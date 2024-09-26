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Si gestionas campañas de publicidad en buscadores, ya te habrás dado cuenta de que no basta con preguntar a la IA cuál es la mejor estrategia, porque la competencia es enorme. Si trabajas con Google Ads, necesitas las mejores herramientas SEM. Son las que te permiten despejar dudas y trabajar con datos concretos, con los que tus costes por clic se reducen.

En marketing para motores de búsqueda salen herramientas nuevas todos los días. Para facilitarte la elección, este artículo compara las mejores herramientas SEM del mercado, desde las opciones gratuitas hasta las de pago, y explica cómo organizar el trabajo con ellas.

Índice del artículo



























































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¿Qué son las herramientas SEM y para qué sirven?

Las herramientas SEM son programas o aplicaciones para gestionar publicidad de pago, tanto en motores de búsqueda como en redes publicitarias del tipo Google Ads o Meta Ads..

A lo mejor te suena del eterno debate SEO vs SEM, pero no hay que confundir posicionamiento con anuncios. Aquí hablamos de planificación de campañas publicitarias en Google, Bing y otros buscadores, siempre pagando y no de forma orgánica. Partamos de la base de que sirven para mejorar el rendimiento de tus anuncios.

Qué herramientas se usan en SEM y por qué son imprescindibles

Si tienes agencia o eres consultor de marketing, sin herramientas SEM es prácticamente imposible profesionalizar lo que haces. En un sector cada vez más competitivo, la IA por sí sola no cubre ese trabajo.

Y no es solo una cuestión de dinero. Usar herramientas SEM te aporta otras ventajas como:

Reducir el coste por adquisición . Filtrar términos no deseados. Permiten mantener listas de palabras clave negativas que excluyen automáticamente competencia, marcas que no te interesan o intenciones que sólo generan ruido, evitando así clics no cualificados.

. Filtrar términos no deseados. Permiten mantener listas de palabras clave negativas que excluyen automáticamente competencia, marcas que no te interesan o intenciones que sólo generan ruido, evitando así clics no cualificados. Encontrar oportunidades de negocio . Te aportan términos de búsqueda con alta intención comercial y niveles de competencia asequibles.

. Te aportan términos de búsqueda con alta intención comercial y niveles de competencia asequibles. Vigilar a tu competencia . Podrás analizar sus estrategias de puja, sus textos publicitarios y sus landings para no quedarte atrás.

. Podrás analizar sus estrategias de puja, sus textos publicitarios y sus landings para no quedarte atrás. Automatizar procesos. Te ahorran horas cada semana al gestionar por ti aspectos como presupuestos o informes para tus clientes.

Cualquiera puede abrirse una cuenta en Google Ads y poner anuncios. Sin embargo, solo con los mejores programas para gestionar campañas SEM es posible tomar decisiones que generen un retorno de inversión sólido.

Diferencia entre herramientas SEO y SEM, cuándo usar cada tipo

Aunque muchas suites de marketing abordan ambas disciplinas, conviene entender las diferencias operativas:

Herramientas SEO . Se orientan a la optimización orgánica a medio y largo plazo. Evalúan la autoridad del dominio, el perfil de enlaces (backlinks), el rastreo técnico de tu web y la intención de búsqueda para escalar posiciones de forma no pagada. Son las que se usan para hacer posicionamiento SEO .

. Se orientan a la optimización orgánica a medio y largo plazo. Evalúan la autoridad del dominio, el perfil de enlaces (backlinks), el rastreo técnico de tu web y la intención de búsqueda para escalar posiciones de forma no pagada. Son las que se usan para hacer . Herramientas SEM. Se centran en el tráfico de pago e inmediato. Analizan los costes por clic estimados, el nivel de competencia en las subastas de anuncios y la efectividad de las creatividades. Están muy orientadas a la conversión inmediata.

Para campañas de captación rápida o promociones, solo las herramientas para campañas SEM te dan datos inmediatos. Eso es algo que el SEO ni puede ni debe ofrecer, ya que el tráfico de pago y el orgánico son radicalmente diferentes, aunque todo ello sea marketing.

Tipos de herramientas SEM según su función

Dentro del stack tecnológico de cualquier agencia o profesional SEM, las soluciones se clasifican en cuatro grandes familias.



Herramientas de investigación de palabras clave

Permiten ver qué términos usan los usuarios cuando están listos para comprar, con datos de volumen de búsqueda, estacionalidad y estimaciones de coste por clic.

