital necesita una VPN para su equipo remoto

Las agencias gestionan a diario datos confidenciales, credenciales y accesos a herramientas y paneles de administración de múltiples clientes. Exigir el uso de una VPN al equipo remoto minimiza el riesgo de fugas de información por accesos no protegidos.

Acceso seguro a servidores de clientes, paneles de control y entornos de staging

Muchos entornos de desarrollo o paneles de control tipo cPanel, además de servidores SSH, se configuran por seguridad para permitir el acceso únicamente a direcciones IP autorizadas (whitelist). Una VPN con una IP fija permite que todo el equipo entre desde esa única IP autorizada, sin importar desde dónde trabaje cada persona.

Ventajas y desventajas de usar una VPN

Adoptar una red privada virtual aporta capas de protección fundamentales, aunque también tiene limitaciones que conviene conocer.

Beneficios reales de una conexión VPN en el día a día

Está claro que son muchas, pero, por si acaso, veamos las ventajas de una VPN:

Más seguridad en redes abiertas: cifra el tráfico saliente desde tu equipo, así que nadie en esa red podrá ver lo que haces.

cifra el tráfico saliente desde tu equipo, así que nadie en esa red podrá ver lo que haces. Privacidad de localización e IP: las webs verán la IP y la ubicación del servidor VPN, no las tuyas ni las de tu proveedor de internet.

las webs verán la IP y la ubicación del servidor VPN, no las tuyas ni las de tu proveedor de internet. Menos límites geográficos: te permite acceder a contenidos o servicios restringidos en determinadas regiones, siempre que la plataforma no bloquee las VPN.

te permite acceder a contenidos o servicios restringidos en determinadas regiones, siempre que la plataforma no bloquee las VPN. Acceso remoto seguro: facilita la conexión a redes o paneles sin exponerlos públicamente a internet.

Dado que el coste de una VPN es bajo (más abajo tienes cifras), tiene todo el sentido utilizarla. Eso, claro, si sus limitaciones te encajan.

Limitaciones y cosas que una VPN NO hace por ti

Aunque a veces nos digan que la VPN lo hace todo, la realidad es que tiene ciertas limitaciones a considerar, y que son:

No es un antivirus: si descargas lo que no debes, seguirás pudiendo infectar tus equipos y redes.

si descargas lo que no debes, seguirás pudiendo infectar tus equipos y redes. Suele reducir la velocidad de conexión: el proceso de cifrado y el desvío del tráfico a través de un servidor intermedio suelen añadir algo de latencia y reducir ligeramente la velocidad de bajada/subida.

el proceso de cifrado y el desvío del tráfico a través de un servidor intermedio suelen añadir algo de y reducir ligeramente la velocidad de bajada/subida. No evita el rastreo por cookies ni inicios de sesión: si navegas con la sesión iniciada en tu cuenta de Google o aceptas cookies de seguimiento , las plataformas te identificarán de forma unívoca independientemente de tu IP.

si navegas con la sesión iniciada en tu cuenta de Google o aceptas , las plataformas te identificarán de forma unívoca independientemente de tu IP. No te protege del phishing: si introduces tus datos en una web fraudulenta, la VPN no lo impide.

Así que, aunque añade una importantísima capa de seguridad, seguirás teniendo que ser consciente e ir con precaución para evitar sustos.

¿Una VPN protege completamente tu privacidad en internet?

No existe el anonimato absoluto en internet. Da igual que uses una VPN: nadie puede garantizarte que jamás se interceptará tu tráfico o actividad. El proveedor de la VPN sí ve tu tráfico, así que todo depende de que cumpla su política de no registros (mejor si está auditada por terceros). Si es así y la combinas con buenos hábitos, estarás muy bien protegido frente a quien comparta tu red. Y ten en cuenta que una VPN montada en tu propio servidor tampoco te hace anónimo, como verás más abajo.

Diferencia entre VPN y proxy: no son lo mismo

La confusión aquí suele aparecer porque VPN y proxy enmascaran tu IP. Pero son muy diferentes si entramos en detalle.

Cómo funciona un proxy y en qué se diferencia de una VPN

Un servidor proxy actúa como un simple intermediario a nivel de aplicación (normalmente para el navegador web). Hace la petición a la web en tu nombre, así que esta ve la IP del proxy, pero por lo general no cifra el tráfico de todo tu dispositivo ni protege otras aplicaciones del sistema operativo. Justo lo que sí hace tu VPN.

