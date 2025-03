Índice del artículo

































Cómo añadir y gestionar etiquetas en WordPress

Añadir etiquetas al crear una nueva entrada



Lo primero es acceder al editor de WordPress. Ahí, crearás una nueva entrada o, en todo caso, editas una que ya existe.

Luego, en el panel derecho, vas a buscar “Etiquetas”, que está dentro de las opciones del post.

Cuando la encuentres, vas a escribir las etiquetas que quieras añadir, separadas por comas.

Lo siguiente es hacer clic en “Añadir” para guardarlas. El mismo WordPress se encargará de asociarlas automáticamente a la publicación.

Publica o actualiza la entrada, y las etiquetas quedarán visibles en la web.



Editar o eliminar etiquetas



Lo principal aquí es ir al panel de administración. Una vez ahí, te diriges a Entradas > Etiquetas.

Ahí, busca la etiqueta que deseas modificar y haz clic en “Editar”.

Ahora cambia el nombre o la descripción, según sea necesario.

Finalmente, guarda los cambios y así, WordPress actualizará automáticamente lo que hiciste.





Desde esa misma sección, ve a Entradas > Etiquetas. Ahí, ubica la etiqueta que quieres borrar.

Pasa el cursor sobre el nombre y haz clic en “Borrar”.

Cuando ya la hayas borrado, confirma la eliminación y la etiqueta desaparecerá de la lista.



¿Cuántas etiquetas se pueden usar en una entrada?



Cómo mostrar etiquetas en WordPress

Activar y configurar la nube de etiquetas



Ve al panel de WordPress y entra en "Apariencia" > "Widgets".

Arrastra el widget "Nube de etiquetas" a la barra lateral o donde quieras que aparezca.

Personaliza el título y el número de etiquetas que quieres mostrar.

Guarda los cambios y revisa cómo queda en tu web.









Plugin

Ventajas

Desventajas





Tag Cloud Widget

Fácil de usar, personalizable, gratuito.

Opciones de diseño limitadas.





WP Cloud Tag Widget

Diseño atractivo, compatible con varios temas.

Puede afectar la velocidad del sitio.





Ultimate Tag Cloud Widget

Ofrece más configuraciones, permite estilos personalizados.

Algunas funciones requieren la versión premium.





Simple Tag Cloud

Ligero y rápido, ideal para sitios con muchas etiquetas.

Personalización limitada sin código CSS







Páginas de archivo de etiquetas: cómo gestionarlas



Quédate solo con las etiquetas que valgan la pena : no todas aportan tráfico, así que mejor deshazte de las que no suman nada.

: no todas aportan tráfico, así que mejor deshazte de las que no suman nada.

Agrupa las que sean parecidas : en lugar de tener mil etiquetas con dos entradas cada una, usa menos pero bien organizadas.

: en lugar de tener mil etiquetas con dos entradas cada una, usa menos pero bien organizadas.

A ñade algo de texto útil : no dejes solo un listado de posts, pon una descripción corta y mete enlaces internos para guiar mejor al usuario.

: no dejes solo un listado de posts, pon una descripción corta y mete enlaces internos para guiar mejor al usuario.

Bloquea las irrelevantes en el robots.txt : así evitas que Google pierda el tiempo indexando cosas sin valor.

: así evitas que Google pierda el tiempo indexando cosas sin valor.

Redirige etiquetas que casi no usas a categorías principales: así evitas páginas vacías y mejoras la estructura de tu web.





Contenido duplicado : muchas páginas con el mismo contenido pueden confundir a Google y afectar (negativamente) al posicionamiento.

: muchas páginas con el mismo contenido pueden confundir a Google y afectar (negativamente) al posicionamiento.

Menor autoridad en páginas clave : al dispersar enlaces internos sin sentido, diluyes la fuerza de las páginas más importantes.

: al dispersar enlaces internos sin sentido, diluyes la fuerza de las páginas más importantes.

Pérdida de tráfico: Google podría interpretar tu sitio como desorganizado y no mostrarlo en los primeros resultados.



Optimización SEO de etiquetas en WordPress

¿Debo indexar las páginas de etiquetas?

