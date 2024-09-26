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Para borrar el historial de Google hay que actuar en dos frentes: el historial local del navegador (en Chrome, tres puntos > Historial, o Ctrl + H en Windows y Cmd + Y en Mac) y el historial de la cuenta en Mi Actividad de Google. Limpiar solo el navegador deja tus datos en la nube.

Seguro que te preocupa que alguien pueda ver tu historial de Google. Y no tanto por lo que hagas o dejes de hacer, sino por el miedo a que accedan a datos privados y sensibles sobre ti. Es algo legítimo que hace que te interese saber cómo borrar el historial de Google.

Y ojo, porque aquí no solo hablamos de proteger tu privacidad online. También tiene que ver con que tengas espacio libre y todo vaya más fluido. Existen muchas ventajas en deshacerse de ese lastre digital y, sobre todo, de no dejar que Google tenga tus datos.

Así que, si te preocupa tu huella digital, y aunque Google no guarda tu información en un solo sitio, vamos a darte algunas medidas que aplicar para quitarle información al gigante americano. Desde cómo borrar todo tu historial de cualquier dispositivo a comentar dónde se guardan tus datos. Y hasta la forma de automatizar el borrado del historial para no volver a preocuparte del tema.

Índice del artículo























































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Qué guarda Google de tu actividad (y por qué deberías preocuparte)

Para poder eliminar tus datos, primero tienes que saber exactamente dónde están. Google es gigantesco y, precisamente por eso, recopila tu información en diferentes ubicaciones.



Los tres niveles de historial que Google almacena

La mayoría de usuarios cree que "el historial" es una única lista de páginas web visitadas. Sin embargo, para tomar el control de tu privacidad, considera que hay tres niveles de almacenamiento independientes:

Nivel 1: historial de Chrome, que se guarda de forma local en tu dispositivo.

Nivel 2: mi actividad de Google, que se guarda en la nube, asociada a tu cuenta personal de Google.

Nivel 3: actividad en la web o en aplicaciones.

Ten en cuenta que cada uno de estos almacenes funciona de manera distinta y requiere un método de limpieza particular. Así que esto hay que tenerlo presente porque, si no, mucho nos tememos que quedarán cabos sueltos.

Historial del navegador (Chrome)

Este es el nivel más básico. Es la lista local de páginas web que has visitado utilizando el navegador Google Chrome. Se guarda físicamente en la memoria de tu dispositivo, por lo que si otra persona abre tu navegador ahí, podrá ver qué páginas has abierto recientemente.

Historial de actividad en tu cuenta de Google

Este nivel es más profundo. Si navegas teniendo tu sesión de Google iniciada, se sincroniza siempre tu actividad en la nube. Aunque borres el historial local de tu dispositivo, el registro de lo que has hecho sigue guardado en tu cuenta personal de Google. Así que sí, es accesible desde cualquier otro sitio en que inicies sesión.

Historial de búsquedas y actividad en la web y en aplicaciones

Es el registro detallado de todo lo que buscas en el motor de Google. Ten en cuenta que, aunque sea de forma anónima, Google utiliza esos datos para personalizar anuncios. Así que para la empresa es oro puro.

Diferencia entre borrar el historial del navegador y el historial de la cuenta de Google

Esto es algo que pasa de forma sorprendentemente frecuente. Así que ten esta idea muy en cuenta.

Borrar el historial del navegador Chrome limpia el dispositivo físico que tienes en la mano.

Y nada más.

Solo al borrar el historial de la cuenta de Google eliminas realmente todos tus datos de los servidores de Google en la nube.

La verdadera privacidad digital exige que actúes en ambos frentes.