Cuándo usar un proxy y cuándo usar una VPN

Si solo necesitas cambiar temporalmente la IP dentro de un navegador para acceder a una página concreta y no transfieres datos confidenciales, usa un proxy. Pero si necesitas cifrado completo para todas las conexiones de tu sistema operativo o manejas información sensible, usa una VPN.

¿Es legal usar una VPN en España?

Como hablamos de privacidad, parece que es tema de espionaje o de algo fuera de la ley, pero es completamente legal.

Marco legal de las VPN en España y en la Unión Europea

Efectivamente, usar una VPN es 100 % legal en España, y también en el resto de países de la Unión Europea. De hecho, lo raro es que instituciones o empresas no las usen, porque son medidas para proteger datos. Otra cosa es fuera de la UE: hay países, como China o Rusia, que restringen o prohíben las VPN no autorizadas por el Estado.

En España sí ha habido órdenes judiciales que obligan a algunos proveedores de VPN a bloquear webs que emiten fútbol de forma ilegal, pero van contra la piratería, no contra quien usa una VPN.

Usos legales e ilegales de una VPN: lo que debes saber

La VPN es una tecnología neutra. Lo que determina la legalidad es la actividad que realizas a través de ella. Para diferenciarlo con claridad:

Uso legal: cifrar tu conexión, teletrabajar, proteger tu privacidad o acceder a servidores autorizados.

cifrar tu conexión, teletrabajar, proteger tu privacidad o acceder a servidores autorizados. Uso ilegal: cometer fraudes, realizar ciberataques, distribuir malware o descargar y compartir material protegido por derechos de autor sin autorización.

Ya te imaginas que la VPN no exime del cumplimiento de la ley. Así que, mientras la uses para actividades legales, es completamente legal.

VPN gratuita vs. VPN de pago: en qué se diferencian realmente

Somos conscientes de que hay mucha oferta de VPN gratis e ilimitada. O, mejor dicho, mucha promesa de que existe. Tengamos en cuenta que mantener este tipo de servidores supone un gasto considerable, y que nada es gratis. Algunos proveedores de pago tienen planes gratuitos con límites (pocos países, un solo dispositivo), pero lo que se anuncia como gratis e ilimitado suele tener truco.

Por qué desconfiar de las VPN gratuitas

Cuando un producto digital es gratuito, el modelo de negocio suele ser el propio usuario:

Venta de datos de navegación: muchas apps gratuitas registran tus hábitos de consumo y venden esa información a redes publicitarias.

muchas apps gratuitas registran tus hábitos de consumo y venden esa información a redes publicitarias. Inyección de anuncios y rastreadores: modifican el tráfico para insertar anuncios o recopilar información personal.

modifican el tráfico para insertar anuncios o recopilar información personal. Cifrado débil o desactualizado: pueden usar protocolos antiguos, como PPTP, que ya no se consideran seguros.

pueden usar protocolos antiguos, como PPTP, que ya no se consideran seguros. Límites de ancho de banda y velocidad: congestionan las conexiones y restringen la velocidad para forzar la contratación de planes de pago.

En el mejor de los casos, te ralentizan la navegación a ver si pasas por caja. En el peor, podrían comprometer tu privacidad. Cuidado.

Qué debe ofrecerte una buena VPN de pago

Te preguntarás entonces qué debe ofrecer una buena VPN de pago. Desde nuestro punto de vista, integraría:

Política estricta de no registros (No-Logs): garantía, auditada por terceros, de que no se almacena ningún historial de navegación ni de conexiones.

garantía, auditada por terceros, de que no se almacena ningún historial de navegación ni de conexiones. Servidores de alta velocidad: con capacidad suficiente para que la pérdida de rendimiento sea mínima.

con capacidad suficiente para que la pérdida de rendimiento sea mínima. Protocolos modernos: soporte nativo para WireGuard u OpenVPN, con cifrado robusto (ChaCha20 o AES-256).

Eso es lo mínimo. A partir de ahí, valora la jurisdicción del proveedor (mejor en países con leyes estrictas de privacidad), el número y la ubicación de los servidores, la compatibilidad multiplataforma y la presencia de funciones avanzadas como el Kill Switch (bloqueo automático del tráfico si cae la VPN). Y, por supuesto, el precio.

