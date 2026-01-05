Hasta ahora el tema de la accesibilidad web se veía como una “recomendación”. Pero en los últimos tiempos hemos entrado en territorio de obligación legal real.

De hecho, con la entrada en vigor del European Accessibility Act, el pasado 28 de junio de 2025, la cosa se ha puesto seria.

Si tu web no cumple con la ley de accesibilidad 2025, toca hacer ajustes para evitar problemas.

Así que sí, la sensación de urgencia es totalmente comprensible. Ahora nos importa todo lo que tiene que ver con WCAG, accesibilidad web, normativa accesibilidad web 2025 o requisitos accesibilidad web. Es una señal clara de que la gente ha tomado consciencia de su relevancia.

Y no solo por miedo a sanciones, claro. La realidad es que si tu web es accesible va a funcionar mejor. Es decir: vas a tener una experiencia de usuario mejor, que implica un posicionamiento superior. Y, gracias a eso, trabaje mejor para ti.

Pero como sabemos que el tema intimida, vamos a explicarte todo sin entrar en jerga legal. Tocaremos todo con nuestra guía sobre accesibilidad web:

Qué es exactamente la accesibilidad web.

Qué dice la ley y a quién afecta.

Los estándares a cumplir (WCAG 2.1 y WCAG 2.2).

Qué pasa si tienes una web antigua.

Y qué debes empezar a hacer desde ya para cumplir con la accesibilidad.

Índice del artículo















































































¡Recibe nuestros contenidos en tu correo! Recibirás nuestra newsletter de forma totalmente gratuita. ¡Prometemos no enviarte spam!



Información básica sobre protección de datos: Responsable: RAIOLA NETWORKS, S.L. CIF: B27453489 Avda de Magoi, 66, Semisótano, Dcha., 27002 Lugo (Lugo) Teléfono: +34 982776081 e-mail: info@raiolanetworks.es Finalidad: Atender solicitudes de información, ejecución de la contratación de servicios y remisión de comunicaciones comerciales. Legitimación: Consentimiento del interesado y contratación de productos y/o servicios del Responsable. Destinatarios: No se ceden datos a terceros, salvo obligación legal. Personas físicas o jurídicas directamente relacionadas con el Responsable Encargados de Tratamiento adheridos al Privacy Shield. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, así como a obtener información clara y transparente sobre el tratamiento de sus datos. Información adiccional: Para obtener información más detallada, puede consultar nuestra política de privacidad

He leido y acepto la política de privacidad *

Quiero suscribirme

Qué es la accesibilidad web y cómo te afecta

Partimos de la base de que la accesibilidad web supone diseñar páginas web que todas las personas pueden utilizar. Hablamos de usuarios que tienen algún tipo de discapacidad, que suele ser visual, auditiva, motora o cognitiva.

Este punto es fundamental. Hay que empezar a pensar en el diseño accesible como algo que incluye:

Personas ciegas que usan la web desde lectores de pantalla.

Usuarios con movilidad reducida que solo usan teclado.

Personas con baja visión o daltonismo.

Usuarios mayores que presentan dificultades cognitivas, aunque sean leves.

Personas que acceden desde dispositivos antiguos o que tienen conexiones lentas.

El punto crucial es entender que una web accesible no se diseña para la minoría, ni por cuestiones de sensibilidad. Lo hacemos porque ese tipo de desarrollo beneficia a todos los usuarios. Y es algo que Google recompensa cada vez más.

Tengamos en cuenta que, para que la web no sufra por temas de posicionamiento SEO, tiene que cumplir a nivel de accesibilidad. Hablamos de estructura, contraste, textos claros, navegación lógica… como veremos, muchos parámetros.

¿La buena noticia? Que si cumples a nivel de SEO y UX, te va a ir bien. Porque la accesibilidad web tiene premio.

European Accessibility Act y la ley de accesibilidad web en España

Todo este jaleo de la accesibilidad lo ha generado la normativa, concretamente la European Accessibility Act (EAA). Es esta una directiva europea cuyo objetivo es armonizar los requisitos de accesibilidad. ¿En qué específicamente? Pues en productos y servicios digitales dentro de la Unión Europea.

Es un tema que, sin asustarte, queremos que sepas que “va en serio”.