Por qué es importante eliminar el historial: privacidad, seguridad y rendimiento

Mantener limpio tu historial de navegación no solo es cuestión de que quieras esconder las webs en las que andas. Desde ya te decimos que tiene enormes ventajas a considerar, como son:

Privacidad: evitas que la gente acceda a tus datos más personales.

evitas que la gente acceda a tus datos más personales. Seguridad: si pierdes por lo que sea un dispositivo, reduces la probabilidad de que esos datos se utilicen para causarte problemas, algo que suele ir de la mano de intentos de phishing o estafas online .

si pierdes por lo que sea un dispositivo, reduces la probabilidad de que esos datos se utilicen para causarte problemas, algo que suele ir de la mano de intentos de . Rendimiento: los archivos que el navegador guarda en caché aceleran la carga de las webs que ya has visitado, aunque en ciertos casos vaciarlos es necesario para solucionar problemas.

Así que mantener este hábito de limpieza constante no solo te protegerá de miradas indiscretas, sino que también mantendrá tus dispositivos optimizados. Menos riesgo y, de paso, menos basura digital que ralentiza tu experiencia.

Cómo ver tu historial completo de Google antes de borrarlo

Antes de darle a borrar todo, no está de más que revises qué es lo que Google sabe de ti. Esto te ayudará a ser consciente del volumen de datos que almacenas y a decidir qué quieres borrar exactamente.

Ver el historial de navegación en Chrome

Si estás en tu ordenador, ver la lista de páginas web que has visitado recientemente en tu navegador es facilísimo:

Abre Google Chrome.

Dale a los tres puntos verticales de la esquina superior derecha.

de la esquina superior derecha. Vete a Historial y luego haz clic de nuevo en Historial en el submenú (o dale directamente a Ctrl + H en Windows o Cmd + Y en Mac).

Una vez ahí, tienes ante ti todas las páginas concretas visitadas, y cuándo fue dicho acceso. Así tendrás claro lo que quieres borrar y lo que no.

Ver tu historial de actividad en Mi Actividad de Google

Para acceder a los entresijos de tu cuenta de Google en la nube y ver absolutamente todo tu historial, solo tienes que seguir este proceso:

Entra en el sitio web oficial de Mi Actividad de Google. Si no lo has hecho, tendrás que entrar con tu correo de Gmail. Ahí ya en la pantalla principal verás una línea de tiempo detallada. Tiene toda la información que Google guarda de ti en todos tus servicios.

No te asustes porque, a veces, es muchísima información acumulada, pero es fácil borrarla. Si quieres entender mejor qué es y para qué sirve esta herramienta, consulta la ayuda oficial de Google sobre Mi Actividad.

Cómo borrar el historial de Google Chrome en ordenador (Windows y Mac)

Si estás entrando desde PC o Mac y te han espantado los datos que guarda Google, descuida que en menos de un minuto se soluciona.



Borrar todo el historial de navegación en Chrome paso a paso

Para realizar una limpieza a fondo del navegador en tu ordenador, sigue este proceso:

Abre Chrome y haz clic en los tres puntos verticales (esquina superior derecha). Selecciona la opción Eliminar datos de navegación. Se abrirá una ventana emergente con dos pestañas: Básico y Configuración avanzada. En el menú de Intervalo de tiempo, elige qué periodo quieres borrar (selecciona Desde siempre para una limpieza total). Asegúrate de marcar la casilla Historial de navegación. Haz clic en el botón azul Borrar datos.

Este proceso se completará en apenas unos segundos, dejando la base de datos local de tu navegador completamente limpia. Vamos, como si acabaras de instalar el programa.

Cómo borrar el historial de Google rápido con el atajo de teclado

Existe un método abreviado excelente para saltarte todos los menús intermedios. Simplemente abre Chrome y pulsa simultáneamente las siguientes teclas:

En Windows: Ctrl + Mayús + Supr.

Ctrl + Mayús + Supr. En Mac: Cmd + Shift + Backspace (o Borrar).

Este comando abrirá directamente la ventana de eliminación de datos, ahorrándote tiempo siempre que necesites hacer una limpieza exprés.

Qué datos se eliminan: caché, cookies y contraseñas guardadas

Al limpiar tu historial de navegación, la ventana de Chrome te dará la opción de marcar otras casillas importantes.

