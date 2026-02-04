¿Tu web está caída? Cómo comprobarlo paso a paso
Si gestionas un sitio web, seguramente ya te hayas encontrado en el pasado con diversos errores en el mismo que impedían que cargue de forma correcta, ya sea por algún error generado en la aplicación, porque se demora excesivamente su carga o incluso problemas que aparentemente sólo suceden desde ubicaciones o dispositivos concretos.
En este tipo de situaciones, lo más importante es detectar qué es lo que puede estar provocando dicho problema para saber si podemos solventarlo desde nuestro lado lo antes posible o si puede ser algún tipo de error temporal que no depende realmente de nosotros.
Por este motivo, en este post hablaremos de distintas herramientas para comprobar si nuestro sitio web está realmente caído, y además, citaremos varias herramientas adicionales que nos permitirán monitorizarlos y enviarán avisos para poder actuar lo antes posible si se produce algún tipo de error en la misma.
- ¿Cómo saber si una web está caída?
- Prueba a nivel equipo/dispositivo
- Comprobar dominio o DNS
- Revisar estado del hosting, de la web y del SSL
- Herramientas gratuitas para comprobar si tu web está caída
- Down For Everyone Or Just Me
- IsItDownRightNow
- GTmetrix / Pingdom
- Better Uptime (plan free)
- UptimeRobot (versión gratuita)
- Herramientas integradas del hosting
¿Cómo saber si una web está caída?
Como comentamos con anterioridad, identificar una caída a tiempo es importante para poder actuar con rapidez, los signos y problemas más comunes podrían ser los siguientes:
- La página no carga o muestra errores 500, 502, 503 o timeouts.
- El sitio web responde muy lentamente o con errores intermitentes.
- Errores a nivel aplicación, como el tan conocido "Error crítico" en WordPress.
Prueba a nivel equipo/dispositivo
Antes de echarle la culpa al sitio web (aplicación) o al propio servidor en dónde se aloja, es importante verificar nuestra conexión para cerciorarnos de que el problema no sea nuestro, ya sea de la conexión que utilizamos, del navegador, caché, etc:
- Comprueba si otras webs cargan normalmente: si no lo hacen, lo más seguro es que tengas un problema de conexión.
- Accede a la web desde una ventana de incógnito para evitar todo tipo de cachés.
- Aún habiendo realizado el punto anterior, sería interesante purgar completamente la caché del navegador que utilizas, o incluso probar a acceder desde otro navegador distinto para verificar que no sea un problema con el mismo.
- Revisa si puedes acceder desde otro dispositivo distinto y desde otra red (por ejemplo, si estás en tu ordenador, puedes probar a acceder desde tu dispositivo móvil, sin utilizar la misma red, es decir, sin conectarlo por ejemplo al mismo WIFI).
- Utiliza un VPN para verificar si puedes acceder desde otras ubicaciones, ya que si es así, lo más seguro es que exista algún tipo de bloqueo en tu región.
- Si has trabajado en el pasado con el fichero hosts, sería interesante comprobar que en dicho fichero no tengas referencias al dominio que esté causando problemas, ya que es posible que estés accediendo al servidor equivocado.
Comprobar dominio o DNS
Es posible que el problema venga por parte del dominio o de su configuración, por lo que es importante comprobar los siguientes puntos:
- Que el dominio no haya caducado y que esté activo.
- Verificar que todos los registros estén bien configurados (A, MX, CNAME, NS, etc).
- Si has modificado las DNS recientemente, hay que tener en cuenta que las DNS tardan en propagarse un tiempo (hasta 24/48 horas en casos extremos), el cambio no es instantáneo.
Hay que tener en cuenta que un fallo en el dominio o en las DNS puede dejar tu web inaccesible, incluso si el servidor funciona correctamente.
Revisar estado del hosting, de la web y del SSL
Una vez detectemos que los problemas no vienen desde nuestro lado o del lado del dominio, lo idóneo sería acceder a nuestro hosting y realizar una serie de comprobaciones:
- Revisar el estado general del servidor.
- Verificar el uso de recursos de nuestro hosting (CPU, RAM, IO, uso de disco, etc), ten en cuenta que si llegamos al límite contratado, esto puede provocar caídas, lentitud y errores temporales.
- Revisar el log de errores por si se registra algún problema (por ejemplo, un error en la aplicación).
Por otro lado, también te recomendamos verificar que el certificado SSL esté funcionando correctamente en el dominio:
- Verifica la fecha de expiración.
- Reinstalar o renovar el certificado si es necesario.
Un certificado SSL caducado puede llegar a bloquear a ciertos usuarios, sobre todo en algunos navegadores específicos.
Herramientas gratuitas para comprobar si tu web está caída
A continuación, te facilitaremos una lista de herramientas eficaces y gratuitas para verificar el estado de tu sitio web y mantenerlo monitorizado.
Down For Everyone Or Just Me
Down For Everyone Or Just Me es una herramienta sencilla y rápida que te permita comprobar si un sitio web es inaccesible a nivel general/global o si el problema realmente es tu conexión a internet.