La gente interesada en la ley accesibilidad web o en la normativa accesibilidad web 2025 lo que necesita es tener presente esta fecha: 28 de junio de 2025.

Porque a partir de ese momento, hay ciertos productos y servicios que deben ser accesibles porque lo dice la ley.

Por tanto, no es que la accesibilidad web sea una buena práctica, o una recomendación que te hace el legislador. Es una obligación.

¿A quién le afecta la normativa de accesibilidad web 2025?

Esta es la siguiente pregunta que has de hacerte, pues no todas las webs están obligadas a cumplir. Pero hay un montón de casos en los que sí. Vamos a verlos.

Sectores obligados por la European Accessibility Act

La normativa afecta específicamente a los siguientes casos, algunos de los cuales van a resultar un tanto ambiguos:

Ecommerce y tiendas online.

Servicios bancarios y financieros.

Transporte y venta de billetes.

Telecomunicaciones.

Servicios digitales esenciales.

Sector público.

Y sí, específicamente lo decimos porque se pregunta mucho: si tienes una tienda online, aunque sea pequeña, tienes que cumplir con la accesibilidad web.

¿Y los autónomos y microempresas?

En esto sí hay un matiz importante.

Las microempresas se definen como de menos de 10 empleados y por debajo de 2 millones de euros de facturación anual. Aquí sí hay excepciones, pero no una carta blanca tampoco.

En líneas generales, tengamos en cuenta que:

Si tienes algo más de margen de adaptación.

Pero si ofreces servicios digitales tipo como ecommerce, la accesibilidad del proceso de compra sigue siendo crítica.

Te lo decimos porque la accesibilidad web en 2026 supondrá que, aunque “por ahora” podías dejarlo ir, como veremos más adelante, tarde o temprano tendrás que adaptar tu página. Por tanto, mejor hacerlo ahora y no arriesgarse.

El estándar técnico: WCAG como referencia obligatoria

Ese acrónimo de WCAG verás que te aparece constantemente si buscas sobre accesibilidad.

Esto realmente se refiere a las Web Content Accessibility Guidelines. ¿Y qué son? Pues las pautas internacionales creadas por el W3C (el mismo organismo detrás de HTML y CSS).

Para no ser demasiado técnicos, entramos en los detalles sobre accesibilidad web que te interesarán.

¿Qué versión de WCAG es obligatoria?

Actualmente, la normativa europea se basa en:

Por eso verás muchas búsquedas como WCAG 2.1 español, ya que es el estándar de referencia en documentos oficiales. Pero ojo: esto no significa que el tema esté “cerrado”.

WCAG 2.2 es el estándar que debes tener muy presente.

Aunque la ley menciona WCAG 2.1, la WCAG 2.2 ya es la recomendación más reciente de la W3C y en 2026 será la referencia de facto para auditores y, no menos importante, motores de búsqueda como Google.

¿Por qué importa? Porque:

Introduce mejoras clave para móvil y UX .

y . Refuerza criterios como el tamaño mínimo de los objetivos táctiles.

Afecta directamente a aspectos de diseño como botones o menús.

En otras palabras: si haces tu web accesible hoy pensando en 2.2, estás adelantándote al futuro. No tienes obligación de asumir ese estándar, pero está tan cerca en el tiempo que te lo recomendamos desde ya.

Los 4 principios de accesibilidad (POUR) explicados de forma clara

Siguiendo con la accesibilidad web, lo fundamental es entender que todas las WCAG se basan en cuatro principios fundamentales, conocidos como POUR. Vamos a explicarte cada una de ellas con ejemplos.

1. Perceptible

La información debe poder percibirse de alguna forma.

Ejemplos:

Imágenes con texto alternativo (atributo alt o alt. text).

Vídeos con subtítulos.

Buen contraste de colores.

Si algo solo se entiende “mirándolo”, no es accesible.

2. Operable

La web debe poder utilizarse con distintos métodos de interacción.

Ejemplos:

Navegación completa por teclado.

No depender solo del ratón.

Evitar elementos que se mueven o bloquean la interacción.

Una web que no se puede usar sin ratón no cumple accesibilidad. Cuidado con esto porque a menudo se olvida.