Es crucial que entiendas qué hace cada una, más que nada para evitar sustos:

Historial de navegación: esto solo borra el listado de direcciones web que has visitado. Eso sí, ten en cuenta que si marcas también las demás casillas de la pantalla de borrado se eliminarán las cookies y las contraseñas guardadas, y se cerrarán tus sesiones.

esto solo borra el listado de direcciones web que has visitado. Eso sí, ten en cuenta que si marcas también las demás casillas de la pantalla de borrado se eliminarán las cookies y las contraseñas guardadas, y se cerrarán tus sesiones. Cookies y otros: esto cierra la sesión en todas las páginas web en las que estés logueado. Tenlo en cuenta porque tendrás que volver a iniciar sesión la próxima vez si borras las cookies .

esto cierra la sesión en todas las páginas web en las que estés logueado. Tenlo en cuenta porque tendrás que volver a iniciar sesión la próxima vez si borras las . Archivos e imágenes en caché: elimina las copias temporales de imágenes y elementos de páginas web que Chrome guarda para que las webs carguen más rápido la segunda vez que las visitas. Borrar la caché ayuda en algunos casos a solucionar errores de visualización de webs, pero ten en cuenta que también se borran las cookies y las contraseñas guardadas si lo activas, por lo que conviene dejarlo como última opción.

elimina las copias temporales de imágenes y elementos de páginas web que Chrome guarda para que las webs carguen más rápido la segunda vez que las visitas. ayuda en algunos casos a solucionar errores de visualización de webs, pero ten en cuenta que también se borran las cookies y las contraseñas guardadas si lo activas, por lo que conviene dejarlo como última opción. Contraseñas y configuración avanzada: si marcas esta casilla, eliminarás todas las contraseñas que Chrome ha recordado por ti.

Te aconsejamos dejar siempre desmarcada la casilla de contraseñas para evitar el tremendo follón de tener que recordar y escribir todas tus claves de acceso de nuevo en cada web. Si prefieres no depender de lo que recuerde el navegador, plantéate usar directamente un gestor de contraseñas. Y si quieres el detalle técnico de qué borra exactamente cada opción, la ayuda oficial de Chrome lo explica caso por caso.

Cómo borrar el historial de navegación de Google en Mac y Safari

Si tu equipo es Apple o tienes instalado Safari en vez de Chrome, el proceso cambia, así que:

Abre Safari en tu Mac. En la barra de menús superior, haz clic en Historial. Selecciona la opción Borrar historial… que aparece al final del menú desplegable. Elige el intervalo de tiempo que deseas eliminar. Dale al botón de Borrar historial.

Esto afecta por defecto a todos tus dispositivos de Apple, así que ojo con la sincronización en la nube si tienes iCloud activo.

Eliminar el historial en otros navegadores: Firefox, Edge y Opera

Si usas Google como motor de búsqueda, pero prefieres realizar tus consultas desde otros navegadores, estas son las rutas rápidas para dejar impecable tu historial:

Mozilla Firefox: haz clic en el menú de tres líneas horizontales > Historial > Limpiar el historial reciente. Ahí, elige el rango de tiempo y haz clic en Limpiar ahora.

haz clic en el menú de tres líneas horizontales > Historial > Limpiar el historial reciente. Ahí, elige el rango de tiempo y haz clic en Limpiar ahora. Microsoft Edge: dale a las tres líneas horizontales o puntos > Historial > haz clic en el icono de la papelera (Borrar datos de navegación). Elige los elementos y pulsa Borrar ahora.

dale a las tres líneas horizontales o puntos > Historial > haz clic en el icono de la papelera (Borrar datos de navegación). Elige los elementos y pulsa Borrar ahora. Opera: haz clic en el icono de Opera (arriba a la izquierda) > Historial > Borrar datos de navegación. Selecciona el intervalo y dale a borrar.

Todos funcionan más o menos igual para borrar el historial.

Cómo borrar el historial de búsqueda de Google en el móvil

Vamos a repasar cómo limpiar tu rastro de los móviles, porque muchas veces la búsqueda de Google en el móvil revela más que lo que tengas en el ordenador.