Esta herramienta es ideal para verificaciones rápidas y puntuales, no obstante, no ofrece métricas avanzadas ni ningún tipo de historial, por lo que lo mejor es utilizarla únicamente si quieres una comprobación rápida.
IsItDownRightNow
IsItDownRightNow, esta herramienta es similar a la primera, pero con ella puedes obtener un poco de información adicional, aunque únicamente estadísticas muy básicas como el tiempo de respuesta y un pequeño historial del estado de la web en las últimas semanas.
También te permite comprobar cuándo fue la última vez que el sitio web sufrió algún tipo de caída, aunque esta métrica/información no es 100% fiable.
GTmetrix / Pingdom
Este tipo de herramientas suelen utilizarse para medir el rendimiento y velocidad de nuestro sitio web (indican una puntuación/métricas en base a ciertos parámetros especificados por dichas herramientas concretas), no obstante, también se puede utilizar para verificar si la web responde en ese momento específico desde diferentes ubicaciones.
Si se genera algún error en la web, podrás ver algo como lo mostrado en la captura anterior (en el caso de Pingdom no ofrece demasiada información al respecto, aunque GTmetrix puede indicarnos el error que se genera actualmente o algo más de información sobre el problema).
Better Uptime (plan free)
Better Uptime (ahora Better Stack) ya es una herramienta algo más avanzada para la que necesitas crear una cuenta previamente, no obstante, tiene plan gratuito para que la pruebes previamente y que te permite realizar cosas interesantes, como por ejemplo:
- Comprobar varias URLs periódicamente (por defecto, cada 3 minutos) y verificar si el sitio web está respondiendo correctamente.
- El plan gratuito te permite controlar hasta 10 URLs distintas.
- Configurar las notificaciones en distintas plataformas, ya sea por email, slack, telegram o al número de teléfono que le indiques.
- Consultar estados básicos y el historial de caídas/uptime.
- Ofrece cierta información cuando tu sitio web se cae, que te puede servir para diagnosticar el problema.
Es una buena opción si necesitamos una herramienta que nos permita ya tener algo más información sobre el uptime del sitio web y que nos avise si se produce algún tipo de caída, y aunque existe una opción más completa (sobre la que hablaremos a continuación), puedes utilizarla en proyectos más pequeños o personales.
UptimeRobot (versión gratuita)
UptimeRobot seguramente sea la herramienta de monitorización más popular que existe actualmente (que tenga plan gratuito), es ideal para comprobar el uptime de los sitios webs, así como de ciertas APIs y servicios, en su versión gratuita tenemos a nuestra disposición lo siguiente:
- Permite vigilar hasta 50 URLs en su versión gratuita.
- Realiza comprobaciones cada 5 minutos (necesitaremos un plan de pago si necesitamos detectar caídas más rápido, aunque consideramos que ya es una periodicidad bastante buena).
- Incluye varios tipos de monitorización, mediante HTTP(S), ping, puerto y keyword.
- Notificaciones vía email o en el propio dispositivo móvil si lo configuras.
- Historial de datos de hasta 60-90 días para verificar si has tenido caídas recientes.
Como puedes ver, es sin duda la opción más completa si queremos tener nuestro sitio web controlado y no necesitamos alertas cada minuto, ya que nos facilita una buena cantidad de información y tipos de chequeo con su plan gratuito que suele ser suficiente para la mayoría de sitios web.
Herramientas integradas del hosting
Estas herramientas son las que puede ofrecer tu proveedor de alojamiento web dentro del plan que tengas contratado, normalmente desde paneles de control como pueden ser cPanel, Plesk, RaiolaCP en nuestro caso, etc.
Los paneles de control suelen tener herramientas que te permiten diagnosticar o verificar el estado actual del servidor (por ejemplo, viendo si determinados servicios están activos, ya sea Apache, MySQL, PHP-FPM, etc), te permiten revisar los logs de errores (ya sea a nivel servidor si están disponibles, errores a nivel web, a nivel Apache/Nginx, logs de visitas, etc) y en ciertos paneles, te permiten revisar el consumo de recursos a nivel CPU, RAM o I/O actual o incluso de un determinado periodo de tiempo que le especifiques, una herramienta más que útil para detectar problemas temporales de consumo de recursos y para verificar que peticiones concretas han causado ese problema.
En definitiva, nuestra recomendación es utilizar herramientas externas como UptimeRobot para verificar el estado de la web y recibir notificaciones de cuando se produce un problema para poder actuar lo antes posible, y cuando se produzca dicho problema y detectemos el periodo exacto de caída, revisar en nuestro panel de control del hosting qué es lo que ha podido ocasionarlo con las distintas herramientas que disponemos en el mismo, de esta forma podemos intentar optimizar la web (si el problema es por consumo de recursos) o solventar el error que ocasionó la caída (revisando logs si es un error a nivel web, renovando el certificado SSL si es un problema con el mismo, etc).