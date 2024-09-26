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Preparar un pitch, una propuesta de marketing o el informe trimestral que espera tu cliente suele convertirse en una carrera contrarreloj. El proceso se iba en horas de buscar imágenes libres de derechos que no parecieran genéricas y de ordenar ideas sobre diapositivas vacías.

Por suerte, ahora mismo tenemos un auténtico boom de herramientas de IA para presentaciones que te permiten pasar de la idea a un resultado profesional en minutos. Vamos a ver las más relevantes del mercado, qué ofrecen realmente sus versiones gratuitas y cuánto cuestan sus planes de pago en España. Así podrás elegir la que encaje con lo que necesitas.

Índice del artículo













































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Qué puede hacer realmente la inteligencia artificial para presentaciones

Existe una diferencia sustancial entre los asistentes de diseño tradicionales y los generadores de presentaciones con IA actuales. La inteligencia artificial no se limita a sugerir paletas de colores, también asume el trabajo de conceptualización. Además, integra en un mismo paso la redacción y la maquetación, que antes consumían la mayor parte del tiempo.

Más allá del diseño automático: generación de contenido, estructura y estilo

Al utilizar inteligencia artificial para presentaciones, el algoritmo actúa como un copiloto de diseño y redacción que ejecuta varias tareas de forma simultánea:

Estructuración del discurso: transforma un tema general o un documento extenso en un índice lógico repartido en diapositivas, con los puntos clave que quieras abordar y sus conclusiones.

transforma un tema general o un documento extenso en un índice lógico repartido en diapositivas, con los puntos clave que quieras abordar y sus conclusiones. Redacción: genera titulares directos, redacta párrafos explicativos y resume textos complejos en viñetas para no saturar a quien verá la presentación.

genera titulares directos, redacta párrafos explicativos y resume textos complejos en viñetas para no saturar a quien verá la presentación. Maquetación e iconografía: selecciona composiciones visuales, distribuye los elementos en pantalla, busca imágenes acordes al contexto y añade iconos coherentes con la temática.

selecciona composiciones visuales, distribuye los elementos en pantalla, busca imágenes acordes al contexto y añade iconos coherentes con la temática. Adaptación de estilo: ajusta el tono al estilo de comunicación que necesites por branding y aplica la identidad visual de tu marca desde un único prompt.

Como ves, el potencial es alto, aunque la IA para hacer presentaciones todavía tiene limitaciones notables.

Qué no puede (todavía) hacer la IA por ti en una presentación

A pesar de sus avances, la IA sigue siendo un punto de partida y no un sustituto del criterio humano. El algoritmo no conoce el contexto interno de tu empresa, así que los matices de la relación con cada cliente suelen faltar. Tampoco verifica los datos que genera, de modo que conviene revisar cifras y afirmaciones antes de presentar.

Por otra parte, estas herramientas incurren con frecuencia en imprecisiones o producen diseños vistosos pero sin profundidad. Una revisión final y tu criterio propio siguen siendo indispensables.

Cómo hacer presentaciones con inteligencia artificial: así funciona el proceso

Saber cómo hacer presentaciones con inteligencia artificial pasa por entender el flujo de trabajo que comparten la mayoría de estas aplicaciones online.

De texto o prompt a diapositivas: la IA para crear presentaciones automáticamente

El punto de entrada siempre es la toma de requisitos y datos. Puedes utilizar la IA para crear presentaciones automáticamente por tres vías principales:

Prompt directo: escribes una instrucción descriptiva como "Crea una presentación de 8 diapositivas para vender servicios de auditoría SEO a una tienda online". Transformación de documentos: subes un archivo en PDF o un documento de Google Docs para que la herramienta extraiga la información clave y la sintetice en diapositivas. Son los formatos que mejor interpretan la mayoría de plataformas. Página web o URL específica: pegas el enlace de una landing page o de un artículo de blog para que la IA analice el contenido y lo convierta en un resumen gráfico explicativo.

A partir de ahí, la plataforma genera una propuesta editable con el índice, que podrás validar antes de renderizar el diseño final.

