Índice del artículo

















¿Qué es un Sitemap y para qué sirve?

Diferencias entre sitemap.html y sitemap.xml

Beneficios de usar un sitemap en tu sitio web

Estructura básica de un sitemap.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>



<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">



<url>



<loc>https://tuweb.com/</loc>



<lastmod>2024-12-18</lastmod>



<changefreq>daily</changefreq>



<priority>1.0</priority>



</url>



<url>



<loc>https://tuweb.com/quienes-somos</loc>



<lastmod>2024-12-16</lastmod>



<changefreq>monthly</changefreq>



<priority>0.8</priority>



</url>



</urlset>





<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>



<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">



<url>



<loc>https://tuweb.com/</loc>



<lastmod>2024-12-18</lastmod>



<changefreq>daily</changefreq>



<priority>1.0</priority>



</url>





<loc> : la URL de la página

: la URL de la página

<lastmod> (opcional): la fecha de la última modificación del contenido de la página.

(opcional): la fecha de la última modificación del contenido de la página.

<changefreq> : frecuencia de actualización (aproximada) de la página.

: frecuencia de actualización (aproximada) de la página.

<priority>: nivel de importancia de la página dentro del sitio web (entre 0.0 y 1.0).



Qué es el sitemap.xml en WordPress y cómo crearlo

Cómo crear el sitemap.xml en WordPress con un plugin

Crear el sitemap.xml con Rank Math SEO

Crear el sitemap.xml con Yoast SEO

Cómo crear el sitemap.xml en WordPress sin plugins

Antes de seguir te recomiendo que crees un tema hijo si todavía no lo tienes. Así no perderás los cambios que hagas a continuación cuando tengas que actualizar tu tema.

add_filter( 'wp_sitemaps_enabled', '__return_false' );



function generar_sitemap() {



header( 'Content-Type: application/xml; charset=utf-8' );







echo '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>';



echo '<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">';







$posts = get_posts( array(



'post_type' => array( 'post', 'page' ), // Puedes añadir los tipos de contenido que necesites



'post_status' => 'publish',



'numberposts' => -1, // El valor -1 es para que coja todos los posts



));







foreach ( $posts as $post ) {



$url = get_permalink( $post->ID );



$lastmod = get_the_modified_time( 'c', $post->ID );







echo '<url>';



echo '<loc>' . esc_url( $url ) . '</loc>';



echo '<lastmod>' . esc_html( $lastmod ) . '</lastmod>';



echo '<changefreq>weekly</changefreq>'; // Puedes cambiar la frecuencia de actualización



echo '<priority>0.8</priority>'; // Puedes cambiar la prioridad



echo '</url>';



}







echo '</urlset>';



exit;



}



function registrar_sitemap_endpoint() {



add_rewrite_rule( '^custom-sitemap\.xml$', 'index.php?custom_sitemap=1', 'top' );



}



add_action( 'init', 'registrar_sitemap_endpoint' );







function agregar_query_var( $vars ) {



$vars[] = 'custom_sitemap';



return $vars;



}



add_filter( 'query_vars', 'agregar_query_var' );







function cargar_sitemap_personalizado() {



if ( get_query_var( 'custom_sitemap' ) ) {



generar_sitemap();



}



}



add_action( 'template_redirect', 'cargar_sitemap_personalizado' );





Añadir el sitemap.xml al archivo robots.txt

Sitemap: https://tuweb.com/sitemap.xml



User-agent:*



Disallow:





Sitemap : aquí simplemente debes indicar la URL de tu archivo sitemap.

: aquí simplemente debes indicar la URL de tu archivo sitemap.

User-agent : sirve para indicar a qué motores de búsqueda va a afectar (el de Google, el de Bing, etc.). Poniendo un asterisco, le estamos diciendo que afecte a todos.

: sirve para indicar a qué motores de búsqueda va a afectar (el de Google, el de Bing, etc.). Poniendo un asterisco, le estamos diciendo que afecte a todos.

Disallow: aquí puedes añadir directorios que no quieras que se indexen, por ejemplo: “/wp-admin/”, “/config/”, etc. Si lo dejas vacío no habrá nada que no se indexe.



Cómo subir el sitemap.xml a Google Search Console



Inicia sesión en tu cuenta de Google Search Console (o regístrate si aún no tienes cuenta).

Si todavía no lo has hecho, añade tu sitio web como una nueva propiedad en Google Search Console. Una vez la añadas, debes verificarla a través de alguno de los métodos disponibles.

Si ya tienes la propiedad creada, haz clic en “Sitemaps” en el menú lateral.

Introduce la URL de tu sitemap. Ten en cuenta que solamente tienes que añadir el nombre del archivo sitemap.

Pulsa en “Enviar”. Si todo ha ido bien verás un mensaje de confirmación.