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Los requisitos de WordPress son: servidor web compatible con HTTP y PHP, versión de PHP 7.4 o superior, MySQL 5.7 o superior (o MariaDB 10.3 o superior) y mod_rewrite activado. Versiones inferiores pueden funcionar, pero generan problemas de compatibilidad y vulnerabilidades. El soporte HTTPS depende de instalar un certificado SSL.

WordPress es, sin duda, la herramienta de gestión de contenido más popular del mercado. Para empezar a trabajar con WordPress tan solo necesitas instalarlo en un servidor web pero, como toda aplicación, este CMS tiene una serie de requisitos básicos que tienes que tener en cuenta.

En este post, te voy a explicar cuáles son los requisitos básicos y recomendados de WordPress para funcionar correctamente en tu hosting. ¡Vamos allá!

Índice del artículo



















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¿Qué es WordPress?

WordPress es el sistema de gestión de contenidos (CMS, por sus siglas en inglés) más utilizado actualmente para crear y administrar sitios web. Se lanzó al mercado en 2003 y, desde entonces, no ha parado de crecer y evolucionar. WordPress es de código abierto, lo que significa que su núcleo es gratuito y está disponible para cualquiera que desee utilizarlo, modificarlo o personalizarlo.

Una de las características más destacadas de WordPress es su facilidad de uso. No se requieren conocimientos avanzados de programación para crear y administrar un sitio web con WordPress. En lugar de ello, ofrece una interfaz de usuario intuitiva que permite a los usuarios crear, editar y publicar contenido de manera sencilla, lo que lo hace accesible tanto para principiantes como para usuarios más experimentados.

Además, WordPress resulta altamente personalizable gracias a la gran cantidad de temas y complementos que tiene disponibles. Los temas permiten cambiar la apariencia y el diseño de un sitio web, mientras que los complementos agregan funcionalidades adicionales, desde galerías de imágenes hasta tiendas online.

WordPress ha revolucionado la forma en que creamos y administramos sitios web. Desde blogs personales hasta sitios web de empresas de renombre, es una opción de confianza para aquellos que desean contar con presencia online.

¿Qué se puede hacer con WordPress?

Como te decía en la sección anterior, WordPress es una plataforma extremadamente versátil. Su flexibilidad te permite lanzar prácticamente cualquier tipo de web que se te ocurra.

Blogs personales y corporativos : WordPress, en su origen, era una plataforma de blogs. Aunque hoy en día ya permite crear otros muchos tipos de sitio web (ahora lo veremos), sigue siendo ideal para crear y gestionar blogs personales o corporativos. Puedes publicar contenido regularmente, gestionar comentarios y personalizar la apariencia de tu blog.

: WordPress, en su origen, era una plataforma de blogs. Aunque hoy en día ya permite crear otros muchos tipos de sitio web (ahora lo veremos), sigue siendo ideal para crear y gestionar blogs personales o corporativos. Puedes publicar contenido regularmente, gestionar comentarios y personalizar la apariencia de tu blog. Sitios web corporativos : Crea páginas de inicio, de servicios, de contacto, etc. Todo lo que necesitas para crear una presencia en línea profesional.

: Crea páginas de inicio, de servicios, de contacto, etc. Todo lo que necesitas para crear una presencia en línea profesional. Ecommerce : Mediante plugins como WooCommerce , puedes convertir tu sitio WordPress en una tienda online totalmente funcional. Vende productos físicos o digitales, gestiona inventarios, procesa pagos y ofrece distintos métodos de envío.

: Mediante plugins como , puedes convertir tu sitio WordPress en una tienda online totalmente funcional. Vende productos físicos o digitales, gestiona inventarios, procesa pagos y ofrece distintos métodos de envío. Foros y comunidades : Con plugins como bbPress o BuddyPress, puedes añadir funcionalidades de foro o red social a tu sitio web.

: Con plugins como bbPress o BuddyPress, puedes añadir funcionalidades de foro o red social a tu sitio web. Sitios de reseñas y afiliados: Puedes utilizar WordPress para crear sitios web que publican reseñas de productos y ganar dinero a través del marketing de afiliados.

¿Qué necesito para usar WordPress?

Antes de empezar a darte datos técnicos y cifras sobre parámetros necesarios para ejecutar WordPress correctamente, voy a contarte qué es lo básico que necesita WordPress para funcionar.

