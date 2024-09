Índice del artículo





















¿Qué son los plugins de inmobiliaria para WordPress y por qué son necesarios?

Lo esencial para crear un sitio web de inmobiliaria en WordPress

Las características clave de los mejores plugins inmobiliarios



Experiencia de usuario : ante todo, los buenos plugins de inmobiliaria, deben disponer de una interfaz intuitiva y que resulte fácil para los usuarios encontrar lo que busquen. Por ejemplo, con filtros de búsqueda, ya sea por precio, zona, tamaño, categorías, etc. Con una buena apariencia en diferentes tamaños de pantalla, con galerías de imágenes y videos, o información descriptiva clara.

Funcionalidades : todas las opciones que puedan aportar los plugins de inmobiliaria debemos valorarlas , independientemente de que las lleguemos a usar todas o solo algunas. Ciertas funciones pueden diferenciar tu web de la de la competencia y alguna de ellas son muy útiles, como calculadoras de hipoteca, guardar inmuebles en favoritos, reserva de visitas, visitas virtuales y mucho más.

Gestión: no debemos olvidar todo lo que, como administradores de la web, hay que llevar a cabo antes de listar nuestras propiedades. Por ese motivo, hay que priorizar aquellos plugins de inmobiliaria que son sencillos de usar. En este punto tendremos en cuenta facilidad para incorporar nuevos bienes raíces, si disponen de integraciones con CRMs o con Google Maps, si cuentan con soporte multiidioma o multidivisa, que faciliten una optimización SEO, entre otros.



Los mejores plugins de inmobiliaria para WordPress

Estatik



Cuentas de agente (de pago): puedes asignar propiedades a agentes inmobiliarios para hacer un seguimiento de estadísticas y que ellos mismos gestionen las ventas.

Comparador (de pago): permite a los clientes potenciales comparar en una única página las propiedades que más le interesan, con todos sus datos de un solo vistazo.

Sincronización MLS (de pago): un sistema del sector inmobiliario para compartir información con otras agencias o agentes inmobiliarios.

Campos personalizados: se puede escoger que información mostrar con tantos campos personalizados como se quiera, incluso mostrarlos dinámicamente por rol de usuario .

Calculadora de hipotecas: muestra un cálculo aproximado de gasto hipotecario mensual en función del coste del inmueble y el número de cuotas elegida.



Easy Property Listings



Modular : es decir, comienzas con una versión gratuita y puedes ir añadiéndole los complementos que más te interesen, una forma de no pagar nunca de más.

Personalización : puedes incluir enlaces a planos de planta, visitas virtuales, etc.

Listados separados : ideal si vendes o alquilas propiedades en distintas ubicaciones, dado que podrás separar tus listados, optimizando cada uno por separado para SEO, adaptando idioma o moneda.

CRM integrado : para hacer un seguimiento de clientes potenciales y sus acciones con cada anuncio dentro de la web.

Informes: podrás filtrar resultados de objetivos de venta de diferentes períodos de tiempo, muy útil para analizar el crecimiento de tu negocio.



Essential Real Estate



Cuentas de usuario : permite a los visitantes de la web registrarse y crear su propia cuenta, incluso como agentes inmobiliarios.

Pagos online : en algunos casos puede ser necesario cobrar por algún servicio y este plugin lo permite con hasta tres métodos de pago diferentes y hasta pudiendo emitir facturas de forma automática.

Google Maps : ampliamente utilizado en este tipo de webs, pero con la particularidad de que podrás filtrar las ubicaciones de las propiedades por cercanía a ciertos lugares como colegios, supermercados, etc.

Búsquedas guardadas: facilita a los usuarios recuperar búsquedas pasadas con los mismos filtros para estar al día de posibles cambios en los listados.



WPL Real Estate



APP (de pago) : ofrece la posibilidad de tener tu propia app tanto en IOS como en Android que se sincroniza de forma automática con tu web para mostrar siempre los mismos resultados.

Temas propios (de pago) : para personalizar tu web al máximo compatible con Elementor aprovechando al máximo todas las posibilidades de WPL.

