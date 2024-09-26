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Si trabajas como freelance o llevas tu propia agencia, ya sabes que encontrar recursos visuales no solo era caro, sino que llevaba lo más preciado que tenemos: tiempo. Es algo a lo que vas a poder decir adiós desde ya, porque te traemos los mejores generadores de imágenes con IA del panorama actual.

Frente a bancos de imágenes genéricos, y que por lo tanto todo el mundo usa, al crear imágenes con IA darás personalidad a tus redes sociales o blogs. Y lo harás sin gastar un gran presupuesto (salvo que quieras hacerlo, claro).

Ya te decimos que no, eso no significa cargarse a todo el equipo de diseño ni sustituir a nadie. La idea es que tareas que consumían enormes recursos pasen a simplificarse. Y que tú o tu equipo podáis multiplicar resultados equipados con soluciones de inteligencia artificial para imágenes. Además, vamos a profundizar en cuáles te dan resultados profesionales y qué implicaciones tiene el uso de IA frente al copyright. Así, podrás elegir la IA que mejor se adapte a tu proyecto.

Índice del artículo















































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¿Qué es un generador de imágenes con IA y cómo funciona?

Lo primero es clarificar que un generador de imágenes con IA en realidad esconde un software basado en modelos de lenguaje de aprendizaje profundo o modelos de lenguaje de gran tamaño (los famosos LLMs).

Esta tecnología se basa en dichos modelos para "entender" las descripciones y contexto que le aportes, generando representaciones visuales originales. Lo que haces es decirle a la IA que cree lo que tienes en mente, pero utilizas un chat o tu voz como interfaz para hacerlo.

De texto a imagen: el proceso detrás de la generación con inteligencia artificial

Detrás de esa creación que parece de ciencia-ficción está realmente la tecnología text-to-image (texto a imagen).

El proceso por el cual un LLM crea tu imagen por IA se basa en dos pilares:

Comprensión del lenguaje: un modelo de lenguaje procesa las palabras introducidas por el usuario (denominadas prompt), analizando no solo los conceptos sueltos, sino el contexto, que es esencial. También contempla las relaciones entre los objetos o adjetivos de estilo que aportes, y hasta detalles como la iluminación. Lo que le digas, lo plasma. Modelos de difusión: tras entender el texto, la IA comienza el proceso de creación partiendo de eso que le pasas. El algoritmo genera la imagen de forma progresiva, añadiendo texturas, detalles, formas y colores hasta que emerge esa imagen nítida que coincide con la descripción que has aportado como usuario.

Como ya vas intuyendo, la calidad del input que aportas es fundamental para lograr un buen resultado. Cuanto más cuides esa orden o prompt, mejor.

Diferencias entre generadores online gratuitos y herramientas de pago

Aquí sí tenemos que decir que hay diferencias entre generadores de imágenes por IA gratis vs de pago. Te contamos las más importantes:

Soluciones de pago: te van a ofrecer mayor velocidad de procesamiento en sus servidores dedicados. Además, tienen resoluciones de salida mucho más altas y flexibilidad superior para editar partes concretas de la imagen generada (conocidas como funciones de inpainting y outpainting). Por otra parte, a menudo incluyen licencias para un uso comercial sin restricciones.

te van a ofrecer mayor velocidad de procesamiento en sus servidores dedicados. Además, tienen resoluciones de salida mucho más altas y flexibilidad superior para editar partes concretas de la imagen generada (conocidas como funciones de inpainting y outpainting). Por otra parte, a menudo incluyen licencias para un uso comercial sin restricciones. Planes online gratuitos: son ideales para probar o para un uso esporádico. Sí que limitan la cantidad de imágenes diarias que vas a poder generar. Además, también tardan más tiempo en procesar tus peticiones y le meten marca de agua. Hay que tener cuidado porque, según el caso, hasta publican esas creaciones en un feed comunitario visible para el resto de usuarios, con lo que si quieres privacidad, hay que tener ojo.

Lo ideal es que valores en función del tipo de proyectos que tengas, aunque tiene sentido que, aunque solo sea por ahorrar tiempo, valores algún plan de pago si realmente vas a usarlo bastante, que también te aporta mayor tranquilidad.

Cómo crear imágenes con inteligencia artificial paso a paso

Lograr una composición visual idéntica a lo que imaginas requiere algo de práctica. Aquí no se trata de que tu IA lo haga muy bien, sino de cómo te comunicas, por lo que ese prompt es el quid y centro de esta cuestión.