Edición, personalización y descarga del resultado generado

Una vez generado el primer borrador, podrás ajustar los detalles en el editor visual de la herramienta que hayas escogido. Puedes cambiar la tipografía, reorganizar bloques arrastrando y soltando, añadir fotos o pedirle a la IA que reescriba párrafos concretos.

El último paso consiste en exportar ese trabajo. Lo habitual es poder descargar en PDF, en archivo editable de PowerPoint (.pptx) o compartir un enlace interactivo para presentar directamente desde la nube.

Las mejores herramientas de IA para crear presentaciones

A continuación analizamos las plataformas más destacadas del sector. Repasamos sus funciones principales y el alcance real de sus opciones sin coste, con los precios vigentes.

Gamma: presentaciones profesionales generadas desde un prompt

Gamma se ha consolidado como una de las referencias del sector. Frente al formato rígido de las diapositivas tradicionales, Gamma trabaja con un sistema de tarjetas flexibles que se adaptan a cualquier pantalla. Encaja bien cuando necesitas montar propuestas de trabajo en poco tiempo.

Qué incluye la versión gratuita de Gamma y cuáles son sus límites

El plan gratuito funciona con una bolsa de 400 créditos que recibes al registrarte y que no se renueva cada mes. Cada generación consume alrededor de 40 créditos, así que da para unas diez presentaciones antes de tener que decidir.

Ese plan permite exportar a PDF, PowerPoint, PNG y Google Slides, pero limita cada generación a 10 diapositivas e incluye el distintivo "Made with Gamma" en el resultado. Para quitarlo hay que pasar al plan Plus, de 8 € por usuario al mes.

Canva con IA: diseño asistido para usuarios sin experiencia técnica

Para quienes ya trabajan en el ecosistema de Canva, la plataforma ha ido agrupando sus funciones de inteligencia artificial bajo Magic Studio, con Magic Design como puerta de entrada.

Magic Design y otras funciones de IA en Canva

Magic Design te permite escribir un prompt explicativo y obtener al instante decenas de plantillas maquetadas con tu texto e imágenes contextuales. Incluye además utilidades para traducir el contenido de las diapositivas a otros idiomas en un clic o quitar fondos de imágenes de producto mediante IA.

El plan gratuito da acceso a esas funciones con una cuota de IA compartida y limitada. Canva Pro cuesta 110 € al año para un usuario y amplía esa cuota junto al catálogo de contenido premium.

Slidesgo: generador de presentaciones con IA gratis orientado a plantillas

Perteneciente al grupo español Freepik, Slidesgo ofrece un generador de presentaciones con IA gratis que combina su masiva biblioteca de plantillas con un motor de creación automatizada.

Limitaciones del plan gratuito y opciones de exportación

La herramienta te deja elegir el tono y el número de diapositivas antes de generar el resultado final. Su plan gratuito permite descargar en PDF o en formato editable de Google Slides, pero con un tope de tres presentaciones generadas con IA y tres descargas de plantilla al mes, con anuncios y con la atribución obligatoria a la plataforma.

El plan Premium parte de 29,99 € al año, unos 2,50 € al mes con pago anual, y sube a 4,99 € si pagas mes a mes.

Presentations.AI: herramienta pensada para entornos empresariales

Conocida como el ChatGPT de las presentaciones, Presentations.AI está orientada a equipos de trabajo que necesitan mantener una consistencia estricta de marca.

Casos de uso en agencias y equipos de marketing

Encaja en estructuras que deben presentar informes de rendimiento o propuestas comerciales a clientes de forma recurrente. Permite fijar libros de estilo corporativos con logos, colores y fuentes, para que cualquier miembro del equipo respete la identidad visual de la empresa.

Conviene matizar que esa función de marca no entra en el plan gratuito. La cuenta Starter se queda en 100 créditos y un máximo de 20 diapositivas, mientras que el kit de marca y la exportación a PowerPoint en alta calidad llegan con el plan Pro, de 20 dólares al mes con pago anual.