No indexar etiquetas con Yoast SEO



Ve al panel de administración de WordPress.

En el menú de Yoast SEO, selecciona “Apariencia en el buscador”.

Luego, dirígete a la pestaña “Taxonomías”.

En la sección de Etiquetas, selecciona la opción “No indexar”.

Guarda los cambios.



Bloquear la indexación en Robots.txt

User-agent: *



Disallow: /etiqueta/

User-agent: *



Disallow: /wp-admin/



Disallow: /etiqueta/



Allow: /wp-content/uploads/

Evitar la canibalización de contenido con etiquetas

Conclusión y mejores prácticas sobre las etiquetas en WordPress

¿Te preguntas? Normal que tengas dudas, porque no es tan sencillo como parece.De entrada, te diremos que cumplen la función de señalización para que no te pierdas en una web. Porque en lugar de dejar tu contenido “sin rumbo”,Y, aunque parezca algo simple, su buen uso puede marcar la diferencia entre tener una página en orden o una que sea todo un caos.Dicho eso, si tienes una web, es natural que hayas publicado alguna entrada y te quedes pensando lo típico: ¿le pongo etiquetas o paso de todo? Es una duda muy, muy común, vaya.Como te decimos, no te preocupes porque no eres el único al que le pasa. Muchas personas piensan que no sirven para nada y que solo afectan al SEO . Y nada que ver, ya que mejoran mucho la experiencia de navegación . Porque si las usas bien, créenos que tus usuarios se van a quedar mucho más tiempo en tu web.Es por eso que desde Raiola Networks te contamos todo sobre las etiquetas en WordPress : qué son, para qué sirven y cómo puedes usarlas. ¿Quieres saber más? ¡Empecemos!En cuanto subes contenido a tu CMS WordPress , lo normal es que te encuentres con dos opciones llamadas categorías y etiquetas. Y aunque puede que a primera vista parezcan lo mismo, no es así. Por eso, saber usarlas bien. No tanto para ti, sino para tu usuario.Pero primero tenemos que definir cada una.En sí,Como estas etiquetas funcionan de forma sencilla, no dan mucho pie a confusión. Ya que son como palabras clave que agrupan entradas relacionadas sin crear una nueva categoría.Por ponerte un ejemplo: si tienes un blog de recetas y publicas una sobre una tarta de chocolate, podrías usar etiquetas como chocolate o postres. Esto lo que hará es que tus usuarios encuentren recetas similares.Al final,Ambas sirven para organizar tu contenido, sí, pero la función que tienen es diferente.Las categorías, por su parte, son más generales y organizan el contenido en grandes grupos (esto es clave). Al contrario de las etiquetas,, y suelen representar los temas principales de tu web.Y si seguimos con el ejemplo del blog de cocina que pusimos antes, las categorías podrían ser:En cambio,. No tienen una jerarquía y sirven para conectar contenidos.Tener tu web de WordPress bien organizada es clave para que tus visitantes no se pierdan por ahí. Imagina que entras a una página y todo está sin etiquetar, ni categorías, ni nada de nada… un lío, ¿verdad? Ahí es cuando entran en juego.Lo mejor de las etiquetas (y lo que más nos gusta) es que, cuando alguien está leyendo un post en tu blog, no tiene que irse de la entrada, ya que, si hace eso, es probable que salga de la web. Realmente, solo tiene que hacer clic en una etiqueta y listo. Esta la va a llevar a otros artículos relacionados.Esto hace que moverse por tu web sea realmente agradable, y lo mejor es que el visitante se quede un buen rato leyendo tu contenido. Punto a favor a ojos de Google.Y no solo eso, que. Si las usas bien, es posible que te pueda ayudar a mejorar tu posicionamiento en Google. Y ya sabes lo que significa eso, ¿no? Si Google te pone en los primeros resultados, más gente te verá, en un ciclo virtuoso.Te estarás preguntando:En todo caso, puedes pensar que estás en una biblioteca. Allí tienes secciones grandes como “novelas”, “biografías” o “historia”. Pero dentro de esas secciones, puedes encontrar etiquetas más concretas como “Segunda Guerra Mundial”, “ciencia-ficción” o “distopías”, que