Cómo escribir un buen prompt para obtener imágenes de calidad profesional

Un prompt es ese conjunto de instrucciones de texto que le das a la IA.

Escribir simplemente "crea una imagen para mi post" dará como resultado una imagen paupérrima. Además, resultará genérica a más no poder, con lo que es necesario trabajarlo bien.

Estructura básica de un prompt efectivo

Para conseguir un acabado digno de un portfolio profesional, acostúmbrate a configurar tus prompts siguiendo un orden lógico.

Nosotros te damos este como referencia para dar el máximo contexto a la IA al crear tu imagen. Debes definir:

Sujeto principal: qué o quién aparece (ejemplo: un redactor de contenido senior de unos 40 años).

qué o quién aparece (ejemplo: un redactor de contenido senior de unos 40 años). Acción y entorno: qué hace y dónde está (escribiendo en su portátil dentro de una oficina moderna, con una taza de café humeante y varias notas adhesivas junto al teclado).

qué hace y dónde está (escribiendo en su portátil dentro de una oficina moderna, con una taza de café humeante y varias notas adhesivas junto al teclado). Detalles del entorno e iluminación: cómo es el ambiente (plantas de interior de fondo, iluminación ambiental con luces LED de color tranquilo y lluvia típica de Lugo contra una ventana).

cómo es el ambiente (plantas de interior de fondo, iluminación ambiental con luces LED de color tranquilo y lluvia típica de Lugo contra una ventana). Estilo visual y especificaciones técnicas: qué aspecto artístico debe tener (fotografía de estilo no corporativo, primer plano, enfoque nítido, tomado con lente de 50 mm, f/1.8).

Darle una estructura así garantiza que dejes el menor margen de improvisación posible a la inteligencia artificial. Ten cuidado porque, si no le das contexto, se lo va a inventar.

Errores comunes al escribir prompts y cómo evitarlos

El error más habitual es utilizar un lenguaje ambiguo o cargado de negaciones. Decirle a la IA "no pongas una sala sin ordenadores" suele confundir al algoritmo, que acabará añadiendo ordenadores a lo loco porque ha detectado la palabra clave.

En su lugar, utiliza frases afirmativas como "sala de reuniones tranquila, con una mesa de madera con elementos de trabajo, como si todo estuviese preparado para un meeting". Evita también palabras vacías como "fotorrealista" o "4K", y sustitúyelas por descripciones técnicas de fotografía ("iluminación de estudio"). Esto no es obligatorio, pero cuanto mejor sea el prompt, mejor será el resultado. Así que corregir imprecisiones con tu lenguaje te ahorrará cientos de créditos de generación desperdiciados en resultados que no te van a valer.

Parámetros clave: estilo, resolución, proporción y formato

Los generadores modernos permiten configurar ciertos parámetros antes de procesar el prompt para encajar la imagen en la estructura de tu web. El más importante es la proporción de aspecto (aspect ratio): necesitarás un formato apaisado (16:9) si estás diseñando el banner principal de una landing page, un formato cuadrado (1:1) para publicaciones en el feed de Instagram, o un formato vertical (9:16) para las historias de redes sociales o reels. Ajustar la resolución de salida garantizará que el archivo final no se pixele al estirarlo en pantallas grandes. Ten en cuenta además que, si tu web sigue un enfoque mobile first, la mayoría de tus visitas verán antes la versión vertical o cuadrada que el banner apaisado de escritorio.

Cómo mejorar resultados cuando la imagen no es lo que esperabas

Si la IA te devuelve una imagen con las temidas manos con seis dedos o deformaciones en el rostro, no tires la toalla. La mayoría de interfaces cuentan con una casilla para prompts negativos, donde puedes escribir textualmente lo que deseas excluir por completo del resultado (ej. deformidades, texto borroso, firmas, baja calidad). También puedes recurrir al regenerado parcial, seleccionando con un pincel el fallo de la imagen y modificando el prompt únicamente para esa zona de la composición.

Los mejores generadores de imágenes con IA gratis

A continuación, analizamos las herramientas online más potentes y accesibles que puedes empezar a utilizar hoy mismo para tus proyectos digitales sin gastar un solo euro. Si además quieres ampliar el radar más allá de la imagen, en nuestra guía de herramientas de IA gratis para profesionales reunimos también soluciones para redacción y automatización.