Prezi: presentaciones dinámicas e interactivas con IA

La clásica plataforma famosa por su zoom dinámico se ha reinventado integrando un asistente de IA en Prezi. Su motor ayuda a estructurar ideas abstractas en un mapa interactivo, útil para webinars o clases magistrales donde se busca mantener la atención del espectador huyendo del formato lineal.

Su plan Basic es gratuito e incluye créditos del asistente, pero obliga a que todos los proyectos sean públicos y no permite exportar a PDF. El control de privacidad llega con el plan Standard, de 5 € al mes con facturación anual, y la exportación a PDF con el plan Plus, de 15 €.

Copilot en PowerPoint: IA integrada en la suite de Microsoft

Si tu flujo de trabajo diario depende del ecosistema de Microsoft 365, Copilot es la integración más natural. Transforma un documento creado en Word en una presentación de PowerPoint completamente maquetada con un simple comando, dentro de la propia aplicación de escritorio que posiblemente ya tengas.

Aquí hay un matiz importante. Copilot en PowerPoint no tiene versión gratuita ni se contrata suelto, ya que exige una licencia de Microsoft 365 para empresas por debajo. En España, el paquete más económico que ya lo incluye parte de 20,36 € por usuario al mes con pago anual, sin IVA.

Google Slides con Gemini: IA generativa en el entorno de trabajo de Google

Para los usuarios que trabajan colaborativamente en la nube con Google Workspace, el modelo Gemini está integrado directamente en Google Slides. Permite solicitar la generación de imágenes personalizadas, resumir presentaciones extensas compartidas por otros miembros del equipo y estructurar nuevas diapositivas sin salir del navegador.

Tampoco es una opción gratuita. El asistente de Gemini dentro de Presentaciones entra a partir del plan Standard de Workspace, de 13,60 € por usuario al mes, y no está disponible en una cuenta gratuita de Gmail.

Otras herramientas a tener en cuenta: SlidesAI, Sendsteps y GitMind

Además de los grandes nombres del sector, existen complementos y aplicaciones secundarias que resuelven necesidades concretas:

SlidesAI : extensión para Google Slides que lee textos largos e inserta las diapositivas ya diseñadas directamente en tu documento en la nube.

extensión para Google Slides que lee textos largos e inserta las diapositivas ya diseñadas directamente en tu documento en la nube. Sendsteps : orientada a eventos y docencia, genera presentaciones interactivas con encuestas y preguntas en tiempo real para el público.

orientada a eventos y docencia, genera presentaciones interactivas con encuestas y preguntas en tiempo real para el público. GitMind: centrada en la transformación de mapas mentales organizativos en esquemas visuales y presentaciones estructuradas.

No son peores que las anteriores, simplemente cubren nichos más específicos de interacción o de organización de ideas.

Crear presentaciones con IA gratis online: qué esperar de las versiones sin coste

Si tu objetivo es crear presentaciones con IA gratis online, debes tener en cuenta que la mayoría de estos SaaS funcionan bajo un modelo freemium. Sirven para salir de un apuro puntual, pero imponen restricciones que conviene conocer de antemano.

Marcas de agua, límites de exportación y restricciones habituales

Antes de invertir tiempo redactando prompts en un generador de presentaciones con IA, estos son los límites más frecuentes de las cuentas gratuitas:

Marcas de agua en el resultado: suelen incluir un distintivo de la plataforma en el pie de cada diapositiva o al final de la presentación.

suelen incluir un distintivo de la plataforma en el pie de cada diapositiva o al final de la presentación. Bloqueo de formatos editables: algunas dejan previsualizar o exportar en PDF plano, pero reservan la descarga del archivo .pptx de PowerPoint para los planes de pago.

algunas dejan previsualizar o exportar en PDF plano, pero reservan la descarga del archivo .pptx de PowerPoint para los planes de pago. Restricciones de créditos y diapositivas: es habitual que limiten el número de generaciones mensuales o impidan crear documentos de más de 8 o 10 diapositivas.

es habitual que limiten el número de generaciones mensuales o impidan crear documentos de más de 8 o 10 diapositivas. Falta de privacidad: en algunos casos, como el plan Basic de Prezi, el trabajo queda publicado y visible para cualquiera.