agrupan libros con temas muy específicos.En WordPress, pasa lo mismo: las categorías son como esas secciones grandes de la biblioteca. Agrupan todo por temáticas generales (por ejemplo, "tecnología", "salud", "deportes").. Y esto es porque se encargan de agrupar publicaciones que, si bien están en otra categoría, hablan de lo mismo.Así, por ejemplo, si tienes un artículo de "ejercicios para perder peso" en la sección de "salud", puedes ponerle etiquetas como:De este modo, los usuarios pueden encontrar fácilmente otros artículos relacionados sin dar muchas vueltas.Las etiquetas son buenas, ya lo tienes claro. Pero eso sí,Es por eso mismo que te contamos. Lo que te va a asegurar que tu contenido siempre esté bien ordenadito.Ya sabes lo que son las etiquetas, pero vamos a la parte de asignarlas. Este proceso, en realidad, es muy sencillo, pero presta atención para hacerlo bien porque esto marcará la diferencia en la organización de tu web.En el caso de que necesites modificar o eliminar una etiqueta de una entrada, solo tendrás que hacer clic en la “X” al lado del término dentro del editor. ¡Y desaparece!Con el tiempo, lo más probable es que tengas que ajustar las etiquetas que creaste. Esto puede ser por muchas razones, pero normalmente es para corregir errores o unificar términos similares. Así, es probable que quieras eliminar las que no aportan valor.Si lo que quieres es eliminarlas, haz lo siguiente:Pero ojo, tienes que saber queEsto pasa porque si la etiqueta tenía una URL indexada en Google, pueden aparecer los dichosos errores 404 . En todo caso, si quieres evitar esto, puedes configurar una redirección 301 . ¡Y listo!Perfecto, ya sabes qué son las etiquetas, cómo editarlas, y hasta cómo eliminarlas.Pero ahora toca lo importante: saber. Porque claro, todo en su justa medida.Y a ver, aunque no hay una regla estricta,. Si te pasas de ahí, las etiquetas empiezan a perder su sentido y pueden hacer que el contenido se vuelva un poco confuso. Al final,, sino más bien lo contrario. ¡No te emociones!Otra cosa importante es evitar las etiquetas duplicadas o esas que no tienen ni pies ni cabeza. Imagina que usas una etiqueta que solo aparece en un único post… ¿Para qué? Eso no ayuda a nadie. También es verdad que tienes que pensar que. Por lo que, si pones etiquetas muy raras o que solo aparecen en una entrada, se pierde todo su propósito.Ah, y por supuesto, tampoco repitas palabras clave de forma innecesaria. Si ya tienes una categoría llamada “ Marketing Digital ”, no hace falta que pongas esa misma palabra como etiqueta. Es como decir “de la misma fruta, otro trozo”. No tiene sentido. En lugar de eso, mejor usa etiquetas más específicas que den más juego. Por ejemplo:De esta forma, agrupas bien el contenido y no acabas repitiendo lo mismo una y otra vez. Y en sí, cuando abusas de las etiquetas, es probable que problemas con el SEO. O sea, que lo mejor es no pasarse.Y sí, las etiquetas son bastante útiles, pero como todo en esta vida, hay que usarlas con cabeza. Porque con que pongas un par (pero que lo hagas bien) son más que suficientes para organizar tu contenido y que mejore la experiencia del usuario.Si quieres. No solo organizan tu contenido, también pueden hacer que tu web se vea más atractiva.Así que, si quieres que queden geniales y vayan con el diseño de tu sitio, aquí te contamos qué puedes hacer.Para que tu web esté muy bien organizada y se encuentre todo en un segundo, una nube de etiquetas en WordPress es un acierto. Básicamente,Activarla es sencillo. Solo tienes que seguir estos pasos:Y para una solución más especializada (y personalizada), lo ideal es un plugin . Por eso, para que elijas bien, aquí te dejamos una comparativa con los mejores, para que escojas el que más te convenga.Cada plugin tiene sus puntos fuertes, así que elige el que mejor se adapte a lo que necesitas.Si las tienes bien organizadas, le dan un empujón al SEO y hacen que los usuarios naveguen mejor por