Adobe Firefly: la opción más segura para uso comercial

Adobe ha desarrollado Adobe Firefly pensando exclusivamente en el sector profesional y las agencias de marketing. El gran valor diferencial de este generador es que ha sido entrenado únicamente con imágenes de código abierto, contenido con licencias libres y el catálogo de Adobe Stock, cuyos derechos ya poseían. Esto significa que Firefly ofrece una seguridad jurídica absoluta: las imágenes generadas están completamente limpias de disputas de propiedad intelectual, lo que la convierte en la opción corporativa por excelencia. Su plan gratuito ofrece créditos mensuales suficientes para tareas de diseño recurrentes.

Microsoft Designer (Copilot): generador de imágenes IA online gratis en español

Integrada de forma totalmente gratuita dentro del ecosistema de Microsoft y accesible desde cualquier navegador, esta herramienta utiliza la tecnología de generación de imágenes de Microsoft para dar vida a tus ideas. Entiende el español a la perfección y destaca por su increíble velocidad de respuesta. Además de crear la imagen desde cero, Microsoft Designer te ofrece plantillas automáticas y sugerencias de diseño tipográfico para que puedas maquetar directamente banners promocionales para tu negocio o portadas para tus canales digitales en un solo panel.

ChatGPT: calidad fotorrealista desde un chat

Si dispones de una cuenta de OpenAI, puedes generar imágenes directamente entablando una conversación con ChatGPT, que integra su propio motor de generación de imágenes nativo (ya no depende de DALL-E 3, descontinuado como motor de imagen del chat). Lo mejor de este sistema es que no necesitas ser un experto redactando prompts complejos: puedes describir lo que quieres en un lenguaje totalmente natural y coloquial, y el propio ChatGPT de OpenAI se encarga de interpretar el contexto de la conversación (incluidas ediciones anteriores) para generar o retocar la imagen. Los resultados destacan por su enorme precisión al seguir instrucciones detalladas.

Ideogram: el mejor para texto dentro de imágenes

Hasta hace poco, el gran talón de Aquiles de la IA generativa era su incapacidad para renderizar letras inteligibles, devolviendo siempre textos borrosos o alfabetos alienígenas inventados. Ideogram ha roto esa barrera por completo. Es, sin discusión, el mejor generador del mercado si necesitas crear logotipos, carteles publicitarios, portadas de libros o creatividades donde el texto deba integrarse de forma limpia, nítida y perfectamente deletreada dentro de la propia composición visual. Su plan freemium permite varias generaciones de uso diario de forma pública.

Canva IA: ideal para diseñadores y community managers sin experiencia técnica

Para aquellos profesionales de contenido que ya gestionan sus piezas gráficas en Canva, la plataforma ha integrado herramientas de generación visual por IA en su propio lienzo de trabajo. No necesitas exportar e importar archivos de una app a otra: escribes el prompt directamente en el menú lateral, seleccionas el estilo artístico (acuarela, render 3D, foto de producto) y la imagen se añade instantáneamente a tu diseño. Es la opción más cómoda para mantener la agilidad en la gestión de redes sociales.

Freepik AI: generador de imágenes IA en español con assets listos para web

La plataforma española de recursos gráficos Freepik ha dado un salto tecnológico gigante al incorporar su propio motor de generación por IA. Lo fascinante de su herramienta es la función de generación en tiempo real (Realtime), donde la imagen va cambiando en tu pantalla a medida que vas escribiendo cada letra del prompt. Al estar integrada en un portal de recursos de diseño, el sistema te permite descargar las imágenes listas con los formatos, transparencias y calidades idóneas para su inmediata publicación web.

Otros generadores gratuitos a tener en cuenta: Craiyon, Leonardo AI y Grok

Si las opciones principales no terminan de convencerte, existen otras alternativas en el mercado con enfoques muy especializados:

Leonardo AI: Una herramienta avanzada ideal para creadores de videojuegos o diseñadores web que buscan un control milimétrico sobre los modelos. Ofrece una generosa cantidad de créditos diarios gratuitos y permite entrenar modelos con tu propia estética de marca.

