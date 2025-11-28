Abres el navegador y, horror, te salta bien grande el mensaje net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT.

Lo primero que piensas es “me he cargado la web”, pero no te agobies. Porque aquí no estamos ante un error de servidor, ni tampoco de red. Se trata de un error de tu propio equipo. Es decir: un bloqueo activo desde el cliente.

Somos conscientes de que dicho así puede sonar algo técnico. Descuida, que vamos a explicarte en detalle qué es el net error blocked by client y, como es lógico, soluciones rápidas y avanzadas para solucionarlo. Como siempre en el blog de Raiola Networks, ¡lo que sea para ayudarte!

Índice del artículo



















































Entendiendo el bloqueo activo del cliente: qué es el NET::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT

El error NET::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT, al que llamaremos error net blocked by client, que es como seguramente lo busques, implica lo siguiente: hay un recurso que tu navegador intenta cargar (ya sea una imagen, un script, un CSS, un iframe, etc.). Sin embargo, este ha sido interceptado y bloqueado por algo en tu propio equipo.

No es, en la mayoría de los casos, un problema con el servidor web ni con la conexión. Vamos, que es algo que tú mismo, o tu sistema, ha decidido bloquear.

Esta decisión de bloqueo suele venir de extensiones como bloqueadores de anuncios (AdBlock, uBlock Origin, etc.). También puede pasar porque tengas puestos filtros de privacidad o algo tan sencillo como un antivirus o firewall, que hayas configurado para filtrar ciertas URLs.

De hecho, incluso el simple nombre de un archivo puede disparar una regla de bloqueo: por ejemplo, si tu JS se llama ads.js o tu imagen está en una ruta /ads/, los filtros lo detectan como “anuncio” y lo bloquean automáticamente.

Pero vamos, lo esencial es que tengas claro que este error no es un fallo técnico del hosting ni un bug de tu página web (aunque puede afectar la funcionalidad).

Es tan simple como un aviso de que tu navegador “filtra” algo que considerar sospechoso. Vamos a ver una definición un poco más concreta del NET::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT, para luego aprender a solucionarlo.

¿Qué es exactamente el error NET::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT?

En términos sencillos, dentro del error, eso de “cliente” es tu navegador o sistema.

El “ERR_BLOCKED_BY_CLIENT” indica, por tanto, que una extensión o un filtro local ha decidido no dejar que el recurso se cargue. Vamos, que el navegador ni siquiera llega a solicitarlo al servidor.

Esto sucede muy especialmente con extensiones de bloqueo de contenido: al interceptar, analizan la URL que se va a cargar y comparan contra una lista de reglas que este tipo de extensiones incorporan. ¿Qué algo no coincide o parece raro? Cancelan la petición. Y ves el error.

Ya te adelantamos que hay ciertos recursos que suelen provocar el error blocked by client. Sospechosos habituales son:

Scripts de seguimiento y de Analytics . También de anuncios.

. También de anuncios. Imágenes estáticas o dinámicas, especialmente si tienen nombres o rutas sospechosas.

estáticas o dinámicas, especialmente si tienen nombres o rutas sospechosas. Archivos CSS o fuentes externas.

Peticiones AJAX o APIs que el bloqueador considera “tracking”.

En realidad esto de los orígenes te lo contamos por si ya te ayuda a identificar el problema. Pero si no tienes un perfil tan técnico, no te preocupes, que buscaremos soluciones.

Las variaciones clave del error (y cómo se nombran en diferentes contextos)

Ten en cuenta que este mismo problema puede aparecer con mensajes ligeramente distintos, según el navegador o la extensión:

Failed to load resource: net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT

ERR_BLOCKED_BY_EXTENSION

ERR_BLOCKED_BY_POLICY

No importa la variación exacta: todas apuntan a la misma raíz, que es que el cliente está bloqueando.

Los tres grandes culpables del bloqueo

Para poder diagnosticar el net error blocked by client y así poder solucionarlo, es útil tener claro presentes esas causas más frecuentes.

Insistimos en ellas porque, tocando estas tres cosas, ya podrías resolverlo en un porcentaje elevado de las ocasiones:

Bloqueadores de contenido (AdBlockers): estas extensiones son la causa más habitual, de lejos. Usan listas como EasyList para decidir qué archivos bloquear. Y a menudo no discriminan correctamente. Software de seguridad de tu sistema: antivirus o firewalls suelen filtrar tráfico y, por tanto, bloquear peticiones que podrían ser inofensivas. Nombres de rutas problemáticas: muchas reglas se basan en patrones de URL. Por ejemplo, si tienes archivos en /ads/, /banner/ o tus archivos contienen “ad” o “promo”, es posible que den falsos positivos.