3. Comprensible

El contenido y la navegación deben ser claros, predecibles.

Ejemplos:

Formularios con etiquetas claras.

con etiquetas claras. Mensajes de error entendibles.

Estructura lógica de contenidos.

Esto no solo ayuda a personas con discapacidad cognitiva, como tendemos a pensar. Realmente es para cualquier usuario.

4. Robusto

El contenido debe ser compatible con tecnologías actuales (e idealmente con las que vemos a futuro cercano).

Ejemplos:

Código semántico correcto.

Uso adecuado de encabezados.

Compatibilidad con lectores de pantalla.

Este punto conecta directamente con que cuentes con un buen desarrollo web y buen hosting. Son los dos pilares en los que reposa que tu web funcione como debe en temas de accesibilidad, ya que implica que todo funcione como y cuando debería.

Accesibilidad web: el error de verlo solo como una obligación

Uno de los mayores errores es pensar que la accesibilidad web es “un coste impuesto por la ley”. En realidad, es una oportunidad para tu proyecto. Y te vamos a decir por qué es incluso una oportunidad de negocio, más allá de la molestia que obviamente pueda causar adaptar la web por temas de accesibilidad.

Existe un concepto conocido como el Purple Pound: el poder adquisitivo de las personas con discapacidad y su entorno cercano. Hablamos de millones de euros que se gastan cada año en servicios digitales.

Ten en cuenta que quizá:

Tu competencia no es accesible.

Pero tu web sí lo es.

En ese caso, tienes un volumen de clientes potenciales ante los que te diferencias por servicio. Pero es que además:

Una web accesible siempre tendrá mejor SEO, pues es un parámetro que Google nos da con PageSpeed Insights .

. Mejora tu tasa de conversión .

. Menor tasa de rebote.

Así que esperamos que veas la ventaja más allá de la norma. Pero antes de entrar en herramientas y auditorías, hay una verdad como un mundo que asumir:

La accesibilidad web no implica un arreglo rápido ni un parchecito.

Nos va a exigir un esfuerzo técnico real, con aspectos específicos para tu web como:

Te recomendamos empezar por la infraestructura base, un hosting de calidad. Porque eso de entrada te ahorra errores técnicos y le da a tus usuarios una mejor experiencia al ganar en velocidad.

Requisitos técnicos de accesibilidad web que debes cumplir (explicados sin jerga)

Cuando se habla de requisitos de accesibilidad web, mucha gente que tiene su web empieza a pensar en algo abstracto o súper técnico. Es cierto que la accesibilidad nos exige trabajo, pero cumplir en accesibilidad implica abordar los mismos puntos básicos. Eso para darte tranquilidad.

Estos requisitos los marca esa normativa de accesibilidad web porque representan los problemas reales que afrontan las personas cuando usan tu página. Vamos a verlos en detalle para que puedas resolverlos.

Textos alternativos en imágenes (atributo alt o alt text)

Toda imagen informativa debe incluir un texto alternativo que describa su contenido. Este texto es leído por los lectores de pantalla y también ayuda a Google a entender el contenido visual. Como ejemplo:

Correcto: alt="Zapatillas deportivas negras modelo X"

Incorrecto: alt="imagen001" o dejarlo vacío porque sí

Ojo porque no todas las imágenes necesitan alt. Las puramente decorativas pueden omitirse, aunque está bien que las hagas igual (nosotros lo hacemos así). Lo que sí es fundamental es entender que las que transmiten información no puedes ignorarlas.

Contraste de colores suficiente

Otro de los errores más comunes en diseño es priorizar la estética sobre la legibilidad. La WCAG te exige:

Contraste mínimo 4.5:1 para texto normal.

para texto normal. 3:1 para texto grande.

Es algo que deberás comentar con tu desarrollador web, porque esto afecta directamente a:

Textos sobre fondos claros.

Botones.

Formularios.

Enlaces.

Un contraste insuficiente no solo afecta a personas con baja visión. Tiene otro tipo de impacto en los usuarios generales si tienen pantallas de menor calidad o están en exteriores. Si “no se ve” la web, malo.

Navegación completa por teclado

Una web accesible debe poder usarse sin ratón. Aquí tenemos que conseguir que sea posible:

Navegar con la tecla “TAB”.