Cómo montar tu propia VPN en un servidor VPS: la alternativa profesional

Para administradores de sistemas, agencias, desarrolladores o equipos que necesitan una IP fija, contratar una VPN comercial no siempre es la solución ideal. En esos casos, es posible montar tu propia VPN en un servidor VPS.

En lugar de compartir infraestructura con miles de desconocidos o confiar tus datos a una empresa de VPN, podrás desplegar tu propio servidor VPN en un servidor privado virtual bajo tu control exclusivo.

Ventajas de tener una VPN propia en un servidor VPS frente a los servicios comerciales

Vamos a ver qué aspectos marcan la diferencia frente a un servicio comercial.

Control total sobre tus datos y configuración

Tú eres el único administrador de la máquina. No hay un proveedor de VPN de por medio con sus propios registros y políticas de privacidad que puedan cambiar. Eso sí, la responsabilidad de mantener el servidor actualizado y seguro también pasa a ser tuya.

Ahorro a largo plazo y escalabilidad para equipos

Permite conectar múltiples dispositivos o crear accesos individuales para todo tu equipo de trabajo sobre la misma infraestructura, sin pagar licencias mensuales por usuario. Pagas el servidor, no cada conexión.

Servidor en España: latencia mínima y cumplimiento del RGPD

Al contratar un servidor VPS Cloud con ubicación física en España, obtienes una dirección IP española dedicada y una latencia baja si te conectas desde aquí. Además, que los datos no salgan de la UE te pone más fácil cumplir el RGPD, aunque el cumplimiento depende también de cómo configures y uses el servidor. En nuestro centro de confianza puedes consultar las certificaciones de los centros de datos de Madrid donde están alojados.

Lo que una VPN en tu VPS no hace: hacerte anónimo

Conviene tenerlo claro antes de lanzarte: una VPN montada en tu propio VPS no te hace anónimo. La IP con la que navegarás es la del servidor, una IP fija que solo usas tú y que está asociada a tu contrato, así que cualquier web que la vea podrá relacionarla siempre con el mismo usuario. Tampoco tendrás servidores en varios países para cambiar de ubicación.

Donde sí brilla es en lo que hemos visto antes: proteger tu conexión en redes wifi públicas, darle a tu equipo una IP fija para entrar en paneles y servidores con lista blanca, y conectarte a tus servidores sin exponerlos a internet. Si lo que buscas es pasar desapercibido entre muchos usuarios, encaja mejor una VPN comercial con política de no registros auditada.

VPN propia o VPN comercial: cuánto cuesta cada opción

Opción Precio orientativo Qué incluye Para quién encaja VPN gratuita 0 € Pocos servidores y límites de datos, velocidad o dispositivos. Algunas viven de tus datos o de anuncios. Usos puntuales y poco sensibles. VPN comercial de pago Entre 3 y 10 € al mes por persona, aprox., según el plan y la permanencia Servidores en muchos países, IP normalmente compartida con otros usuarios y apps listas para usar. Privacidad personal y contenido con restricción geográfica. VPN propia en un Servidor VPS Cloud 1 9,95 € al mes + IVA (12,04 € con IVA) 1 core dedicado, 1 GB de RAM, 20 GB NVMe, conexión a 500 Mbps, transferencia no medida e IP española dedicada. La VPN la instalas y mantienes tú. Equipos que necesitan una IP fija, acceso seguro a servidores y conexiones protegidas fuera de la oficina.

Con cinco personas conectadas al mismo VPS, cada una sale a menos de 2,50 € al mes con IVA, y el precio no sube por añadir dispositivos. Precios consultados en octubre de 2026: el del VPS es el de nuestro plan más básico y el de las VPN comerciales, el rango habitual entre planes mensuales y de varios años.

Qué tipo de VPS necesitas para montar tu propio servidor VPN

Un servidor VPN básico para uso personal o para un pequeño equipo de trabajo no requiere recursos desmesurados. WireGuard es muy ligero, así que un VPS con 1 o 2 vCPU, 1 o 2 GB de RAM y almacenamiento SSD/NVMe es más que suficiente. Lo que más va a marcar la velocidad es la conexión del servidor y si tiene límite de transferencia mensual.