Ahora ya tienes una idea bastante clara de lo que es el dichoso net error by client. Vamos a lo interesante: cómo hacer un buen diagnóstico y resolverlo.

Diagnóstico del NET::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT

Saber cómo diagnosticar este error de forma rápida te ahorra tiempo y muchísima frustración. No hace falta un perfil técnico, porque basta con seguir un proceso lógico para aislar la causa. Veamos opciones.

Solución rápida del net error by client: resuelve en 30 segundos

El primer paso es usar el Modo Incógnito de tu navegador (Ctrl + Shift + N en Chrome). Al abrir este modo, muchas extensiones se desactivan automáticamente, dependiendo de cómo estén configuradas.

Prueba y revisa:

Si el error desaparece , casi con seguridad una extensión (como AdBlock) era la culpable.

, casi con seguridad una extensión (como AdBlock) era la culpable. Si el NET::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT persiste incluso en incógnito, entonces el bloqueo tendría que venir de un antivirus, firewall o regla del sistema, pero no de una extensión.

Este test simple reduce el origen del problema sin necesidad de desinstalar o desactivar nada permanentemente. Si ha desaparecido, tendrás que localizar la extensión problemática y quitarla. ¡Listo!

¿No se ha resuelto? Seguimos adelante.

Debugging básico con herramientas de desarrollador

Otra solución del NET::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT empieza por abrir las herramientas de desarrollador (F12 en Chrome) y usar la pestaña Network o Console. Allí puedes ver exactamente qué recurso fue bloqueado y su ruta.

Por ejemplo, el mensaje puede mostrar algo como:

GET https://tu-sitio.com/js/ads-tracker.js net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT

Sabiendo esta URL, puedes:

Identificar si el nombre coincide con una regla de filtro común.

Ver si es un script legítimo (Analytics, API, etc.) o algo raro, que realmente quieres bloquear.

Pedir al usuario que agregue tu dominio a su lista blanca si confías en su navegador.

Este método es útil tanto para usuarios como para desarrolladores que quieren entender cómo sus recursos son interpretados por los bloqueadores. Si ves que aquí la cosa se ha complicado un poco, sigue adelante porque tenemos soluciones fáciles para el NET::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT.

Soluciones fáciles para el net error blocked by client

Si no eres un usuario pro y topas con NET::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT, hay varias cosas que puedes hacer tú mismo, sin depender de cambios en el servidor. Y sí, son la forma fácil de resolver el net error blocked by client.

Deshabilita o pausa la extensión bloqueadora

Si tienes AdBlock, uBlock Origin, bloqueadores de anuncios o cualquier extensión de ese tipo, desinstálala. No te preocupes que bastaría con pausar la extensión solo para ese sitio específico, si quieres, para no desactivarla por completo.

Tras hacer lo que prefieras, recarga la página. Si el error desaparece, ya sabes que esta era la causa. Si lo usas para mejorar la navegación, la solución sería añadir esa web a la whitelist (lista blanca) para que no bloquee elementos en ese dominio. ¡Solucionado!

Limpia la caché y las cookies

A veces la solución está en lo más básico: borrar la caché del navegador y las cookies. Esto elimina versiones antiguas de recursos que pueden estar bloqueadas.

En Chrome esto puedes hacerlo con Ctrl + Shift + Del, seleccionando “Imágenes y archivos almacenados en caché” y “Cookies”. Después, basta con recargar la página para ver si el error se va.

Pon el dominio en la lista blanca del bloqueador

Si confías en el sitio al que quieres entrar y la prioridad es asegurarte de que todos sus recursos se cargan, añade ese dominio en la whitelist de tu extensión. Por ejemplo: con AdBlock Plus puedes ir a sus opciones y permitir la carga de scripts para esa web en concreto, evitando futuros bloqueos.

Este paso es especialmente útil si visitas webs de análisis o herramientas donde los scripts son necesarios para que todo funcione.

Revisa tu antivirus o firewall

Si el bloqueo persiste incluso en incógnito, es momento de valorar si tu antivirus o firewall no están detrás del dichoso net error blocked by client. Algunos programas de seguridad de este tipo hacen una inspección HTTPS o bloquean ciertas URLs por considerarlas “peligrosas”.

Abre la configuración de tu antivirus o la de tu firewall y asegúrate de permitir el tráfico para el navegador o, al menos, de los dominios que usas.

Esto va a desbloquear recursos legítimos y eliminar el error NET::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT en muchísimos casos.

Y si todo falla, queda la opción nuclear.

Restablece la configuración original de Chrome (o tu navegador)

Si ya lo has probado todo y el error sigue ahí, restablecer Chrome va a ser la solución definitiva. O bueno, del navegador que sea que uses.