Ver claramente dónde está el foco.

Activar botones y enlaces con teclado.

Si un usuario no puede completar un formulario o una compra solo con teclado, el ecommerce no cumple la normativa de accesibilidad web 2025. Y aquí sí podemos tener problemas con la ley en la mano.

Formularios correctamente etiquetados

Los formularios son críticos, especialmente en ecommerce. Son buenas prácticas obligatorias en SEO de ecommerce:

Cada campo debe tener su <label> asociado.

Mensajes de error claros y comprensibles.

No depender solo del color para indicar errores.

Este punto es clave tanto para accesibilidad como para conversión. Vamos que no es solo porque lo diga la ley, sino que tu web venderá más si lo haces bien.

Subtítulos y contenido multimedia accesible

Todo contenido audiovisual debe ser accesible. Eso supone cumplir aportando:

Subtítulos en vídeos.

Transcripciones cuando sea necesario.

No solo va por las personas sordas. Ten en cuenta que muchos usuarios consumen contenido sin sonido, así que tenemos que ajustar la web a eso.

Estructura semántica correcta

Una web accesible utiliza bien:

Encabezados (H1, H2, H3…).

Listas.

Regiones semánticas.

Esto ayuda a:

Lectores de pantalla.

Motores de búsqueda.

Usuarios que escanean contenido.

El resumen de esto es que la accesibilidad web y el SEO técnico, específicamente aquí, van de la mano.

¿Qué pasa con las webs antiguas? El “efecto retroactivo” que preocupa en 2026

Otra de las preguntas más frecuentes sobre accesibilidad web en 2026 es:

Mi web es de 2022 o 2023, ¿tengo que rehacerla entera?

La respuesta corta es: depende. Hay matices importantes que considerar, aunque la normativa te da un respiro.

Contenido heredado (legacy)

La normativa va a contemplar cierto margen para contenido antiguo, especialmente informativo. Sin embargo, no podemos ignorar el tema por completo, y hay que considerar que:

Los procesos clave sí deben ser accesibles .

. En ecommerce, el proceso de compra no tiene excusa.

Con un ejemplo típico que te ayudará a verlo:

Una landing antigua donde cuentas algo útil puede tener margen.

Un checkout inaccesible de un producto viejo, no.

Cuanto más crítica sea la función del contenido (datos, comprar, pagar, contratar), menos tolerancia hay. No te la juegues con esto.

WCAG 2.2: los nuevos criterios que afectan directamente a móvil

La WCAG 2.2 introduce mejoras pensadas para el uso real en móviles, algo clave porque el tráfico se va a mobile cada vez más por regla general. Uno de los criterios más relevantes para posicionamiento es:

Tamaño mínimo de objetivos táctiles.

Botones demasiado pequeños o demasiado juntos generan errores y eso a Google no le gusta nada. Si empeoramos la experiencia en móviles y no se puede acceder desde ese dispositivo a todo, incumplimos WCAG por botones inaccesibles. Nos afectará a nivel de SEO y en ventas.

Accesibilidad web y tu volumen negocio:

Hablar de accesibilidad solo en términos legales ya vemos que es quedarse corto. Ten bien presente que si tu web es accesible reduces fricción y conviertes más. Pero es que además tratas mejor al cliente.

Además, Google premia esa estructura clara y penaliza cada vez más las experiencias deficientes. Esto con las IA también pasa, da igual para humanos que para robots, la web tiene que implicar una buena experiencia de uso real. No “vamos hacia eso”, sino que ya estamos ahí. Por tanto, tu siguiente paso debe ser auditar la accesibilidad de tu web.

Herramientas para auditar accesibilidad web

No todas las herramientas sirven para lo mismo, por lo que a la hora de auditar tu accesibilidad web tenemos que valorar cada una, que tendrá su aplicación ideal y sus limitaciones.

WAVE

WAVE es ideal para hacer un primer diagnóstico visual y entender errores comunes.

¿Su principal limitación? Que no detecta todo. Es un punto de partida, pero nada más. Así que es mejor que la uses como complemento para esos apartados que “Google no ve”.

Google Lighthouse es fantástico para una auditoría rápida ya con la perspectiva del buscador.