Cómo borrar el historial de Google en Android paso a paso

Si tienes un dispositivo Android, todo está integradísimo con el ecosistema Google. Así que aquí debes centrarte en limpiar dos áreas diferenciadas:

Borrar el historial de Chrome en Android

Abre la aplicación de Chrome en tu móvil. Pulsa en los tres puntos verticales de la esquina superior derecha de la pantalla. Toca en Historial. En la parte superior de la lista, dale al texto azul Borrar datos de navegación. Elige el intervalo de tiempo (te recomendamos Desde siempre para una limpieza total). Marca las casillas de Historial de navegación, Cookies y Archivos en caché según lo que prefieras limpiar. Pulsa en el botón azul Borrar datos en la esquina inferior derecha.

Con esto habrás asegurado que el navegador de tu teléfono no tenga historial guardado si alguien lo mirase.

Borrar el historial de actividad de Google desde el móvil Android

Esto es lo que borra tu actividad en la nube, no solo la del navegador. Para llegar hasta ahí desde tu móvil:

Ve a la aplicación Ajustes de tu teléfono. Desplázate hacia abajo y selecciona la opción Google (Gestión de tu cuenta de Google). Toca en el botón Gestionar tu cuenta de Google. Dirígete a la pestaña superior llamada Datos y privacidad. Busca el apartado Configuración del historial y toca en Mi Actividad.

Una vez dentro, sigue los mismos pasos que en el apartado Cómo eliminar todo el historial de búsqueda de Google de una vez para borrarlo todo desde ahí.

Cómo borrar el historial de Google en iPhone (iOS) paso a paso

Si eres más de Apple, el proceso cambia un poco según tu navegador.

Borrar el historial de Chrome en iPhone

Abre la app Chrome en tu iPhone. Pulsa en los tres puntos horizontales situados en la esquina inferior derecha. Desplázate por el menú y ve a Historial. En la parte inferior izquierda de la pantalla, dale a Borrar datos de navegación. Selecciona el plazo de tiempo que quieras. Asegúrate de que la casilla Historial de navegación está marcada con una marca azul. Confirma la acción pulsando en el botón rojo Borrar datos de navegación que aparece en la parte inferior.

Esto hará que tu aplicación de Google Chrome quede totalmente optimizada, dándote un rendimiento brutal al quitar la caché acumulada.

Cómo borrar el historial de Google en Safari desde iPhone

Si prefieres utilizar el navegador oficial de Apple en tu teléfono:

Abre la aplicación de Ajustes de tu iPhone (el icono de la rueda dentada). Desplázate hacia abajo hasta encontrar la aplicación Safari y pulsa sobre ella. Baja por el menú de configuración de Safari hasta que veas la opción escrita en color azul: Borrar historial y datos de sitios web. Pulsa sobre ella y confirma la acción en la ventana emergente seleccionando el intervalo de tiempo deseado.

Ten en cuenta que al hacer esto también se cerrarán tus sesiones activas en las pestañas que tuvieras abiertas. Si tienes que guardar algo, hazlo antes.

Cómo eliminar el historial de actividad desde tu cuenta de Google (Mi Actividad)

Como hemos visto, el historial de tu navegador es solo la punta del iceberg. Si de verdad quieres que Google olvide lo que has estado haciendo, tienes que ir directamente a la fuente en la nube: la página de Mi Actividad de Google.

Eliminar búsquedas individuales de tu historial de Google

No siempre querrás borrar todo tu historial de golpe, sino que a veces solo necesitas hacer desaparecer un par de consultas concretas que preferirías que nadie viera.

Para borrar elementos individuales, sigue estos pasos:

Entra en la web de Mi Actividad de Google con tu sesión iniciada.

con tu sesión iniciada. Ve hacia abajo hasta llegar al feed de actividad cronológica.

Busca el elemento o la búsqueda específica que quieras eliminar.

Haz clic en la X (en ordenador) o pulsa sobre los tres puntos y selecciona Eliminar (en móvil) justo al lado.

