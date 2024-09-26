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Un tema WordPress gratuito basta para el 80 % de los proyectos si procede de un desarrollador activo. El riesgo no es el precio, sino el abandono, el código pesado y la incompatibilidad con plugins. Acertarás revisando la última actualización, la velocidad, el diseño responsive y descargando siempre desde WordPress.org.

Si estás montando tu primera web o renovando un proyecto con presupuesto ajustado, elegir un buen tema WordPress gratuito puede ser la diferencia entre un sitio que funciona bien desde el primer día y uno que te da problemas a los tres meses.

Con más de 15.000 temas disponibles solo en el repositorio oficial, el problema no es encontrar opciones, es entender cuáles son las opciones reales a día de hoy.

En esta guía vas a aprender a elegir con criterios técnicos reales, y no perderte entre tantas opciones. Verás qué temas gratuitos siguen estando vigentes hoy, dónde descargarlos de forma segura, cómo instalarlos y qué errores evitar para no tener que rehacer tu web en seis meses.

Índice del artículo

































































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Qué son los temas o themes para WordPress

Un tema de WordPress es un conjunto de archivos que define el aspecto visual y la estructura de tu sitio. Cómo se distribuyen los elementos, qué tipografías se usan, el esquema de colores, el comportamiento en móvil… En pocas palabras, es la capa que el visitante ve cuando entra a tu web.

Aunque muchas veces un tema y una plantilla son palabras intercambiables en Google, en WordPress un tema se compone de plantillas. Las más habituales son cabecera, pie de página, entrada individual, página individual, archivo, resultados de búsqueda, elemento de bucle y error 404.

Lo que muchos no saben es que el tema también afecta al rendimiento y a la velocidad. Es una de las obsesiones declaradas de Álvaro Fontela, cofundador de Raiola Networks, y con razón.

Un tema mal construido puede añadir scripts innecesarios, cargar fuentes externas sin control o generar un código HTML desordenado que ralentiza la carga y dificulta el trabajo de Google para indexar tu contenido.

Temas gratuitos y premium, qué ganas y qué pierdes con cada opción

Hay temas gratis y temas de pago. En el repositorio oficial de WordPress hay más de 15.000 temas disponibles, todos gratuitos, y este artículo se va a centrar en ellos.

Pero atención, que un tema sea gratis no significa que no tenga una parte de pago opcional. Es el famoso modelo freemium, totalmente compatible con el open source y la vía natural de monetización en el código abierto.

Temas gratis Temas premium Coste 0 € De 30 a 100 € según desarrollador y número de licencias Soporte Foros de soporte de WordPress.org Directo del desarrollador (normalmente un periodo limitado de 6 o 12 meses) Actualizaciones Dependen del desarrollador Garantizadas, normalmente vinculadas a un pago anual Funcionalidades Básicas, ampliables con plugins o código Integradas en el tema o vía plugin avanzado Riesgo de abandono Bajo si es freemium, alto si solo existe la versión gratuita Bajo, sobre todo en desarrolladores con reputación establecida

Conclusión práctica

Un tema gratuito de un desarrollador activo y reputado puede ser perfectamente suficiente para el 80 % de los proyectos. La clave no está en el precio, está en saber qué mirar antes de instalarlo.

Cómo un tema mal elegido puede arruinar tu velocidad de carga y tu SEO

La velocidad no es un factor de posicionamiento aislado, pero las Core Web Vitals nunca van a ser un factor de posicionamiento determinante: como mucho se tienen algo en cuenta para el crawling y la indexación. El efecto sobre el rebote y la conversión es directo. Un tema que añade CSS y JavaScript innecesarios puede hacer que tu web pase de cargar en 1,2 segundos a hacerlo en 4.

Algunas señales de alerta en un tema problemático.

Recursos bloqueantes, cadenas críticas o scripts de terceros que perjudican el LCP y el INP de las Core Web Vitals.

Muchos KB de CSS sin utilizar en las plantillas.

Carga de jQuery para interacciones que se resuelven con CSS o JavaScript nativo, algo bastante en desuso en los temas modernos.

Imágenes fuera del viewport sin lazy load.

Ojo, para responsabilizar al tema tendrías que probarlo en una instalación limpia, sin plugins y con contenido limpio. En un sitio real, muchas peticiones y buena parte del CSS o del JavaScript proceden de plugins, analítica, fuentes, contenido y del propio alojamiento, no del tema.

Una forma de comprobarlo es WordPress Playground, que genera un WordPress efímero en el navegador para aislar un tema o un plugin sin tocar producción.