Servidor web para WordPress

WordPress necesita un servidor web para poder funcionar, es decir, una máquina que almacene los archivos que WordPress necesita y que tenga el software necesario para poder responder a las peticiones de los usuarios. Este servidor web tiene que ser compatible con el protocolo HTTP y poder ejecutar un intérprete del lenguaje de programación PHP. Los servidores más recomendados son Apache, Nginx o Litespeed aunque, en teoría, podrías utilizar cualquiera que fuera compatible con HTTP, PHP y MySQL.

WordPress necesita un servidor web para poder funcionar, es decir, una máquina que almacene los archivos que WordPress necesita y que tenga el software necesario para poder responder a las peticiones de los usuarios. Este servidor web tiene que ser y poder ejecutar un Los servidores más recomendados son o aunque, en teoría, podrías utilizar cualquiera que fuera compatible con HTTP, PHP y MySQL. Intérprete de PHP en el servidor

Como te comentaba, el servidor donde esté instalado WordPress necesita un intérprete de PHP . PHP es un lenguaje de programación que se ejecuta del lado del servidor. Como WordPress está programado en PHP, el servidor necesita tener un intérprete de este lenguaje. Sobre la versión de PHP necesaria te hablaré más adelante.

Como te comentaba, el servidor donde esté instalado WordPress necesita . PHP es un lenguaje de programación que se ejecuta del lado del servidor. Como WordPress está programado en PHP, el servidor necesita tener un intérprete de este lenguaje. Sobre la versión de PHP necesaria te hablaré más adelante. Base de datos MySQL

WordPress utiliza una base de datos MySQL para almacenar la información. En las tablas de esa base de datos se guardarán los posts, usuarios, configuraciones de theme y plugins, etc. Por ello, es necesario que el servidor permita trabajar con bases de datos MySQL.

WordPress utiliza una para almacenar la información. En las tablas de esa base de datos se guardarán los posts, usuarios, configuraciones de theme y plugins, etc. Por ello, es necesario que el servidor permita trabajar con bases de datos MySQL. Módulo "mod_rewrite"

El servidor tiene una serie de módulos que puedes activar para añadir funcionalidades. Uno de ellos es el módulo "mod_rewrite", que sirve para poder reescribir las URL del sitio web. Esta funcionalidad es utilizada por WordPress para generar URL amigables, por lo que es muy recomendable que la tengas activada en el servidor.

Requisitos recomendados de WordPress para funcionar

Ya has visto qué es lo que necesitas para ejecutar WordPress, pero para poder hacerlo de manera correcta y fluida existen unos requisitos de instalación que el propio CMS recomienda cumplir. A continuación, voy a repasar en detalle cuáles son esos requisitos que recomienda WordPress para funcionar correctamente.

A fecha de este artículo, la última versión estable de WordPress es la 6.1.1, por lo que los requisitos van a acordes a esa versión.

Servidor web para WordPress

En cuanto al servidor web, WordPress recomienda utilizar un servidor Apache o Nginx con el módulo "mod_rewrite" activado. En realidad, cualquier servidor web compatible con HTTP que ejecute código PHP y soporte bases de datos MySQL sería válido, como LiteSpeed u OpenLiteSpeed. Sin embargo, Apache y Nginx son dos de las opciones más estables y robustas.

Versión de PHP para WordPress

La versión de PHP que ejecute el servidor debe ser la 7.4 o superior. Es cierto que técnicamente podrías trabajar con una versión de PHP inferior a esta, pero es recomendable que utilices la 7.4 o superior para asegurarte de que no existan problemas de compatibilidad ni vulnerabilidades. Para ver qué versión de PHP tienes en tu servidor y cambiarla si es necesario, puedes consultar este artículo sobre cómo cambiar la versión de PHP de tu hosting.

Base de datos MySQL para WordPress

Como te comentaba más arriba, WordPress utiliza bases de datos MySQL para almacenar información. Las versiones recomendadas son la 5.7 o superior para MySQL o la 10.3 o superior si utilizas MariaDB. Si quieres profundizar más sobre este tema, échale un vistazo a este otro post acerca de qué es MySQL y para qué sirve.

Soporte HTTPS en WordPress

Una de las cosas que más valoramos los usuarios de internet es la seguridad. Por ello, es importante que si tienes un sitio web este funcione bajo el protocolo HTTPS. Este protocolo se encarga de gestionar las peticiones que el usuario realiza al servidor web y, además, lo hace de una manera segura. Para hacer que tu sitio web funcione con HTTPS necesitas un certificado SSL. Puedes utilizar un certificado Let's Encrypt gratuito, como el que incluyen todos los planes de hosting compartido y hosting reseller de Raiola Networks.