Esta opción es perfecta para corregir pequeños descuidos diarios sin perder el resto de tu historial útil.



Cómo eliminar todo el historial de búsqueda de Google de una vez

Si vas a por el borrón y cuenta nueva, tranquilo, que se puede borrar literalmente todo de Google.

El proceso para un borrado absoluto de Google es el siguiente:

Ve a la sección de Mi Actividad en tu cuenta de Google. Busca el botón Eliminar que aparece justo debajo de la barra de búsqueda de actividad. En el menú desplegable, selecciona la opción Desde siempre. Elige qué servicios quieres limpiar (te recomendamos marcar todos) y dale a Siguiente. Confirma la acción pulsando en el botón Eliminar.

Al completar este proceso, habrás vaciado por completo los servidores de Google de cualquier registro sobre tus hábitos, lo que también reseteará el algoritmo que personaliza tus anuncios. Puedes consultar el detalle paso a paso, incluidas las excepciones que Google pueda conservar por motivos legales, en su página oficial de ayuda sobre cómo eliminar tu actividad.

Borrar la actividad del Asistente de Google

Si sueles utilizar los comandos de voz de "Ok Google" en tu teléfono o tienes altavoces inteligentes en casa, Google también almacena grabaciones de voz y transcripciones de todo lo que le pides a su asistente inteligente. Y sí, está dentro de lo normal en su nivel de privacidad, nos tememos.

Para limpiar estas peticiones de voz, haz lo siguiente:

Dentro de Mi Actividad , utiliza el filtro de búsqueda por fecha y producto para seleccionar únicamente Asistente .

, utiliza el filtro de búsqueda por fecha y producto para seleccionar únicamente . Revisa las interacciones grabadas que aparecen en la lista.

Haz clic en Eliminar en el menú superior para borrar todas las interacciones de voz almacenadas.

Eliminar este registro es fundamental para garantizar que tus conversaciones privadas en casa no queden registradas indefinidamente en bases de datos externas. Es algo que mucha gente no sabe.

Cómo borrar el historial de Google Chrome automáticamente

Hacer todo esto de forma manual puede dar una pereza tremenda. Por suerte, Google cuenta con funciones nativas para que sus sistemas se limpien solos cada cierto tiempo sin que tengas que intervenir tú.

Activar el borrado automático del historial en la cuenta de Google

La forma más cómoda de mantener a raya la acumulación de datos en la nube es programar una fecha de caducidad para tu actividad.

Para configurarlo, sigue estos sencillos pasos:

Entra en tu panel de Mi Actividad de Google. Haz clic en la opción Eliminación automática (icono de un reloj con una flecha). Selecciona la casilla Eliminar automáticamente la actividad que tenga más de... Elige el periodo que prefieras en el desplegable: 3 meses, 18 meses o 36 meses. Haz clic en Siguiente y confirma la configuración.

Gracias a esto, te aseguras de que Google solo guarde tus datos más recientes para que sus servicios sigan siendo cómodos de usar, mientras que tu historial antiguo se destruye de manera sistemática.



Configurar Chrome para borrar el historial al cerrar el navegador

Si prefieres que tu ordenador no guarde ningún rastro local de tu navegación, se puede configurar Chrome para que actúe como un navegador de "usar y tirar".

Para activar esta limpieza automática de tus datos en Google, haz lo siguiente:

Abre Chrome y ve a Configuración (haciendo clic en los tres puntos de la esquina superior derecha). Entra en el apartado de Privacidad y seguridad en el menú de la izquierda. Haz clic en Configuración de sitios y luego desplázate hasta Cookies de terceros. Activa la opción Borrar cookies y datos de sitios al cerrar Chrome.

Al habilitar esta opción, cada vez que cierres todas las ventanas del navegador, Chrome eliminará automáticamente las cookies y los accesos temporales, impidiendo que cualquiera que use el ordenador después de ti pueda husmear en tus sesiones.

Modo incógnito: ¿es suficiente para proteger tu privacidad?

