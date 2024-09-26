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El error err_connection_reset indica que la conexión entre tu navegador y el servidor se ha restablecido antes de completarse, impidiendo cargar la página. Suele originarse en el lado del cliente: router sobrecargado, antivirus o cortafuegos, VPN o proxy mal configurados, caché del navegador y direcciones IP corruptas. Se resuelve descartando cada causa por orden.

Al utilizar tu navegador para acceder a cualquier página web, es preciso generar una conexión con el servidor. Para esto, el navegador realiza una petición y, al recibir una respuesta, se enlaza para enviar y recibir la información necesaria para cargar la página en cuestión. Y he ahí donde se puede producir el err_connection_reset que vamos a aprender a solucionar.

Porque sí, en este proceso se pueden generar diversos problemas. Aunque no lo parezca, la conexión de los dos puntos puede no establecerse bien por múltiples causas, y darse errores. Es algo bastante común y fácil de resolver.

Aunque sabemos que es molesto encontrarse con este error en tu navegador y que te impida entrar a una página, afortunadamente hay mucho que puedes hacer. Desde Raiola Networks usaremos nuestra experiencia y te expondremos las causas más probables y sus posibles soluciones. Para que puedas disfrutar de una navegación ideal tanto en tu página web como en el resto de Internet.

Índice del artículo































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En qué consiste el error “err connection reset”

El error “err_connection_reset” aparece para informar al usuario que la conexión con el servidor no pudo efectuarse de forma correcta, y por eso se ha restaurado o reseteado.

Bajo este nombre aparece en el navegador Google Chrome, pero en Firefox o Safari encontrarás otros mensajes, como por ejemplo “se ha restablecido la conexión” y el muy popular de Edge “Hmmm… no se puede acceder a esta página”.

Un dato importante y que es confuso para los usuarios es que este error no da un mensaje claro sobre qué lo causó. Tampoco te indica si el problema comienza en el servidor o es tuyo como cliente. Esto, lógicamente, genera mayor dificultad para solucionarlo si no tienes conocimientos en el área.

Causas del err_connection_reset

El error “err connection reset” se produce por múltiples motivos, que generalmente vienen de dificultades en la conexión a Internet o la configuración del ordenador del usuario. No suelen tener tanto que ver con el servidor propio de la página web.

Sin embargo, es esencial que conozcas bien el funcionamiento de tu web y descartas que no se trate de un error en la configuración que tienes. Así, las causas más probables del error “err_connection_reset” son las siguientes:

Mal funcionamiento del router

Un router que tenga un mal funcionamiento o esté sobrecargado puede aumentar los tiempos de carga y, por tanto, hacer que la conexión se reinicie una y otra vez, generando el error constantemente.

Cuando hay muchos dispositivos conectados, se sobrecalienta, está mal configurado o el router es defectuoso, puede ocasionar el “err_connection_reset”. Revísalo lo primero, empezando por desconectarlo de la alimentación 10 segundos y viendo si así se soluciona.

Antivirus y cortafuegos

Estos programas son necesarios para mantener la seguridad y privacidad de tu ordenador; sin embargo, pueden considerar una página web como una amenaza de forma errónea, y así impedir la conexión.

Cabe destacar que este inconveniente puede causar diversos tipos de errores de conexión, incluido el “err_connection_reset”. Así que agregar la web a la lista blanca lo solucionaría.

Proxy y conexiones VPN

Los servidores Proxy al igual que las redes VPN, mejoran la seguridad de los usuarios, incluso permitiendo mantenerlos en el anonimato al ocultar sus direcciones IP.

Pero claro, al implicar una segunda conexión con otro servidor, son propensos a sufrir errores o aumentar enormemente los tiempos de carga de los sitios web, provocando que la conexión se caiga.

En este sentido, también se incluye que el usuario no haya configurado bien el Proxy personalizado y esté generando interferencias o problemas de conexión.