Ve a la configuración de Chrome, busca la opción para restablecer la configuración a su estado original, y reinicia el navegador. Esto elimina cualquier ajuste oculto que pudiera estar causando bloqueos extraños. Recuerda que hay que reiniciar el navegador. Si no, no funcionará.

Soluciones al NET::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT para webmasters

Si gestionas el sitio web y tus usuarios te informan de este error, no vas a decirles a todos que deshabiliten su AdBlock, claro. Toca hacer cambios concretos para evitar que recursos legítimos sean bloqueados. Para hacerlo, te damos algunas ideas prácticas.

Renombra archivos y rutas para evitar falsos positivos

Muchos bloqueadores detectan palabras clave como “ad”, “banner” o “track” en URLs y rutas de archivos. Si tu estructura de carpetas o tus nombres de archivos contienen estos términos, es más probable que AdBlock (o ese tipo de extensiones) los bloquee.

Cambiar algo tan simple como /ads/ a /assets/, o renombrar banner.js a ui-widget.js, suele marcar una enorme diferencia. Esta técnica es altamente efectiva para solucionar NET::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT de raíz.

Debugging con herramientas de bloqueo

Muchos bloqueadores permiten un debugging muy preciso. Siguiendo con el ejemplo, AdBlock tiene la pestaña “Blockable Items” en su panel de DevTools, la cual te muestra:

Qué regla exacta (lista de filtro) bloqueó el recurso.

La URL del recurso bloqueado.

La regla que se aplicó.

Con esa información vas a poder modificar tus rutas de recurso o pedir a tus usuarios que hagan excepciones puntuales para tu sitio. Así, no les dará este problema.

Revisa tu CSP (Content Security Policy)

Una política de seguridad demasiado estricta en el servidor (CSP) suele provocar bloqueos no esperados. Si tu CSP no permite ciertos tipos de contenido (como iframes o scripts externos), el navegador tiende a reportar errores de bloqueo que parecen ser de “cliente”, cuando en realidad es una configuración del servidor.

Utiliza DevTools para revisar los encabezados Content-Security-Policy, ajustar las fuentes permitidas (script-src, img-src, etc.) y validar que tus recursos esenciales estén correctamente autorizados.

Verifica CORS y proxies

Algo menos habitual, por si acaso. Peticiones a dominios externos (CDN) suelen fallar si no se ha configurado bien CORS, o si usas rutas rotas o proxies intermedios. Asegúrate de que tus recursos están accesibles sin restricciones, especialmente si dependen de dominios distintos o de servidores proxy empresariales.

Si tu CDN no responde correctamente o bloquea ciertas rutas, podrías ver errores que parecen del cliente aunque no lo sean.

Y si todo lo anterior falla y el NET::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT, si tu web está en Raiola puedes contactar con nuestro equipazo de soporte. Te ayudaremos a identificar el problema, aunque seguramente con estos consejos ya lo hayas resuelto.

Preguntas frecuentes sobre NET::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT

¿Este error ocurre solo en Chrome?

No necesariamente. Puede aparecer en navegadores basados en Chromium (como Brave o Edge) o incluso en Firefox si se usan extensiones similares.

¿Por qué mi extensión AdBlock bloquea algo que no es un anuncio?

Porque los bloqueadores usan reglas basadas en patrones de URL, no en el contexto real. Si tu recurso contiene palabras como ad, promo, track, podría llegar a ser bloqueado incluso si no es publicidad.

¿Qué hago si sólo me aparece el error en un sitio específico?

Añade la página o dominio a la lista blanca de tu bloqueador. Si gestionas la web, valora cambiar nombres de archivos para evitar palabras problemáticas.

¿Tengo que cambiar el código de mi web para solucionarlo?

Dependiendo del recurso bloqueado, sí. Pero no siempre es necesario. A veces basta con pedir al usuario que permita tu dominio, otras es mejor renombrar rutas.

¿Este error puede afectar al SEO?

Indirectamente, sí. Si scripts críticos (Analytics, medición, carga de contenido, etc.) se bloquean, estarás perdiendo datos analíticos o incluso puede afectar la experiencia del usuario y métricas clave de SEO como el Core Web Vitals.

¿Cómo sé qué bloqueador está provocando el error?

Empieza por desactivar todos y activar uno por uno. Usa el modo incógnito para acelerar este diagnóstico.

¿Debería decirle a mis usuarios que desactiven su bloqueador?

Solo si es imprescindible para la funcionalidad. Mejor sería adaptar tu web para ser compatible con bloqueadores y evitar que bloques legítimos causen una mala experiencia.