Existe un mito muy extendido que asegura que navegar usando el modo incógnito (o navegación privada) equivale a ser completamente invisible en internet. Sentimos decirte que esto no es del todo así.

Qué registra y qué no registra el modo incógnito de Google

El modo incógnito es una solución fantástica, pero tiene unas limitaciones muy claras.

Esto es lo que ocurre realmente cuando abres una pestaña de incógnito:

Lo que NO registra: no se guarda el historial de navegación, ni se almacenan las cookies ni los datos de los formularios que rellenes, y tampoco se guardan las búsquedas en tu historial local de Chrome.

no se guarda el historial de navegación, ni se almacenan las cookies ni los datos de los formularios que rellenes, y tampoco se guardan las búsquedas en tu historial local de Chrome. Lo que SÍ sigue registrado: las páginas web que visitas siguen sabiendo que has entrado, tu proveedor de internet (Movistar, Vodafone, etc.) sigue registrando a qué direcciones accedes y el administrador de la red (si estás en la oficina) podría llegar a ver tu actividad.

Además, si inicias sesión en tu cuenta de Google dentro de una pestaña de incógnito, toda la actividad que realices a partir de ese momento se vinculará de nuevo a tu cuenta en la nube, anulando el propósito del modo privado. Si quieres el detalle completo de qué guarda y qué no guarda Chrome en este modo, consulta la ayuda oficial de Google sobre el modo incógnito.

Diferencias entre navegar en incógnito y borrar el historial

Para que lo veas claro, el modo incógnito es una medida preventiva, mientras que borrar el historial es una medida correctiva.

El modo incógnito evita que los datos se escriban en tu disco duro desde un principio, lo cual es ideal para hacer gestiones rápidas en un ordenador compartido. Por el contrario, borrar el historial limpia los datos que ya se han guardado con anterioridad.

Así que, para garantizar una protección integral, te aconsejamos:

Utiliza perfiles de Chrome diferenciados: evita mezclar sesiones si tienes una cuenta de trabajo y otra personal.

evita mezclar sesiones si tienes una cuenta de trabajo y otra personal. Trabaja en entornos aislados: asegúrate de que los accesos locales de prueba no dejen rastros.

asegúrate de que los accesos locales de prueba no dejen rastros. Apuesta por un hosting seguro: aloja tus páginas y aplicaciones en servidores de confianza que cumplan de forma estricta con las normativas de protección de datos (como el RGPD). Y que ofrezcan certificados SSL gratuitos, cortafuegos activos, copias de seguridad automatizadas y un soporte cuando hace falta.

Eso es algo que nosotros, por supuesto, ofrecemos, como clarificamos en nuestro centro de confianza. Recuerda que saber cómo borrar el historial de Google es importante. Pero, para que tu proyecto esté seguro de verdad, apuesta siempre por un hosting de confianza.

Preguntas frecuentes sobre borrar el historial de Google

¿Cómo puedo borrar mi historial de Google en el móvil (Android e iPhone)?

En Chrome, tanto en Android como en iPhone, debes pulsar en los tres puntos, ir a Historial y seleccionar Borrar datos de navegación. Si además quieres borrar tu actividad guardada en la nube, hazlo desde Mi Actividad, tal y como se explica más arriba.

¿El modo incógnito borra el historial de Google?

El modo incógnito evita que se guarden datos de forma local en tu dispositivo. Sin embargo, no te hace invisible y podrían llegar a conocer tu actividad.

¿Borrar el historial de Google elimina también las cookies y contraseñas guardadas?

No de forma automática. Al borrar los datos de navegación en Chrome, la opción avanzada es más completa y te permite elegir más cosas, como marcar o desmarcar las casillas de "Cookies" y "Contraseñas". Eso sí, ten en cuenta que si las dejas marcadas, no solo borrarás la caché del navegador, sino también las contraseñas y cookies guardadas. Si dejas desmarcada la casilla de contraseñas, tus claves de acceso seguirán estando perfectamente seguras y guardadas en el navegador.