Cómo instalar una VPN en un servidor VPS paso a paso (WireGuard)

Instalar un servidor VPN privado es hoy más sencillo que nunca, aunque requiere manejarse con la terminal. Estos son los pasos para montar WireGuard en un VPS con Ubuntu o Debian, siguiendo la documentación oficial de WireGuard. Todos los comandos se ejecutan como usuario root.

1. Contrata un VPS: despliega una instancia con un sistema operativo Linux (como Ubuntu o Debian) y apunta su IP pública.

2. Conéctate por SSH: accede a la consola de comandos de tu servidor.

ssh root@IP_DE_TU_VPS

3. Instala WireGuard: actualiza el sistema e instala WireGuard junto con iptables, para enrutar el tráfico, y qrencode, para pasar la configuración al móvil con un código QR.

apt update apt upgrade -y apt install -y wireguard iptables qrencode

4. Genera las claves: cada extremo del túnel necesita un par de claves, una privada y una pública. Crea las del servidor y las de tu primer dispositivo.

cd /etc/wireguard umask 077 wg genkey | tee servidor.key | wg pubkey > servidor.pub wg genkey | tee cliente1.key | wg pubkey > cliente1.pub

5. Configura el servidor: primero, averigua el nombre de la interfaz de red pública. Es el que aparece después de dev (suele ser eth0 o ens3 ).

ip route show default

Después, crea el archivo de configuración. Si tu interfaz no se llama eth0 , cámbialo en las líneas PostUp y PostDown .

cat > /etc/wireguard/wg0.conf <<EOF [Interface] Address = 10.8.0.1/24 ListenPort = 51820 PrivateKey = $(cat servidor.key) PostUp = iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE PostDown = iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE [Peer] PublicKey = $(cat cliente1.pub) AllowedIPs = 10.8.0.2/32 EOF

6. Activa el reenvío de tráfico y abre el puerto: el servidor tiene que poder reenviar el tráfico de la VPN hacia internet.

echo "net.ipv4.ip_forward=1" > /etc/sysctl.d/99-wireguard.conf sysctl --system

Si usas el cortafuegos UFW, abre el puerto UDP de WireGuard. Y si tu proveedor tiene un cortafuegos externo en su panel, permite también ese puerto allí.

ufw allow 51820/udp

7. Arranca WireGuard: activa el servicio para que se inicie también con cada reinicio del servidor. Si todo va bien, wg show mostrará la interfaz wg0 escuchando en el puerto 51820.

systemctl enable --now wg-quick@wg0 wg show

8. Crea el perfil de tu dispositivo: sustituye IP_DE_TU_VPS por la IP pública del servidor. 9.9.9.9 es un DNS público; puedes usar el que prefieras. Incluimos ::/0 para que el tráfico IPv6 tampoco salga por fuera del túnel.

cat > /etc/wireguard/cliente1.conf <<EOF [Interface] PrivateKey = $(cat cliente1.key) Address = 10.8.0.2/32 DNS = 9.9.9.9 [Peer] PublicKey = $(cat servidor.pub) Endpoint = IP_DE_TU_VPS:51820 AllowedIPs = 0.0.0.0/0, ::/0 PersistentKeepalive = 25 EOF

9. Descarga los perfiles de acceso: genera un código QR con la configuración y escanéalo desde la app de WireGuard en tu móvil. En el ordenador, copia el archivo cliente1.conf e impórtalo desde la app.

qrencode -t ansiutf8 < /etc/wireguard/cliente1.conf

10. Comprueba que funciona: activa el túnel en tu dispositivo y comprueba tu IP. Deberías ver la de tu VPS, no la de tu conexión.

Para cada dispositivo nuevo, repite los pasos 4 y 8 con otro par de claves y otra IP interna (10.8.0.3, 10.8.0.4…), añade su bloque [Peer] al archivo wg0.conf y reinicia el servicio con systemctl restart wg-quick@wg0 .

Si prefieres automatizarlo, hay scripts de código abierto como wireguard-install o plataformas como Algo VPN que configuran el servidor, el cortafuegos y los perfiles en un par de minutos.

Como ves, requiere algo de soltura con la terminal. Si no quieres encargarte tú del mantenimiento del sistema, un VPS administrado deja esa parte en manos de un equipo técnico.

Lo importante es que, ahora que tienes claras las ventajas de una VPN y también sus límites, elijas la opción que encaja con lo que necesitas proteger. Bien elegida, es una magnífica decisión para la seguridad de tu proyecto.