Plataformas SEM para gestionar y lanzar anuncios online

Paneles desde los cuales se estructuran las campañas, se redactan los anuncios, se configuran las extensiones y se gestiona la segmentación geográfica o demográfica.

Herramientas de análisis de la competencia

Software de inteligencia competitiva que permite ver el historial de anuncios de la competencia. De ahí sacas sus palabras clave patrocinadas y sus volúmenes de gasto aproximados.

Software de automatización y optimización de pujas

Sistemas avanzados que utilizan algoritmos para ajustar las pujas en tiempo real. Permiten pausar anuncios de bajo rendimiento o redistribuir el presupuesto hacia las palabras con mayor tasa de conversión.

Conviene tener al menos una solución de cada familia, porque si no se vuelve difícil gestionar el ciclo publicitario completo y siempre queda algún ángulo muerto.

Las mejores herramientas SEM de pago, análisis y comparativa

Repasamos las opciones premium más consolidadas para agencias y profesionales que gestionan cuentas de publicidad con presupuestos en los que no hay margen de error.

Google Ads, la plataforma SEM central para anuncios en buscadores

Google Ads es la opción nativa e indispensable sobre la que orbita cualquier estrategia SEM en el motor de búsqueda de Google.

Herramientas nativas de Google Ads para optimizar anuncios

El propio panel incluye utilidades clave como la puntuación de optimización y su panel de recomendaciones, además del planificador de cobertura para campañas de vídeo. También incorpora la IA aplicada al SEM a través de las estrategias de pujas inteligentes basadas en aprendizaje automático.

Google Keyword Planner, investigación de keywords dentro de Google Ads

El planificador de palabras clave de Google es el punto de partida estándar para buscar términos relevantes. Muestra los rangos de puja superior e inferior en las subastas y da estimaciones de volumen del propio buscador, cifras que conviene validar siempre contra fuentes como Search Console, Analytics 4 o DataForSEO antes de tomar decisiones.

Semrush, el todo en uno para estrategia SEM y análisis de competencia

Semrush es una de las soluciones más potentes del mercado para quien busca unificar sus estrategias de tráfico orgánico y de pago en una sola interfaz. No tienes por qué hacer SEO, pero, si lo haces, aprovechas las dos mitades de la suscripción.

Funcionalidades SEM más útiles para agencias

Destaca su módulo PLA Research, específico para campañas de Google Shopping. Tiene funciones de investigación de publicidad display e historial de anuncios, lo que te permite ver las creatividades exactas que la competencia ha utilizado durante los últimos años.

Precio y planes disponibles

Su plan Pro cuesta unos 121 € al mes, con un 17 % de descuento en el pago anual. Es una inversión rentable para agencias que gestionan varios clientes y necesitan informes automatizados de marca blanca.

Ahrefs, análisis SEM avanzado y espionaje de keywords de pago

Aunque históricamente se ha considerado una suite SEO, Ahrefs ofrece un módulo de investigación de keywords de pago muy completo.

Precio y relación calidad-precio

Su plan de entrada, el Starter, ronda los 27 € al mes, mientras que el Lite se sitúa en torno a los 120 € al mes, con descuento si pagas por año. Ahrefs deswtaca por la frescura de su base de datos de enlaces y palabras clave, y su sección de anuncios pagados permite identificar rápidamente qué landing pages están recibiendo la mayor cantidad de tráfico de pago de un competidor.

Precios consultados en septiembre de 2026. Tanto Ahrefs como Semrush facturan en dólares, así que el importe exacto en euros varía con el tipo de cambio.

SpyFu, la herramienta SEM especializada en inteligencia competitiva

SpyFu es una plataforma especializada al 100 % en la ingeniería inversa de las estrategias de la competencia en Google Ads. Es la opción orientada a analizar a otros anunciantes a partir de datos públicos.

Casos de uso reales para agencias y consultores

Permite descargar el historial completo de palabras clave compradas por cualquier dominio. También incluye sus variaciones de anuncios a lo largo del tiempo y los errores que cometieron en sus pujas pasadas, para no repetirlos en tus propias campañas.

Otras herramientas SEM de pago que merece la pena valorar

Existen soluciones verticales muy útiles para llevar la gestión de anuncios al siguiente nivel. Te contamos las más interesantes.

Optmyzr, automatización avanzada para campañas de Google Ads

Optmyzr es un software creado por antiguos empleados de Google que ofrece flujos de trabajo automatizados. Aporta auditorías de cuentas en un clic y algoritmos propios para optimizar cuentas de Google Ads a gran escala.