En la práctica, esto recorta buena parte del potencial del producto. Aun así, todas las opciones que hemos seleccionado permiten probarlas a fondo antes de pagar.

Cuándo merece la pena pasar a un plan de pago

En las herramientas dedicadas a presentaciones, la suscripción de entrada se mueve entre los 8 € y los 20 € al mes por usuario. Compensa cuando la creación de material visual forma parte de tu actividad comercial de forma recurrente. En concreto, merece la pena si necesitas exportar archivos completamente editables para retocar en PowerPoint, si no quieres que aparezcan marcas de agua delante de un cliente o si vas a utilizar el kit de marca corporativo de forma colaborativa con tu equipo.

Los casos de Copilot y de Gemini son distintos, porque no se pagan como una suscripción de presentaciones sino como parte de una licencia de ofimática para toda la empresa.

Cómo integrar estas herramientas en tu flujo de trabajo profesional

Adoptar una herramienta de inteligencia artificial para diapositivas, gratis o de pago, no implica abandonar tus programas habituales de presentación, sino utilizarla como acelerador en la fase inicial del proyecto.

Uso en agencias digitales: presentar propuestas a clientes de forma rápida y visual

En el contexto de las agencias de marketing y comunicación, la velocidad de respuesta comercial pesa a la hora de cerrar un proyecto. Los casos de uso más habituales son:

Bocetos de propuestas comerciales: generar en minutos una primera versión de la estrategia para la reunión inicial con un cliente potencial.

generar en minutos una primera versión de la estrategia para la reunión inicial con un cliente potencial. Informes mensuales de rendimiento: ordenar los datos de analítica web recogidos en Google Analytics en diapositivas visuales comprensibles para el cliente.

ordenar los datos de analítica web recogidos en en diapositivas visuales comprensibles para el cliente. Reuniones de descubrimiento: documentar las ideas extraídas de una sesión y convertirlas en una presentación ordenada antes de terminar el día.

El resultado es una imagen más cuidada ante el cliente con una fracción del tiempo que exigía antes.

Herramientas de IA para presentaciones en proyectos web y de marketing

Si trabajas en proyectos digitales, la presentación es la vía principal para que cliente y equipo se pongan de acuerdo. Estos son tres usos concretos:

Presentación de arquitecturas web: convertir la estructura para crear una web desde cero en un mapa visual y validar con el cliente el flujo de navegación antes de programar. Definición de buyer persona y marca: sintetizar los estudios de mercado y las guías de estilo en diapositivas que los redactores de contenido puedan usar como referencia. Pitches de captación de capital: preparar presentaciones de impacto para buscar financiación para tus proyectos.

Automatización: combinar el generador de presentaciones con otras herramientas

Para exprimir esa productividad puedes conectar estas plataformas con el resto de tu stack mediante integraciones y automatizaciones.

Un ejemplo. Puedes configurar un flujo de trabajo en Zapier o Make para que, cada vez que se apruebe una propuesta en tu CRM, el sistema procese los datos del cliente, genere la estructura de la presentación en la nube y envíe el enlace del borrador a un canal de Slack para que el equipo la revise.

El potencial de la IA para presentaciones es amplio, pero el resultado final sigue dependiendo de lo que aportes tú en la revisión.

Preguntas frecuentes sobre IA para presentaciones

¿Cuál es la mejor herramienta de inteligencia artificial para hacer presentaciones?

Depende de por dónde aprietes. Gamma es la más completa si partes de un prompt en español y quieres el resultado más acabado con menos retoques posteriores. Canva y Slidesgo funcionan mejor si prefieres el formato clásico de diapositiva y trabajar sobre plantilla. Y si tu empresa ya paga Microsoft 365 o Google Workspace, lo razonable es empezar por Copilot o por Gemini antes de contratar nada nuevo, porque esa capacidad ya la tienes cubierta en la licencia.