¿Por qué añadir un PDF a WordPress?



Muy útil si quieres ofrecer documentos que necesitan ser impresos.



Se puede usar como reclamo si subes contenido de valor para aumentar el tráfico de tu web.



Ideal para libros, informes, revistas, etc., todo el contenido que es muy extenso para mostrar en una sola página



Sirve como complemento a nivel formativo en webs de cursos, masterclass, etc.



En tiendas online permite poner instrucciones de uso, albaranes de entrega o facturas, entre otras.



Métodos para añadir un PDF a WordPress

Método 1: Subir un PDF a la biblioteca de medios y enlazarlo

<iframe src="https://docs.google.com/viewer?url=https://dominiodetuweb.com/ruta/a/tu/archivo.pdf&embedded=true" width="600" height="500" style="border: none;"></iframe>





<a href="https://dominiodetuweb.com/ruta/a/tu/archivo.pdf" target="_blank">Descargar PDF</a>





Método 2: Insertar un PDF en WordPress con Elementor

download="true"





Método 3: Usar un visor de PDF en WordPress

[pdf-embedder url= "https://dominiodetuweb.com/ruta/a/tu/archivo.pdf" ]





¿Cómo optimizar un PDF para WordPress?



Tamaño de archivos : debes tratar de reducir lo máximo posible el peso de tus archivos. A menor tamaño, mejor tiempo de carga y, en consecuencia, mejora la experiencia de usuario .

Atributos "Alt" : vigila títulos y meta descripciones para ayudar a Google a entender tu contenido.

Estructura : todo el texto de tu documento ha de estar debidamente estructurado con encabezados, como si de tu web se tratase.

Imágenes: hay que estar atento a la resolución de las imágenes para no abusar, lo importante es que se vea correctamente, no buscamos un formato de impresión de alta calidad.



¿Cuál es la mejor forma de añadir un PDF a WordPress?

Desde hace ya unos años,. Lo usamos en infinidad de ocasiones en nuestro día a día, tanto para uso personal como profesional. Para mí personalmente es un imprescindible porque ofrece la posibilidad de conservar la estructura y apariencia definida, independientemente del dispositivo desde el que se visualiza.Si, como yo, trabajas habitualmente con WordPress o al menos tienes un negocio y usas este CMS como sitio web, es más que probable que te hayas encontrado, en más de una ocasión, en la situación deYa sea para que los usuarios lo puedan visualizar o directamente descargar, en este post vamos a hacer un repaso de. ¡Vamos allá!Más allá de sus ventajas como su tamaño reducido, el poder introducir hipervínculos, mantener la maquetación intacta o incluso el poder protegerlo con contraseña, está la de ofrecer a los usuarios un valor añadido. Son muchas lasVamos con el kit de la cuestión. Verás que el proceso es muy sencillo. En función del tipo de web que tengas,. Hoy me centraré en las más comunes, enlazando el archivo desde la biblioteca de medios, con Elementor y con un visor de PDF.En este caso, vamos a, pero previamente tendremos que subir el archivo a nuestra biblioteca de medios de WordPress. Este paso es necesario en todos los métodos, así que solo lo explicaré una vez.En primer lugar, tras iniciar sesión en el back-end de WordPress, nos dirigimos a la barra de herramientas, situada en el lado izquierdo de la pantalla. Concretamente en "Medios > Añadir nuevo archivo de medios"Ahora tienes opción de arrastrar el icono de tu archivo PDF hasta el recuadro o hacer clic en "Seleccionar archivos" y seleccionarlo desde su ubicación.Bien, ahora si te diriges a "Medios > Biblioteca", ya verás tu archivo subido. ¿Fácil, no? Solo debes hacer clic sobre él y en la parte inferior derecha de la pantalla se mostrará su URL. Cópiala, la necesitarás más adelante.Ahora. Es importante marcar la pestaña HTML si usas el editor de Gutenberg o el editor clásico.Ahí debes insertar el siguiente código sustituyendo la URL de tu PDF.Este sería el resultado. Si lo necesitas, puedes cambiar su tamaño editando el código en las etiquetas "width" y "height".Si lo que queremos es, usaremos el mismo método pero con el siguiente códigoEn Elementor todavía no hay un widget específico para añadir esta funcionalidad, así que también usaremos código. El proceso es muy similar.Accedemos al editor de Elementor en la página deseada y añadimos el widget HTML que está en la barra lateral de herramientas.Ahora usamos el código anterior y listo, ya podemos publicar. Al visitar la página. Aquícomo el fondo, el tamaño, entre otros, del contenedor o sección donde hayamos incrustado el widget HTML.Por otro lado, si queremos, arrastramos el widget de botón y pegamos el enlace a nuestro archivo PDF. Es importante que peguemos el siguiente código en atributos personalizados del enlace, haciendo clic en la rueda dentada. De lo contrario, cuando los usuarios hagan clic en el botón, les redirigirá a la página del PDF.Para finalizar, hay una tercera opción:. Haciendo una breve búsqueda encontrarás muchos plugins que te añaden la funcionalidad de visor de PDF en WordPress. Mi recomendación es " PDF Embedder ". Es el más popular, cuenta con más de 300.000 instalaciones activas. Además, está continuamente actualizado y tiene muy buenas reseñas.Cuenta con una versión gratuita y una versión de pago que va desde los $ 29.59 al año para un sitio web. Si nuestro propósito es. Si, por el contrario, buscas opciones más avanzadas, "PDF Embedder Pro" te da posibilidades extras como añadir botón de descarga directa, contador de visitas, botón de búsqueda, marcas de agua o proteger tus PDF para que no se puedan descargar por terceros.Veamos cómo funciona. Lo primero de todo es instalar el plugin, como siempre, en la barra de herramientas de WordPress "Plugins > Añadir nuevo plugin", escribimos "PDF Embedder" en el buscador y a continuación hacemos clic en "Instalar ahora" y "Activar"Ahora, ya instalado y activo, tendremos una nueva opción disponible en el apartado Ajustes, desde la cual podremos elegir nuestras preferencias. Como el ancho y la altura del documento y la ubicación de la barra de herramientas.. Una es usando el shortcode que te dejo a continuación, simplemente copiar y pegar donde desees, sustituyendo la URL de tu archivo.La segunda manera es haciendo clic en "Añadir medios" en tu editor. Seleccionas el archivo de tu biblioteca de medios y verás cómo se genera automáticamente el shortcode anterior sin necesidad de hacer cambio alguno.Si, en cambio, usas el editor de Gutenberg, este plugin ya incluye un widget que podrás añadir fácilmente como cualquier otro bloque. Una vez colocado,. Así de fácil.A la hora de subir un PDF a WordPress, debemos tener en cuenta una serie de. Esta práctica nos ayudará a mantener un mejor rendimiento y, por lo tanto, un mejor posicionamiento SEO Para concluir,si usas editores como Gutenberg o Elementor. Aunque usar un plugin es muy cómodo, el proceso es tan fácil que resulta innecesario y evitas otro complemento extra en tu sitio que resta en cuanto a rendimiento y puede ocasionar algún problema en un futuro. En cualquier caso, es muy simple y siempre que te surja alguna duda, puedes dejarla en comentarios.