Dónde descargar temas WordPress gratis de forma segura

WordPress.org, el repositorio oficial y más fiable

El lugar de referencia es wordpress.org/themes. Los temas que se publican ahí pasan un proceso de revisión antes de aparecer, con comprobaciones automáticas y revisión del equipo de temas. Eso no garantiza que sean los mejores, pero sí reduce al mínimo la posibilidad de que incluyan malware o código malicioso.

Aquí también encuentras las valoraciones reales de usuarios, el número de instalaciones activas y, lo más importante, la fecha de la última actualización.

Marketplaces con opciones gratuitas verificadas

Algunos desarrolladores premium publican versiones gratuitas de sus temas en WordPress.org. Es el caso de Astra, Kadence o GeneratePress. Accediendo directamente a sus webs oficiales, puedes descargar la versión gratuita con la garantía de que viene del desarrollador original. Ante la duda, si no está en el repositorio de WordPress, extrema la precaución o busca una alternativa dentro del repositorio oficial.

Por qué nunca deberías descargar temas de sitios no oficiales

Conviene distinguir dos cosas que se mezclan a menudo. Los clubs GPL redistribuyen temas premium apoyándose en la licencia GPL a cambio de una suscripción, pero además de quedarte sin soporte ni actualizaciones del desarrollador, no sabes si te van a infectar la web ni si en unos meses tendrás que pagarle a alguien para desinfectarla. Los temas nulled son otra cosa, versiones pirateadas y modificadas de temas de pago.

Los temas nulled son una de las vías de entrada de malware más habituales en WordPress. Un tema modificado maliciosamente puede incluir puertas traseras, inyección de spam en tu contenido o redirecciones a páginas de phishing.

No vale la pena el riesgo.

Si no puedes pagar un tema premium ahora, usa uno gratuito de calidad. En este artículo los vas a encontrar.

Criterios técnicos para elegir temas WordPress gratis que realmente funcionan

Vamos a revisar velocidad, compatibilidad con plugins y editores visuales, actualizaciones recientes, soporte activo y diseño responsive.

Velocidad de carga, cómo detectar temas ligeros antes de instalarlos

Antes de instalar cualquier tema, busca su demo y pásala por PageSpeed Insights o por cualquiera de las herramientas para medir la velocidad de carga. Como criterio propio, un tema bien construido debería superar los 80 puntos en móvil sobre una demo sin contenido adicional, aunque conviene recordar que esa puntuación es orientativa y muy variable: nunca determina por sí sola la velocidad real de carga. Si ya desde la demo carga lento, con tu contenido encima será peor.

Indicadores de un tema ligero.

Peso total de la página por debajo de 100 KB sin contar imágenes, es decir, sumando solo HTML, CSS, JS y archivos de fuentes.

Sin frameworks CSS pesados como Bootstrap si no se aprovechan al completo.

Código HTML semántico y limpio.

Compatibilidad con plugins y con el ecosistema

Tu tema tiene que convivir bien con los plugins que ya usas o vas a usar. Yoast SEO, WooCommerce, plugins de copias de seguridad o de migración… Los temas más populares tienen comunidades grandes donde es fácil encontrar ayuda si algo falla.

Comprueba que el tema esté marcado como compatible con la versión actual de WordPress y que las reseñas no mencionen problemas con los plugins más habituales.

Compatibilidad con Gutenberg, Elementor y otros constructores visuales

Si vas a usar un constructor visual, necesitas que el tema esté preparado para trabajar con él. Los temas modernos suelen admitir cualquier editor, pero algunos están optimizados para uno concreto. Hello Elementor, por ejemplo, está diseñado en exclusiva para usarse con Elementor.

Gutenberg, el editor nativo. Cualquier tema moderno debe soportar el editor de bloques aunque no uses Hello.

Cualquier tema moderno debe soportar el aunque no uses Hello. Elementor. Busca temas con compatibilidad conocida o construidos para Elementor . Astra, Hello Elementor, GeneratePress y OceanWP son los cuatro mosqueteros, aunque no juegan en la misma liga: si usas Elementor Pro, la recomendación es Hello Elementor y nada más, para no cargar scripts duplicados.

Busca temas con compatibilidad conocida o construidos para . Astra, Hello Elementor, GeneratePress y OceanWP son los cuatro mosqueteros, aunque no juegan en la misma liga: si usas Elementor Pro, la recomendación es Hello Elementor y nada más, para no cargar scripts duplicados. Bricks, Oxygen y Divi. Revisa la documentación del tema o del desarrollador antes de instalarlo, sobre todo con Divi, que trae su propio constructor.