Adzooma, solución accesible para presupuestos ajustados

Adzooma utiliza inteligencia artificial para rastrear cuentas publicitarias y sugerir mejoras de rendimiento con un solo clic, con planes muy económicos. Encaja bien en un perfil freelance.

Herramientas SEM gratuitas que realmente funcionan

Si vas con presupuesto ajustado o estás empezando, también existen herramientas SEM gratis de mucho valor que no requieren pasar por caja.

Google Search Console, datos reales de visibilidad sin coste

Aunque se asocia principalmente al posicionamiento orgánico, Google Search Console es una fuente de información muy útil para SEM. Permite identificar consultas que ya generan impresiones y clics, pero que, al cruzar esos datos con Analytics, apenas aportan conversiones orgánicas, y convertirlas en candidatas para lanzar campañas de captación inmediata.

Google Analytics 4, medición del rendimiento de tus campañas SEM

Si vas a trabajar con Google Ads, tener Google Analytics 4 es obligatorio. Te dice qué hace el usuario después de pinchar en tu anuncio, con datos de interacción con tu landing y del comportamiento del embudo de conversión en la campaña.

Google Trends, detectar tendencias de búsqueda para planificar campañas

Google Trends ayuda a validar la estacionalidad de los productos o servicios antes de invertir en publicidad. Te permite comparar la evolución del interés de búsqueda en plazos y lugares concretos, lo que resulta muy práctico para ajustar presupuestos según la demanda.

Ubersuggest versión gratuita, investigación de keywords sin tarjeta de crédito

La versión gratuita de Ubersuggest te permite hacer búsquedas diarias de palabras clave, con datos de volumen, nivel de competencia en PPC y sugerencias de términos relacionados sin pagar. Para un único proyecto es más que suficiente.

WordStream, auditoría gratuita de tu cuenta de Google Ads

Conviene aclarar qué queda hoy de esta marca. WordStream Advisor, su plataforma de pago, se discontinuó el 31 de enero de 2022 con la retirada de la antigua API de AdWords, y la compañía pasó a integrarse en LocaliQ como servicio gestionado. Lo que sigue disponible y sin coste son sus herramientas de diagnóstico, empezando por el Google Ads Performance Grader, que conecta con tu cuenta y devuelve un informe con nota por áreas en un par de minutos. Como auditoría rápida antes de meter mano a una cuenta heredada, cumple perfectamente.

Otras plataformas con planes freemium útiles

Existen herramientas como la extensión de navegador de Similarweb o las pruebas gratuitas de plataformas como AnswerThePublic que te dan radiografías iniciales de la intención de búsqueda y de las fuentes de tráfico de la competencia sin coste alguno. Si no tienes presupuesto, resuelven bastante, y si lo tienes, funcionan como apoyo a las suites de pago.

Tabla comparativa de herramientas SEM gratuitas y de pago

Para facilitarte la elección del software ideal para tu proyecto, sintetizamos las capacidades de las principales alternativas SEM del mercado en la siguiente tabla de evaluación.

Herramienta Tipo Investigación keywords Análisis competencia Automatización pujas Reporting avanzado Google Ads Gratis Muy alta Básica Muy alta Medio Semrush De pago Muy alta Muy alta Media Muy alto Ahrefs De pago Alta Alta No Medio SpyFu De pago Media Muy alta No Alto Optmyzr De pago Media Media Muy alta Muy alto Google Analytics 4 Gratis No No No Muy alto

Google Ads figura como gratis porque la plataforma de gestión no tiene coste de licencia. Los clics sí se pagan.

Cuándo merece la pena invertir en herramientas SEM de pago

La transición de las opciones gratuitas a una suite de pago se justifica cuando la gestión manual empieza a limitar el crecimiento de las campañas:

Gestión de múltiples cuentas . Si administras más de tres o cuatro cuentas de clientes y la creación de informes manuales consume demasiado tiempo operativo.

. Si administras más de tres o cuatro cuentas de clientes y la creación de informes manuales consume demasiado tiempo operativo. Mercados muy competitivos . En nichos con costes por clic elevados o donde la información sobre las estrategias de la competencia marca la diferencia entre ganar y perder dinero.

. En nichos con costes por clic elevados o donde la información sobre las estrategias de la competencia marca la diferencia entre ganar y perder dinero. Escalado de inversión. Cuando el presupuesto publicitario mensual supera los 1.000 € por cuenta. En ese punto, una mejora en la eficiencia de la puja amortiza sobradamente el coste del software.