Caché del navegador

Si alguna vez has tenido algún tipo de error de conexión y lo has solucionado, seguramente sabrás que la caché del navegador, aunque es maravillosa para mejorar los tiempos de carga y promover la personalización de los sitios, también da sus problemas.

Cuando se sobrecarga, está desactualizada o lleva mucho tiempo sin limpiarse, puede provocar problemas e incongruencias entre el navegador y el servidor de la página web. Y he aquí el error.

Direcciones IP y su configuración

Los protocolos de direcciones IP son una parte esencial en la conexión de un ordenador con una página web. Si estos están mal configurados o corruptos, te pueden generar desde pequeños problemas de conexión hasta inhabilitar por completo el funcionamiento de tu conexión a Internet en el ordenador.

Cómo solucionar el “err_connection_reset”

El error “err_connection_reset”, al igual que otros problemas de conexión del mismo tipo, puede solucionarse de forma sencilla.

Estos pasos te mostrarán de forma sencilla cómo solucionar y descartar distintas causas del error, para que puedas volver a navegar con tranquilidad y sin interrupciones. Puedes resolverlo tú solo desde tu ordenador. ¡Vamos a ello!

¿La página web funciona o está caída?

Aunque hemos dicho que este error suele generarse por problemas del cliente, hay que descartar que no se trate de que la página esté caída.

En Internet hay herramientas que realizan esta tarea por ti. Solo debes poner la URL de la página que quieres verificar y darle “Enter” para que la valide por ti. Una de esas herramientas, que además es gratis, se llama “Is it Down right now?”.

Una vez que has comprobado el estado de la página, si está caída solo te queda esperar a que los gestores resuelvan su problema.

Si eres tú el administrador de la página y no sabes qué pasa, lo mejor es que contactes a tu proveedor de hosting y le avises del error para que te ayude a resolverlo.

Reiniciar el router o dispositivo de red

Si contásemos la cantidad de problemas de conexión que se resuelven al reiniciar el router, te sorprenderías. Este método es ampliamente conocido, además de ser muy fácil de aplicar y de las primeras opciones que hay que probar.

Para reiniciar tu dispositivo de red te recomendamos no solo apagar, sino desenchufar la alimentación del router y no volver a conectarla hasta que hayan pasado al menos 10 segundos.

Una vez transcurrido el plazo, conéctalo y espera que se reinicie correctamente para volver a abrir tu navegador y acceder a la página que da el error “err_connection_reset”. Seguramente esto lo solucione.

Si el error sigue ahí, te recomendamos abrir la página web desde tu smartphone u otro ordenador, dado que descarta si se trata de un problema con tu proveedor de red, o del dispositivo de forma individual.

Si tienes una VPN, desconéctalo

Usar un VPN es una práctica ventajosa para mejorar la seguridad y privacidad de tu experiencia al navegar. Además, con este tipo de servicio puedes acceder a páginas web que pueden estar bloqueadas en tu zona geográfica.

Pero, por otro lado, son programas susceptibles a una mala configuración, falta de actualizaciones, interferencia con el sistema operativo o el firewall, entre otros.

Para descartar que el error lo cause tu servicio de VPN, bastará con desconectarte y dejar de usarlo temporalmente, para luego probar acceder al sitio web que generaba el error “err connection reset”.

Si se soluciona el problema, prueba buscar actualizaciones del programa, reinstalarlo o añade esa página web a una lista de excepciones si lo permite. En caso de que persista, veamos el siguiente paso.

Inhabilitar el antivirus temporalmente

Al igual que en el punto anterior, es conveniente descartar que el antivirus sea lo que impide la conexión exitosa, y eso se consigue desactivándolo de forma temporal. Decimos temporal porque, mientras se realiza esta prueba, el ordenador queda desprotegido ante las amenazas de Internet. ¡Cuidado!

El error “err_connection_reset” se puede generar cuando el antivirus bloquea por error una página web al considerarla como una amenaza, aunque sea un sitio completamente seguro y de confianza.

Es importante destacar que te recomendamos proseguir solo si es un sitio web que sabes que es de confianza. De lo contrario, puede tratarse de una amenaza real.