Actualizaciones y soporte activo, la clave para no quedarte tirado

WordPress actualiza su núcleo con frecuencia. Si el tema no sigue el ritmo, tarde o temprano algo dejará de funcionar o aparecerá una vulnerabilidad sin parchear.

El criterio que usamos es sencillo y lo vas a ver aplicado en todo el artículo.

Menos de 6 meses desde la última actualización, sin problema.

Entre 6 y 12 meses ya deberían saltarte las alarmas: revisa los foros de soporte, el historial de versiones y si hay vulnerabilidades reportadas antes de instalarlo.

Más de 12 meses: cámbialo por otro que sí se actualice, ya de ya y cueste lo que cueste.

En la ficha de cada tema en WordPress.org puedes ver exactamente cuándo fue la última actualización y cuántas versiones se han publicado.

Responsive y mobile-first, requisito no negociable hoy

Google indexa tu web principalmente desde la versión móvil, lo que se conoce como mobile-first indexing. Un tema que no sea correctamente responsive no es una opción válida. Prueba siempre la demo en el móvil antes de decidirte.

Los mejores temas WordPress gratis del año

Estos son los seis temas gratuitos que siguen teniendo sentido hoy. Antes de entrar en cada uno, la comparativa con los datos públicos del repositorio oficial.

Tema Instalaciones activas Última actualización Valoración Requiere Mejor para Astra Más de 1.000.000 Agosto de 2026 4,9 sobre 5 con 6.509 votos WordPress 5.3 Proyecto generalista con cualquier constructor Hello Elementor Más de 1.000.000 Mayo de 2026 4,2 sobre 5 con 128 votos WordPress 6.0 Flujo de trabajo 100 % Elementor Kadence Más de 500.000 Julio de 2026 4,9 sobre 5 con 452 votos WordPress 6.3 Diseño y rendimiento sin tocar código OceanWP Más de 500.000 Agosto de 2026 4,9 sobre 5 con 5.711 votos WordPress 5.9 Punto de partida visual por sectores GeneratePress Más de 500.000 Diciembre de 2025 5 sobre 5 con 1.426 votos WordPress 6.5 SEO técnico y control total del diseño Twenty Twenty-Five Más de 1.000.000 Mayo de 2026 3,9 sobre 5 con 13 votos WordPress 6.7 Full Site Editing y proyectos sencillos

Datos consultados en el repositorio oficial de WordPress.org. Las instalaciones activas que publica WordPress se agrupan por tramos; no son cifras exactas.

Astra, el tema ligero más popular y por qué funciona tan bien

Astra es el tema de terceros más instalado del repositorio, con más de un millón de instalaciones activas según WordPress.org. Su versión gratuita incluye lo suficiente para construir prácticamente cualquier tipo de web. Blog, portfolio, pequeño negocio o tienda WooCommerce.

Por qué destaca.

Muy poco CSS y JavaScript en una instalación limpia: un theme ligero como Astra puede pesar unos 50 KB, frente a los más de 500 KB que carga un multipropósito.

Compatible con todos los constructores visuales principales.

Starter templates gratuitos para importar diseños completos.

Actualizaciones constantes y soporte activo en los foros.

Limitación principal. La personalización avanzada, como las cabeceras sticky con comportamiento complejo, los mega menús o el control tipográfico de todos los elementos, requiere la versión Pro o plugins adicionales.

Kadence, equilibrio entre diseño y velocidad

Kadence ha ganado mucho terreno en los últimos años y tiene merecida fama entre desarrolladores que buscan buen rendimiento y opciones de personalización reales en la versión gratuita. Supera el medio millón de instalaciones activas.

Puntos fuertes.

Editor visual de cabecera y pie de página incluido en la versión gratuita.

Buenas puntuaciones en Core Web Vitals desde cero.

Biblioteca de starter templates de calidad.

Integración nativa con el editor de bloques de WordPress.

Hello Elementor, minimalismo extremo para constructores visuales

Hello Elementor es el tema oficial de Elementor. No tiene funciones propias, su único objetivo es ser el lienzo más limpio y rápido posible para que Elementor construya encima. Si trabajas con Elementor, es la opción más coherente técnicamente.

Cuándo usarlo. Cuando tu flujo de trabajo sea 100 % Elementor y no necesites nada del tema por sí solo. En WooCommerce esto puede no ser así, porque el tema no aporta plantillas de tienda y tendrás que construirlas tú.