Evaluar el volumen de inversión bajo gestión es el mejor criterio para determinar el momento de dar el salto. No se trata de pagar porque sí, sino de ir con las opciones gratis hasta que se queden cortas.

Cómo elegir las herramientas SEM que mejor se adaptan a tu situación

Seleccionar el conjunto adecuado para tu stack de marketing pasa por ver cuál resuelve mejor tus cuellos de botella operativos. Tenlo en cuenta, porque aquí pagar no siempre es lo más eficiente.

Criterios clave para evaluar programas para gestionar campañas SEM

Antes de comprometer el presupuesto de tu empresa, evalúa los programas bajo los siguientes parámetros objetivos.



Presupuesto disponible y retorno esperado

Si estás empezando con cuentas de bajo presupuesto, exprime las herramientas gratuitas de Google y las soluciones asequibles como SpyFu antes de asumir el coste de una suite completa.

Volumen de cuentas y campañas que gestionas

Un consultor freelance que administra dos o tres cuentas locales va a operar eficazmente con la interfaz nativa de Google Ads, pero una agencia que escala decenas de campañas necesita software de automatización como Optmyzr.

Integraciones con otras herramientas de tu stack

Asegúrate de que las soluciones elegidas se conecten sin fricciones con tu CRM (como HubSpot), con tus plataformas de analítica o con tus cuadros de mando. Lo interesante es contar con un sistema ágil que evite la duplicidad de funciones entre suscripciones.

Cómo el hosting y la velocidad de tu servidor afectan a tus campañas SEM

Existe la creencia extendida de que el éxito en Google Ads depende exclusivamente de redactar buenos anuncios y pujar la cantidad adecuada.

Sin embargo, puedes utilizar las mejores herramientas SEM del mercado y seguir perdiendo dinero si la infraestructura web donde caen los usuarios no acompaña. Ahí es donde entra el hosting sobre el que montas las páginas de destino.

Qué es el Nivel de Calidad y por qué influye en tu coste por clic

El Quality Score o Nivel de Calidad es la estimación con la que Google Ads valora la calidad de tus anuncios, tus palabras clave y tus páginas de destino. Se expresa en una escala del 1 al 10 a nivel de palabra clave, y el propio Google lo define como una herramienta de diagnóstico, no como una métrica que haya que optimizar por sí misma.

Google no publica ni la fórmula ni el peso de cada pieza. Lo que sí documenta son los tres componentes que lo forman.

Los tres componentes del Nivel de Calidad según Google

CTR esperado . Probabilidad de que el usuario haga clic en tu anuncio.

. Probabilidad de que el usuario haga clic en tu anuncio. Relevancia del anuncio . Coherencia entre lo que busca el usuario y el texto del anuncio.

. Coherencia entre lo que busca el usuario y el texto del anuncio. Experiencia en la página de destino. Google la define como lo relevante y útil que resulta tu página para quien acaba de hacer clic.

Conviene ser igual de preciso con lo que Google no dice. En su documentación sobre el Nivel de Calidad no aparecen los Core Web Vitals ni la tasa de rebote como entradas del cálculo, y tampoco se trata de una penalización que se aplique de forma inmediata. Lo que sí queda claro es que el tercer componente depende por completo de la página a la que llevas el tráfico.

Core Web Vitals y velocidad de carga en tus landing pages de pago

Los Core Web Vitals son las métricas con las que Google mide públicamente la experiencia de carga de una página. Están documentadas para la búsqueda orgánica, no para el Nivel de Calidad, así que no tiene sentido venderlas como un factor de Google Ads.

Su utilidad en SEM es otra, y es más directa. Una página que tarda en responder pierde al visitante que ya ha pagado antes de que pueda convertir, y eso sí lo ves en tu propia cuenta. Trabajar la velocidad de carga es una de las palancas más medibles que tienes sobre el coste por adquisición.

LCP, CLS e INP, las métricas que miden la experiencia de carga

Puedes verlas en PageSpeed Insights, aunque ahí la mayoría de los datos son sintéticos: las Core Web Vitals que de verdad cuentan salen del Chrome UX Report y se consultan en Google Search Console, y pueden ser muy distintas de las de un test manual, estos son los umbrales recomendados:

LCP ( Largest Contentful Paint ). Tiempo que tarda en renderizarse el elemento visual más grande de la página, idealmente por debajo de 2,5 segundos.