Una herramienta avanzada ideal para creadores de videojuegos o diseñadores web que buscan un control milimétrico sobre los modelos. Ofrece una generosa cantidad de créditos diarios gratuitos y permite entrenar modelos con tu propia estética de marca. Craiyon: Anteriormente conocido como DALL-E Mini, es un sistema completamente gratuito y mantenido por publicidad que genera mosaicos de imágenes de forma rápida, ideal para lluvias de ideas rápidas (brainstorming).

Anteriormente conocido como DALL-E Mini, es un sistema completamente gratuito y mantenido por publicidad que genera mosaicos de imágenes de forma rápida, ideal para lluvias de ideas rápidas (brainstorming). Grok: El motor de IA integrado en la plataforma X (Twitter), capaz de generar imágenes muy fotorrealistas con pocas restricciones temáticas, útil para captar tendencias de actualidad al segundo.

Estas herramientas secundarias complementan el kit básico de cualquier profesional que busque alternativas de estilo específicas para campañas puntuales.

Generadores de imágenes IA sin registrarse: opciones para empezar sin cuenta

Si necesitas una imagen de manera urgente para un boceto y no quieres perder tiempo rellenando formularios de registro, validando tu correo electrónico o vinculando cuentas de Google, existen opciones como Craiyon o herramientas alojadas en comunidades de código abierto como Hugging Face (buscando espacios públicos de Stable Diffusion). Estas alternativas te permiten introducir tu prompt y descargar la imagen en segundos con total privacidad y de manera 100 % directa.

Tabla comparativa: ¿cuál es el mejor generador de imágenes con IA para tu caso?

Para ayudarte a tomar una decisión rápida sin tener que probar todas las plataformas una a una, hemos sintetizado las prestaciones de las herramientas líderes en el mercado. Esta tabla te permitirá identificar de un vistazo cuál se ajusta mejor a tus flujos de trabajo profesionales.

Comparativa por calidad de imagen, velocidad y límites del plan gratuito

Herramienta Calidad Visual Velocidad Plan Gratuito / Freemium Destacado principal Adobe Firefly Muy alta (Artística/Comercial) Alta 25 créditos mensuales 100% seguro para marcas Microsoft Designer Alta (Ilustración/Pop) Media-Alta 15 aumentos diarios (Copilot) Integración nativa con Office ChatGPT Ultra alta (Fotorrealismo) Alta Acceso limitado en el plan gratuito Comprensión exacta del prompt y edición conversacional Ideogram Excelente (Diseño/Tipografía) Media 10 generaciones diarias Renderizado de texto perfecto Canva IA Alta (Comercial/Socials) Alta Créditos limitados en Canva Free Todo en un mismo lienzo Freepik AI Muy alta (Assets web) Ultra rápida 5 generaciones diarias Modo en tiempo real (Realtime)

¿Cuál elegir según tu uso: redes sociales, blog, ecommerce o campañas de marketing?

Dependiendo del canal digital que gestiones, tus necesidades estéticas y de formato variarán por completo. A continuación, te indicamos qué herramienta se adapta mejor a cada especialidad:

Para blogs y artículos SEO: Adobe Firefly y Freepik AI son ideales debido a su amplio catálogo de estilos corporativos, vectoriales e ilustraciones planas que encajan perfectamente con cualquier plantilla web moderna.

Adobe Firefly y Freepik AI son ideales debido a su amplio catálogo de estilos corporativos, vectoriales e ilustraciones planas que encajan perfectamente con cualquier plantilla web moderna. Para Redes Sociales y Community Management: Canva IA y Microsoft Designer te ahorrarán horas de trabajo al permitirte generar el recurso visual e integrarlo directamente en plantillas con las medidas exactas de Instagram, LinkedIn o X.

Canva IA y Microsoft Designer te ahorrarán horas de trabajo al permitirte generar el recurso visual e integrarlo directamente en plantillas con las medidas exactas de Instagram, LinkedIn o X. Para Tiendas Online (Ecommerce): Para Tiendas Online (Ecommerce): ChatGPT te puede echar una mano para situar productos en entornos ficticios y preparar maquetas de catálogo (mockups), pero ojo: usar solo el chat es usar una demo de la IA. Si quieres llevarlo a producción, el camino pasa por el API.

Para Tiendas Online (Ecommerce): ChatGPT te puede echar una mano para situar productos en entornos ficticios y preparar maquetas de catálogo (mockups), pero ojo: usar solo el chat es usar una demo de la IA. Si quieres llevarlo a producción, el camino pasa por el API. Para Campañas de Marketing y Cartelería: Ideogram es la ganadora indiscutible si tus banners publicitarios o portadas de promociones de rebajas necesitan incluir copys potentes integrados orgánicamente en el diseño.