Si te dedicas al marketing digital, no lo dudes. Es el punto de partida para ver rendimiento y SEO en profundidad.

Axe DevTools es la herramienta más potente a nivel técnico. Pero también compleja, por lo que se parece a lo que sería una auditoría profesional.

Es ideal para detectar errores altamente específicos, y para guiar el trabajo de los desarrolladores.

Colour Contrast Analyser de Vispero

Específica para verificar contrastes de color.

Colour Contrast Analyser es útil para diseñadores y todo lo que tenga que ver con frontend.

Plugins WordPress de accesibilidad

Algunos que nos parecen increíblemente útiles son WP Accessibility y Ally Web Accessibility & Usability.

Pero ojo: no sustituyen una implementación correcta. Y de esto hablamos en un apartado más porque lo vale.

Advertencia importante: plugins “milagro” y accessibility overlays

Cuidado porque ya entrando en accesibilidad web 2026 habrá una avalancha de soluciones tipo “botón mágico de la accesibilidad”.

En realidad, esto son overlays que persiguen el “cumplir la ley” y listo, para salir del paso. Pero ya te decimos que no te garantizan un buen resultado. De hecho, muchísima gente los desaconseja porque no solucionan los problemas reales que tienen los usuarios. Por tanto, son un parche.

Ya has visto que la accesibilidad exigible sale de buen código, diseño cuidado, mantenimiento, hosting, etc. Te recomendamos no orientarte a la mentalidad del “poner un parche”. En su lugar, aquí tienes una hoja de ruta sin trucos.

Checklist básico de accesibilidad web

Antes de auditorías complejas, te recomendamos plantearte algunos aspectos en los que ya puedes empezar a mejorar la accesibilidad de tu web:

¿Todas las imágenes importantes tienen alt?

¿El contraste cumple los mínimos?

¿Se puede navegar con teclado o dándole a TAB?

¿Los formularios están bien etiquetados?

¿Los vídeos tienen subtítulos?

¿La estructura de encabezados es lógica?

Si fallas en varios puntos ya no cumples WCAG 2.1. Pero seguramente es algo que puedas solucionar. Y si no, es mejor que hagas un plan con tu desarrollador. Te funcionará mil veces mejor que un “plugin mágico”.

Sanciones por no cumplir la normativa de accesibilidad web

Esto es un tema que, sin asustarte, sí queremos abordar. Porque las sanciones por no cumplir la normativa de accesibilidad son muy reales y te pueden llegar. Ten en cuenta que en casos graves se puede ir hasta 1.000.000 €.

Pero más allá de la multa, hay otras cosas:

Riesgo reputacional.

Pérdida de clientes.

Problemas legales.

SEO por los suelos.

Esperar a que “no pase nada” no es una estrategia que valga, así que con este post queremos animarte a verlo como una oportunidad y mejorar sin agobiarte.

Preguntas frecuentes sobre accesibilidad web

¿Es obligatoria la accesibilidad web en 2025?

Sí, para los sectores incluidos en la European Accessibility Act a partir del 28 de junio de 2025.

¿Qué estándar debo cumplir?

WCAG 2.1 nivel AA como mínimo. Idealmente, empezar ya con criterios de WCAG 2.2.

¿Mi web antigua tiene que adaptarse?

Depende del tipo de contenido, pero los procesos clave (como ecommerce) deben ser accesibles sí o sí.

¿Un plugin de accesibilidad es suficiente?

No. Los plugins ayudan, pero no garantizan cumplir la ley. Ojo con las “soluciones parche”.

¿La accesibilidad mejora el SEO?

Sí. Mejora estructura y experiencia de usuario, con un impacto directo en SEO.

La accesibilidad de tu web no es el futuro, sino el presente

La normativa de accesibilidad web 2025 no es una moda ni una amenaza lejana. Actuar ahora implica cumplir la ley, porque puedes estar yendo tarde. Y eso es un riesgo.

Si quieres empezar a dar pasos, un buen hosting te da la base técnica que necesitas, pues la accesibilidad empieza en el código, pero se sostiene en la infraestructura. Hagas lo que hagas, no pases de la accesibilidad y ponte con ello antes de tener un disgusto.