( ). Tiempo que tarda en renderizarse el elemento visual más grande de la página, idealmente por debajo de 2,5 segundos. CLS ( Cumulative Layout Shift ). Estabilidad visual durante la carga, para evitar saltos molestos en el diseño, por debajo de 0,1.

( ). Estabilidad visual durante la carga, para evitar saltos molestos en el diseño, por debajo de 0,1. INP (Interaction to Next Paint). Rapidez con la que la página responde a las acciones del usuario, por debajo de 200 milisegundos.

Si tu servidor tarda demasiado en devolver la primera respuesta (TTFB), el resto de las métricas se deteriora en cadena, porque todas empiezan a contar desde ese momento.

Por qué un hosting lento encarece una campaña SEM bien optimizada

Un error habitual en agencias es destinar cientos o miles de euros a inversión publicitaria mientras la web del cliente vive en un servidor compartido saturado o sin optimizar.

Servidor lento, menos conversiones y peor coste por adquisición

Si tu servidor va lento, la secuencia es siempre la misma:

Una parte de los usuarios que ya han pagado abandona la web antes de que termine de cargar.

Esos clics se facturan igual, así que el presupuesto diario se agota con el mismo gasto y menos visitas aprovechables.

La tasa de conversión baja y el coste por adquisición sube, aunque la campaña esté bien montada.

A medio plazo, una página que no resulta útil para quien hace clic tiene difícil sostener una buena experiencia de página de destino, que es uno de los tres componentes del Nivel de Calidad.

Migrar las páginas de destino a una infraestructura de alto rendimiento —un hosting optimizado para WordPress, un hosting elástico o, si el proyecto lo pide por consumo de recursos o necesidades específicas, un servidor VPS, es una de las decisiones más rentables para proteger el retorno de la inversión publicitaria.

Proceso estructurado para gestionar campañas SEM con las herramientas adecuadas

Para garantizar el máximo rendimiento en cada cuenta, te recomendamos seguir una metodología que incorpore el software SEM adecuado en cada fase.



Fase 1, investigación y planificación de keywords

El trabajo comienza identificando las oportunidades de negocio antes de activar el presupuesto:

Utiliza el planificador de palabras clave de Google para extraer volúmenes de búsqueda e intenciones comerciales.

Usa Semrush o SpyFu para descubrir qué palabras están comprando tus competidores directos y qué anuncios les funcionan mejor.

Analiza las tendencias de búsqueda para prever picos de demanda estacionales.

Esta fase inicial previene el malgasto publicitario identificando desde el principio las palabras clave negativas que deben excluirse.

Fase 2, creación y lanzamiento de los anuncios

Con los datos sobre la mesa, se estructura la cuenta y se prepara la experiencia de conversión:

Configura la estructura de campañas y extensiones directamente en la plataforma de Google Ads.

Redacta copys publicitarios persuasivos que incluyan la palabra clave principal en el título para maximizar la relevancia.

que incluyan la palabra clave principal en el título para maximizar la relevancia. Diseña landing pages ultrarrápidas y optimizadas para conversión, alojadas en servidores de alta velocidad.

Con esas tres piezas montadas, ya tienes buena parte del terreno ganado.

Fase 3, optimización para reducir el CPC

Una vez lanzada la campaña, el trabajo consiste en ajustarla con tus datos en tiempo real:

Utiliza las funciones de Smart Bidding de Google Ads o la automatización de Optmyzr para ajustar las pujas según dispositivo y ubicación del usuario.

Revisa el informe de términos de búsqueda cada semana para negativizar consultas irrelevantes que estén consumiendo presupuesto.

Realiza pruebas A/B de creatividades y ofertas para mejorar de forma continua la tasa de clics.

La optimización constante es lo que permite reducir los costes de adquisición con el paso de las semanas.

Fase 4, análisis y reporting para medir el ROI real

La última fase cierra el ciclo validando la rentabilidad del canal:

Etiqueta tus campañas de Google Ads con UTMs (campaña, fuente y medio) para identificar en Google Analytics 4 las conversiones y el tráfico, y saber qué te trae cada venta o cliente potencial.

Crea cuadros de mando automatizados en Google Looker Studio para mostrar a la dirección o al cliente el coste por adquisición y el retorno de la inversión publicitaria.

para mostrar a la dirección o al cliente el coste por adquisición y el retorno de la inversión publicitaria. Documenta los aprendizajes conseguidos durante la campaña para alimentar la fase de investigación del siguiente ciclo publicitario.

Medir con precisión es el único camino para justificar el valor de la gestión ante clientes y en tus propios proyectos.