Si cuando desactivas el antivirus y vuelves a intentar acceder a la página web lo consigues, te animamos a activar el firewall de nuevo y probar a actualizarlo, reinstalarlo o cambiar de software.

En cambio, si el error persiste, tenemos más soluciones para ti.

Limpiar la memoria caché del navegador

Todos los navegadores almacenan caché, que consiste en datos e información de las páginas que visitas para que los tiempos de carga al volver a ingresar sean menores. Además, también poder ofrecer experiencias personalizadas sin necesidad de que crees un usuario o te identifiques.

El problema con esta memoria es que los datos pueden generar incongruencias cuando dejan de actualizarse por algún error.

Esto provoca que el navegador rechace la conexión con la página web. Para solucionarlo, te contamos cómo limpiar la caché del navegador de forma rápida.

Cómo borrar la caché del navegador

El proceso de limpiar la caché es muy similar en todos los navegadores. Generalmente, esta opción se encuentra en configuración > ajustes de privacidad o seguridad.

También puedes hacer uso del buscador que integran los navegadores en su interfaz de ajustes para encontrar la función.

Una vez localizada, puedes elegir el tiempo desde el que quieres borrar la caché. No hace falta vaciar toda la memoria, solo hasta el punto en que entraste por primera vez a la página en cuestión. Cabe destacar que este proceso cerrará las sesiones en tus cuentas abiertas en el navegador.

Configurar el servidor Proxy

Un servidor Proxy es un intermediario en la conexión de tu ordenador con un servidor web, permitiendo ocultar tu IP y otra serie de funciones. Y, al igual que las conexiones VPN, puede generar lentitud o la desconexión total.

Si en algún momento has configurado tu Proxy de forma manual, te recomendamos ponerlo de forma automática o por defecto, y probar.

En el sistema operativo Windows se hace de la siguiente forma:

Dirígete al panel de control y abre la categoría de “Redes e Internet” para luego entrar a “opciones de Internet”.

A continuación, verás una ventana donde debes seleccionar la pestaña “conexiones”.

Aquí, selecciona la opción “configuración de LAN”.

Deberás marcar la opción “Detectar la configuración automáticamente” y desmarcar “Usar un servidor Proxy para la LAN”. Después, selecciona “Aceptar”.

Por otro lado, en los dispositivos Mac Os el proceso es distinto y más sencillo:

Abre “Preferencias del sistema” y entra al apartado de “Red”.

Elige la conexión que estás utilizando para Internet, si es inalámbrica o Ethernet.

Haz un clic en la opción “Avanzado” y, posteriormente, en “Proxy”.

En la pestaña de protocolos, desmarca todas las opciones que se encuentran y confirma haciendo clic en “ok”.

Pregúntale a tu proveedor si ha bloqueado este sitio web

Los proveedores de internet usan cortafuegos para proteger sus sistemas de las mismas amenazas que pueden atacar a tu ordenador. Por eso, al igual que tu antivirus, puede bloquear erróneamente una página web. A veces, incluso de forma intencional.

La diferencia en este caso es que a este cortafuegos no tendrás acceso directo y deberás contactar con tu proveedor para conocer la situación. Podrás enviar una petición de que la desbloqueen, aunque podría ser rechazada.

Qué hacer cuando el error “err_connection_reset” es de administrador

Si tienes una página web y te encuentras con este error, lo primero es verificar que no se trate de tu ordenador o conexión a Internet.

En caso de que sea un problema de la página web, lo más probable es que se trate de tu proveedor de hosting y tengas que conectar para que te asesoren.

Por eso, es clave que tu servicio de hosting te ofrezca soporte personalizado y experimentado, para que tu equipo sea capaz de resolver rápido estas situaciones.

En Raiola Networks tenemos esto muy presente. Por eso, nos encargamos de ofrecerte un servicio sólido y fiable. Si nada solucionase el error, estaremos aquí para ayudarte. ¡En total confianza y con toda la tranquilidad del mundo! Porque tu web no se merece menos.