Tener clara esta segmentación te garantizará un resultado óptimo, reduciendo los tiempos de maquetación de tus campañas.

Cómo usar generadores de imágenes con IA para tu web o blog en WordPress

Integrar estas tecnologías en un gestor de contenidos como WordPress te permite independizarte por completo de las costosas suscripciones de almacenamiento visual, acelerando el proceso de publicación de contenidos de tus redactores y diseñadores. Si además tu web corre sobre un hosting para WordPress optimizado para este CMS, partes de una base mucho mejor en velocidad de carga, pero eso no elimina el impacto de estas imágenes adicionales: su peso sigue afectando al rendimiento, así que hay que optimizarlas igual.

Casos de uso reales para agencias digitales y desarrolladores web

Las agencias y desarrolladores web utilizan la IA generativa no solo para abaratar costes, sino para ofrecer un nivel de personalización que antes requería semanas de sesiones fotográficas.



Imágenes para posts de blog y artículos SEO

En lugar de recurrir a la típica foto de catálogo de dos personas dándose la mano en una oficina, puedes generar ilustraciones conceptuales que expliquen de forma visual el tema del artículo. Por ejemplo, si escribes sobre ciberseguridad, puedes pedir una analogía visual de "un escudo digital traslúcido protegiendo un servidor de datos con estética cyberpunk", captando de inmediato la atención del lector. Eso sí, generar la imagen es solo la mitad del trabajo: rellena también su atributo alt con una descripción precisa para que aporte valor real de cara al SEO y la accesibilidad.

Assets visuales para páginas de producto en WooCommerce

Si gestionas un ecommerce en WooCommerce, la IA te permite crear variaciones ambientales de tus productos sin necesidad de organizar nuevas sesiones de fotos. Puedes tomar la silueta limpia de un artículo de tu catálogo y utilizar herramientas de IA para cambiar el fondo, colocándolo sobre una mesa de mármol minimalista para una campaña de lujo o en una playa soleada para el catálogo de verano. Si quieres ir más allá de las imágenes, en nuestras guías sobre WooCommerce encontrarás más recursos para optimizar cada rincón de tu tienda.

Banners, portadas y elementos gráficos para landing pages

Las páginas de aterrizaje requieren un impacto visual inmediato para retener al usuario. Con los generadores de imágenes, puedes maquetar composiciones abstractas, fondos con degradados texturizados complejos o retratos de clientes ideales (buyer personas) totalmente personalizados que refuercen la propuesta de valor y los botones de llamada a la acción (CTA) de tu sitio.

Cómo integrar la API de generadores de imágenes con IA en WordPress

Para los desarrolladores que buscan automatizar flujos al máximo, no es necesario salir del panel de administración de WordPress para generar contenido visual.

Plugins de WordPress para generar imágenes con IA directamente en el CMS

Existen plugins en el repositorio oficial y funciones de IA integradas de forma nativa en constructores visuales populares, como Elementor AI. Estos módulos se conectan a servicios de IA y permiten al editor pedir lo que quiere y generar el contenido desde el propio editor del maquetador, sin salir del bloque en el que está trabajando (conviene recordar que Elementor y Gutenberg son editores distintos y que, de hecho, lo normal es desactivar Gutenberg para evitar problemas con Elementor).

Rendimiento web y almacenamiento: qué hacer con las imágenes generadas por IA

Uno de los mayores peligros de la IA generativa es que suele exportar archivos pesados, en resoluciones sobredimensionadas y formatos no optimizados para internet (como PNG de varios megabytes, que al conservar calidad y transparencias son los que más pesan) en lugar de formatos de imagen pensados para la web, lo cual alarga el tiempo de descarga en el navegador del visitante y puede penalizar tus métricas de Core Web Vitals. Contar con un hosting con servidor LiteSpeed ayuda a amortiguar parte de ese impacto, pero no sustituye la optimización previa del archivo. Si quieres comprobarlo con datos reales, estas herramientas para medir la velocidad de carga de una web te dan el diagnóstico antes y después de publicar.