tu web. Peroy que Google pierda el tiempo rastreando páginas sin valor alguno.Optimizar esto no cuesta mucho y puede marcar la diferencia en cómo Google y los usuarios ven tu sitio. ¡Ponte a ello!Si dejas estas páginas sin ningún tipo de control, puedes tener problemas como:Ahora te lo explicamos con algo más de detalle., pero hay que usarlas bien para que no perjudiquen al SEO. Si las gestionas correctamente, pueden ayudarte a que tu web gane visibilidad en Google.El problema viene cuando se usan mal:. Para evitar estos problemones, aquí te dejamos algunosy mejorar tu posicionamiento sin riesgos.La respuesta es: depende. Ya que no todas las etiquetas son iguales, y usarlas bien puede mejorar la navegación de tu web. Pero también ayudar a Google a entender mejor tu contenido.Sin embargo, es cierto que, si te pasas con ellas o creas etiquetas sin sentido, lo único que harás será llenar tu sitio de páginas inútiles.Puedes pensarlo así:Las etiquetas genéricas, tal como “noticias” o “actualización”, te dejan con un montón de páginas casi idénticas que no aportan nada a los usuarios (ni a los buscadores). Por lo tanto, lo mejor es que las etiquetas sean concretas y vayan al grano. Eso sí, siempre asociadas al contenido del post.Si no quieres liarla, lo mejor es echarle un ojo a Google Search Console . Ahí puedes ver cómo están funcionando tus etiquetas, si se están indexando bien y si hay problemas como contenido duplicado o canibalización.Métete en la sección de “Cobertura” y revisa qué páginas se están indexando y cuántas visitas están recibiendo. Así sabrás si merece la pena indexarlas o si es mejor dejarlas fuera.Si decides que no es conveniente indexar las páginas de etiquetas, Yoast SEO es una excelente herramienta para evitarlo. Aquí te explicamos cómo hacerlo paso a paso:Este proceso en sí, lo que hará es que Google no indexe las páginas de etiquetas en tu sitio. Sin embargo,. Así que esto es bastante útil para cada página que intentes indexar.También puede pasar que no quieras que Google rastree las páginas de etiquetas. Y si es tu caso, puedes hacerlo a través del archivo Robots.txt.Este archivo indica a los buscadores qué partes de tu web pueden explorar y cuáles no.Fácil, solo necesitas añadir lo siguiente a tu archivo Robots.txt:Lo que. Ojo, que, si no lo configuras bien, podrías bloquear páginas importantes sin querer. Pero ahí tienes que tener cuidado.Un ejemplo de un archivo Robots.txt bien configurado sería este:Y con esto te aseguras de que Google solo se centre en las partes que realmente importan y no se ponga a rastrear páginas que no suman nada a tu SEO.. Esto sucede cuando varias páginas de tu web se pelean por las mismas palabras clave. Ojo, porque esto puede liar a Google y hacer que bajes en los resultados.Ahora, para evitarlo, siempre asegúrate de que las etiquetas no sean ni por asomo parecidas a las categorías (ni a los títulos, vaya). Para ello, herramientas como Screaming Frog o Google Search Console te vienen de maravilla para ver cómo están afectando las etiquetas al rastreo de tu web. Y si ves que algunas etiquetas están causando algún problema, lo mejor es eliminarlas.Páginas como The New York Times lo hacen de lujo, gestionando las etiquetas y categorías para que no se pongan a competir entre ellas y asegurándose de que cada página esté bien optimizada para las palabras clave que interesan.Para terminar,, pero hay que saber usarlas bien para no liarla con el SEO y la organización del sitio.Si las usas de forma estratégica, pueden mejorar la navegación y el rendimiento de tu web, pero sin pasarte.Y si estás buscando un hosting que te ayude a optimizar tu web, desdete ofrecemos opciones geniales. Sobre todo, si tienes WordPress ¿Y esto por qué? Porque nuestra infraestructura está pensada para que todo vaya rápido y bien. Y si tienes algún problema, nuestro soporte técnico te echará una mano para todo. Incluido aplicar las mejores prácticas con las etiquetas.