Cuándo no usarlo. Si planeas mezclar Elementor con el editor nativo de WordPress, o si necesitas funciones del tema independientes del constructor. La decisión depende en buena parte de si vas a pagar Elementor Pro.

Si no vas a hacerlo, te vendrá bien revisar Astra, GeneratePress u OceanWP, con mejor soporte nativo de blog y de una tienda WooCommerce básica.

GeneratePress, temas WordPress rápidos y gratis para proyectos profesionales

GeneratePress lleva años siendo la referencia para quienes priorizan la velocidad sobre el diseño vistoso. Su código es uno de los más limpios del mercado y genera un HTML semántico que los motores de búsqueda agradecen. En los últimos años se ha especializado mucho en el editor de bloques.

Perfil de usuario ideal. Desarrollador o diseñador que prefiere construir el diseño desde cero con control total, o proyectos donde el SEO técnico es prioritario.

Un apunte sobre su mantenimiento. La última versión publicada en el repositorio es de diciembre de 2025, así que lleva más de ocho meses sin una release nueva. No es un tema abandonado, el desarrollador sigue muy activo y actualiza con frecuencia su plugin de bloques, y el tema acumula más de 130 versiones publicadas sobre una base de código muy estable. Aun así, es un buen ejemplo de por qué conviene mirar la fecha en la ficha del repositorio y no fiarse solo de la reputación.

OceanWP, versatilidad con demos gratuitas para cada nicho

OceanWP ofrece una colección amplia de demos gratuitas orientadas a sectores concretos. Restaurantes, agencias, tiendas online, portfolios creativos… Es una buena opción si quieres un punto de partida visual más elaborado sin pagar.

Atención. OceanWP carga más extensiones que otros temas de esta lista. Vale la pena revisar qué plugins activa automáticamente y desactivar los que no necesites.

Themes oficiales de WordPress, Twenty Twenty-Five, Twenty Twenty-Four y anteriores

Los temas oficiales de WordPress, la serie Twenty, son los que vienen de forma nativa con el CMS. De hecho, la sección de salud del sitio recomienda tener uno instalado (aunque no esté activado) como tema por defecto. Son seguros, están bien mantenidos y representan la implementación de referencia del editor de bloques.

Cuándo tienen sentido.

Proyectos donde el Full Site Editing es el flujo de trabajo elegido.

es el flujo de trabajo elegido. Webs sencillas tipo blog o portfolio personal.

Entornos de desarrollo y pruebas.

Limitación. No están pensados para proyectos con necesidades de diseño muy específicas.

Cómo instalar temas WordPress gratis paso a paso

Instalación desde el panel de WordPress

Ve a Apariencia → Temas en tu panel de administración. Haz clic en Añadir nuevo tema. Usa el buscador para encontrar el tema que quieres. Haz clic en Instalar y después en Activar.

Este método descarga el tema directamente desde WordPress.org, la opción más segura y rápida.

Subir un tema descargado manualmente vía ZIP

Si has descargado el tema desde la web oficial del desarrollador.

Ve a Apariencia → Temas → Añadir nuevo. Haz clic en Subir tema. Selecciona el archivo ZIP descargado. Haz clic en Instalar ahora y después en Activar.

Importante. Sube el ZIP tal cual, sin descomprimirlo: WordPress se encarga de descomprimirlo e instalarlo. La excepción son muchos temas premium (ThemeForest y similares), que se descargan en un paquete grande con documentación y recursos. En ese caso, WordPress te dará un error de "no se ha podido descomprimir el paquete" y tendrás que descomprimirlo para sacar el ZIP instalable y subir solo ese.

Activar y configurar el tema correctamente desde el primer momento

Tras activar el tema.

Revisa el Personalizador , en Apariencia → Personalizar, para ajustar colores, tipografías y logotipo.

, en Apariencia → Personalizar, para ajustar colores, tipografías y logotipo. Comprueba que tu menú de navegación sigue asignado correctamente.

Verifica en móvil que el diseño se ve bien.

Si el tema ofrece importar una plantilla de inicio, hazlo antes de empezar a añadir contenido.

Si el tema viene en inglés, tradúcelo con Loco Translate en lugar de tocar los archivos originales.

en lugar de tocar los archivos originales. Si vas a modificar el CSS o el código del tema, hazlo desde un tema hijo para no perder los cambios en la siguiente actualización.

Errores comunes al elegir temas para WordPress gratis y cómo evitarlos

Confiar solo en las demos, porque tu web no se verá igual

La demo de un tema se monta con imágenes profesionales, textos cuidados y contenido diseñado expresamente para que el tema luzca al máximo. Tu contenido real, con tus fotos, textos más largos y categorías de blog con pocos artículos, dará un resultado visualmente diferente.