Para que puedas consultar de un vistazo todos los requisitos de WordPress para funcionar, te dejo este listado a modo de resumen:

Servidor Apache o Ngnix con el módulo "mod_rewrite" activado.

con el módulo activado. Versión de PHP 7.4 o superior.

o superior. Versión de MySQL 5.7 o superior o MariaDB 10.3 o superior.

5.7 o superior o MariaDB 10.3 o superior. Soporte para HTTPS.

¿Cuál es el mejor hosting para WordPress?

Ahora que has visto cuáles son los requisitos recomendados de WordPress, quizás te estés preguntando: ¿Qué hosting necesito para usar WordPress? ¿Cuál cumple todos estos requisitos?

Además de que el servidor web que utilice cumpla los requisitos antes mencionados, es importante que tu proveedor de hosting tenga una serie de características:

Seguridad

Tu sitio web debe ser un lugar seguro para tus visitantes. Además del soporte para HTTPS , es importante que tu hosting cuente con reglas de seguridad adicionales que te garanticen que no te vas a llevar sorpresas desagradables.En Raiola contamos con un WAF (Web Application Firewall) que supervisa todas las peticiones realizadas a tu WordPress para garantizar la seguridad.

Tu sitio web debe ser un lugar seguro para tus visitantes. Además del soporte para , es importante que tu hosting cuente con que te garanticen que no te vas a llevar sorpresas desagradables.En Raiola contamos con un que supervisa todas las peticiones realizadas a tu WordPress para garantizar la seguridad. Almacenamiento y rendimiento

Un buen proveedor de hosting te proporciona la mejor tecnología disponible. El uso de discos SSD, cantidad de memoria RAM o el tipo de CPU son aspectos importantes que deberías tener en cuenta.La plataforma de hosting WordPress de Raiola utiliza discos SSD NVME de alto rendmiento y CPU de última generación.

Un buen proveedor de hosting te proporciona la mejor tecnología disponible. El uso de son aspectos importantes que deberías tener en cuenta.La plataforma de hosting WordPress de Raiola utiliza Copias de seguridad

Todos hemos tenido algún imprevisto con nuestra web y hemos tenido que recurrir a una copia de seguridad . Es importante que tu hosting te facilite el proceso de backups .En Raiola hacemos backups diarios y automáticos por si necesitas restaurar algo.

Todos hemos tenido algún imprevisto con nuestra web y hemos tenido que . Es importante que tu hosting te facilite el proceso de .En Raiola hacemos por si necesitas restaurar algo. Certificado SSL

Recuerda que para que tu web funcione bajo el protocolo HTTPS necesitas tener un certificado SSL. Todos los planes de hosting compartido y reseller de Raiola cuentan con el certificado SSL gratuito Let's Encrypt, el cual se instala automáticamente sin que tengas que hacer nada.

Recuerda que para que tu web funcione bajo el protocolo necesitas tener un Todos los planes de hosting compartido y reseller de Raiola cuentan con el el cual se instala automáticamente sin que tengas que hacer nada. Panel de control

Para que puedas realizar las configuraciones necesarias en tu servidor es importante que éste cuente con un panel de control potente y fácil de usar, como el que utilizamos en nuestros planes de hosting compartido: cPanel.

Para que puedas realizar las configuraciones necesarias en tu servidor es importante que éste cuente con un como el que utilizamos en nuestros planes de hosting compartido: Soporte y ayuda

A veces vas a necesitar ayuda con alguna configuración o para solucionar algún problema. Ten en cuenta si tu proveedor de hosting te ofrece un buen sistema de soporte.En Raiola nos tomamos muy en serio este aspecto y tenemos soporte técnico 24/7 por teléfono y ticket.

Si no te la quieres jugar y quieres el mejor hosting para WordPress, puedes contratar alguno de nuestros planes de hosting con WordPress ya instalado.

Ahora ya conoces los requisitos de WordPress

WordPress no es un CMS demasiado exigente, pero para instalar WordPress en tu servidor sin tener problemas de rendimiento es necesario que cumplas los requisitos recomendados por la plataforma. También es muy importante que sigas las recomendaciones que te he dado en este artículo acerca de los aspectos que tiene que tener tu hosting para que tu sitio web en WordPress sea lo más rápido posible.

Si tienes alguna duda acerca de los requisitos de WordPress, no te lo pienses y deja un comentario 😉