Optimización de imágenes IA antes de subirlas a tu servidor

Para evitar ralentizaciones severas en tu alojamiento web, procesa siempre las imágenes generadas antes de su publicación. Si tu blog corre en WordPress, esta guía para optimizar y comprimir las imágenes de WordPress detalla el proceso paso a paso:

Ajusta las dimensiones: No subas una imagen a 4096x4096 px si solo va a ocupar un espacio de 800 px de ancho en tu blog. Redimensiónala primero.

No subas una imagen a 4096x4096 px si solo va a ocupar un espacio de 800 px de ancho en tu blog. Redimensiónala primero. Convierte a formatos de última generación: Transforma los pesados archivos PNG o JPG resultantes a formatos como WebP o AVIF: Google sostiene que las imágenes WebP son de media un 30 % más pequeñas manteniendo la calidad visual (y AVIF comprime aún más, aunque con menos compatibilidad). Pero ojo, esa mejora no siempre llega: hay bastantes casos en los que el WebP no aporta ninguna ganancia frente al PNG o JPG original.

Transforma los pesados archivos PNG o JPG resultantes a formatos como o AVIF: Google sostiene que las imágenes WebP son de media un 30 % más pequeñas manteniendo la calidad visual (y AVIF comprime aún más, aunque con menos compatibilidad). Pero ojo, esa mejora no siempre llega: hay bastantes casos en los que el WebP no aporta ninguna ganancia frente al PNG o JPG original. Usa herramientas de compresión: Pasa los archivos por herramientas como Photoshop o por servicios online como Kraken.io o TinyPNG antes de subirlos: subir imágenes sin fijarse en su tamaño y su peso provoca ralentizaciones importantes y consumos abusivos de ancho de banda. Si prefieres optimizarlas ya dentro de WordPress, plugins como ShortPixel o Imagify hacen ese trabajo después de la subida.

Implementar este protocolo de optimización garantizará que disfrutes de un diseño web más ágil sin comprometer la velocidad de carga de tus páginas.

Derechos de autor en imágenes generadas con IA: lo que necesitas saber para uso comercial

El aspecto legal es el que genera mayores dudas y reticencias a la hora de adoptar estas herramientas en proyectos profesionales con clientes reales.

¿Las imágenes generadas con IA tienen derechos de autor?

La respuesta corta es que el marco legal se encuentra en plena evolución, pero existen certezas muy claras que debes tener en cuenta para proteger tu negocio digital.

Situación legal actual en España y la Unión Europea

Bajo la legislación actual de España y las directrices de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), las obras creadas exclusivamente por una inteligencia artificial no pueden registrarse bajo derechos de autor ni propiedad intelectual, ya que el copyright está reservado por ley a las creaciones fruto de la originalidad humana. Esto implica que, legalmente, cualquiera podría copiar o reutilizar una imagen generada por IA que publiques en tu web, a menos que un diseñador humano haya realizado modificaciones digitales significativas y demostrables sobre ella posteriormente.

Diferencias entre herramientas: quién te da derechos comerciales y quién no

Independientemente del copyright, cada plataforma regula las condiciones de uso comercial de sus creaciones a través de sus términos de servicio (ToS):

Herramientas de entorno corporativo (Adobe Firefly): Garantizan en sus planes profesionales que sus modelos han sido entrenados con fuentes legítimas y ofrecen indemnizaciones legales en caso de demandas por derechos de autor, permitiendo el uso comercial sin restricciones.

Garantizan en sus planes profesionales que sus modelos han sido entrenados con fuentes legítimas y ofrecen indemnizaciones legales en caso de demandas por derechos de autor, permitiendo el uso comercial sin restricciones. Planes de pago generales (Midjourney, ChatGPT): Conceden al usuario una licencia de explotación comercial plena sobre los resultados generados mientras se mantenga una suscripción activa.

Conceden al usuario una licencia de explotación comercial plena sobre los resultados generados mientras se mantenga una suscripción activa. Planes gratuitos abiertos: Muchas herramientas restringen el uso comercial en sus versiones gratis, obligándote a atribuir la autoría a la plataforma o limitando las imágenes exclusivamente a proyectos personales o educativos sin ánimo de lucro.

Por ello, antes de diseñar la campaña publicitaria de un cliente o el logotipo de una nueva marca, es un requisito indispensable leer detenidamente la letra pequeña de la licencia de la herramienta elegida para evitar desagradables sorpresas legales en el futuro.