Solución. Antes de decidirte, importa la demo en un entorno de pruebas e introduce tu propio contenido para ver el resultado real.

Ignorar la fecha de la última actualización

Un tema que no se actualiza es una deuda técnica que antes o después tendrás que pagar. Los problemas más habituales son las incompatibilidades con versiones nuevas de WordPress, las vulnerabilidades sin parchear y los errores visuales en el editor de bloques.

Aplica el criterio de los 6 y los 12 meses que has visto más arriba. Y si un tema que te gusta lleva más de un año parado, busca una alternativa o asegúrate de tener medidas de seguridad adicionales y copias automáticas, porque un tema sin mantenimiento es una de las puertas de entrada habituales en un WordPress hackeado.

No comprobar la compatibilidad con los plugins que vas a usar

Comprueba que el tema funciona bien con los plugins más habituales de WordPress antes de elegirlo. Los foros de WordPress.org son un buen sitio para buscar problemas conocidos.

Cómo saber si un tema gratuito podrá crecer con tu negocio

Señales de que necesitarás migrar a un tema premium

Necesitas funciones de cabecera complejas que el tema gratuito no admite.

Tu tienda WooCommerce crece y necesitas layouts de producto personalizados.

Quieres landing pages específicas que requieren plantillas avanzadas.

El rendimiento del tema empieza a ser el cuello de botella en tus pruebas de velocidad, algo especialmente crítico en una tienda online.

Temas gratis de WordPress con versiones pro escalables (modelo freemium)

La buena noticia es que los mejores temas gratuitos de esta guía, Astra, Kadence, GeneratePress y OceanWP, tienen versiones premium bien desarrolladas y a precios razonables. Cuando llegue el momento de escalar, podrás actualizar sin cambiar de tema, manteniendo el diseño y evitando una migración costosa. En el caso de Elementor, la opción pasa por Elementor Pro.

Este es uno de los criterios más importantes que no se ve en la demo: elige un tema gratuito que tenga un camino de actualización claro a premium.

El hosting también importa. Un tema WordPress gratuito solo dará su mejor rendimiento si el alojamiento que hay debajo está optimizado para WordPress. Tiempos de respuesta bajos, PHP actualizado y recursos suficientes marcan la diferencia entre una web que carga en menos de 2 segundos y otra que frustra a los visitantes. El hosting WordPress de Raiola Networks incluye servidores en España, soporte técnico 24/7 en español y configuraciones ya afinadas para que el tema funcione rápido desde el primer día.

Preguntas frecuentes sobre temas de WordPress

¿Cuántos temas puedo tener instalados a la vez? Puedes instalar varios, pero solo uno puede estar activo. Tener temas instalados sin usar no afecta al rendimiento de tu web en producción, aunque es buena práctica eliminar los que no vayas a necesitar por seguridad. Dejar uno de reserva por si se rompe el activo tiene sentido, más de uno no.

¿Puedo cambiar de tema sin perder mi contenido? Tu contenido está a salvo: las entradas y las páginas se guardan en la base de datos y las imágenes en la carpeta uploads, así que no desaparece al cambiar de tema. Con contenido o campos personalizados, el asunto es más delicado.

Lo que sí puede verse afectado es el diseño y la disposición de los elementos, sobre todo si usabas shortcodes o bloques específicos del tema anterior. Haz siempre una copia antes de cambiar de tema, y si la web es compleja, trabaja primero en un entorno de pruebas.

¿Qué necesito de un tema gratuito si voy a montar una tienda con WooCommerce? Astra y OceanWP se usan mucho con Elementor y para WooCommerce funcionan bastante bien, y con GeneratePress, que declara compatibilidad, se pueden hacer grandes proyectos, aunque necesitas la versión Premium para sacarle partido: compatible no es lo mismo que completo. En gratuito tendrás la ficha de producto y el listado con el diseño estándar de WooCommerce.

Lo que suele quedar fuera es el control del checkout, los layouts de producto personalizados y los filtros de catálogo avanzados. Para un catálogo pequeño, la versión gratuita cumple. A partir de ahí, la versión premium del mismo tema sale más barata que rehacer la tienda entera.

Ya tienes los criterios, la comparativa y los seis temas que merecen la pena. El siguiente paso es el de siempre: coge dos o tres candidatos, pasa sus demos por PageSpeed, mira la fecha de su última actualización en el repositorio y pruébalos con tu propio contenido antes de decidir.