Escalable : se puede comenzar con la versión gratuita y ampliar según tus necesidades, aunque como dijimos antes, los costes son elevados.

Extra: muchas de las funciones que probablemente no necesites porque son más habituales en el mercado norteamericano, como widgets para jornada de puestas abiertas, descarga directa de folleto, etiqueta de consumo energético, etc.



WP Casa



Integraciones con formularios : si ya usas actualmente un plugin de formularios para captar clientes, WP Casa dispone de integraciones con los principales como Contact form 7 o Gravity forms .

Traducciones : asimismo incluye integración con Polylang un potente plugin de traducciones del que ya hemos hablado en este blog.

Anuncios en PDF (de pago): si lo deseas podrás adquirir un complemento que facilita a los usuarios descargar un PDF con la información completa del anuncio.



Crear una web de inmobiliaria utilizando custom-fields



Descargar el plugin Advanced Custom Fields (puedes leer toda la información sobre ACF en este post)

Crear y configurar un CPT, será donde vuelques la información de cada inmueble.

Crear los Custom Fields con la información que quieres mostrar en cada propiedad como precio, ubicación, tamaño, etc.

Crea una plantilla del CPT, para ello lo que te recomiendo es usar Elementor Pro u otros page builder como Bricks Builder o Breackdance, lo cuales destacan por su simplicidad y control sobre el diseño. En estas plantillas deberás mostrar de forma dinámica los campos de ACF que acabas de configurar.

Configurar las taxonomías, esto te permite clasificar las propiedades según su tipo: terrenos, casas, apartamentos, etc.

Crear una página de búsqueda avanzada, de esa manera los usuarios pueden filtrar por sus intereses.



Conclusión: potencia tu web inmobiliaria con los mejores plugins de WordPress

Por si todavía no lo sabías,y aprovechamos la más mínima oportunidad para demostrarlo. En esta ocasión, desde este artículo de blog, en el que hablaremos de un nicho muy concreto,. Es una realidad que con WordPress puedes crear una web para cualquier tipo de negocio y por ese motivo es el CMS más popular del mundo. Así que si ya sea porque te dedicas al mundo de la inmobiliaria o al desarrollo web, a continuación te daré toda la información que necesitas para crear sitios webs especializados en este sector.Estoy seguro de que más de una vez has tratado dey te habrás dado cuenta de que es vital que cumpla unos requisitos mínimos para que puedan ofrecer una buena experiencia de usuario. De lo contrario, se hace muy complicado encontrar lo que uno busca y por consiguiente, lo más seguro es que los usuarios abandonen dicha página para hacer su búsqueda en la competencia.En WordPress tenemos los, que son complementos que añaden todas estas funciones que necesitamos sin necesidad de programarlas de cero. Dada, escoger WordPress y el uso de plugins es una alternativa muy recomendable por su simplicidad de uso. Actualmente,, cada cual con unas características propias, por eso es importante analizarlos todos y tomar la decisión que mejor se adapte a tus necesidades. Ahora veremosy una selección de los que yo considero que a día funcionan mejor.Antes de, debemos tener lista nuestra web antes de empezar a trabajar.Por supuesto, lo primero de todo es. Si todavía no dispones de ello, enque prefieras (siempre que esté libre, claro) con la contratación anual de cualquierDespués es momento de potenciar el diseño y la funcionalidad de tu sitio web, y teniendo en cuenta lo que vamos a ofrecer, sería ideal que instales un tema desarrollado para inmobiliarias, ya que podrás sacarle mucho más partido que por ejemplo a un tema multipropósito. Te sugiero que visites el apartado de temas para WordPress de nuestro blog , donde podrás encontrar muchísima información relevante sobre el tema.Es vital no descuidar los demás aspectos importantes para un buen funcionamiento del sitio web. En el repositorio de plugins de WordPress encontrarás multitud de complementos para mejorar el posicionamiento SEO , automatizaciones de marketing seguridad y por supuesto una buena optimización de carga Con todo esto ya podemos ir a kit de la cuestión,Aunque como veremos más adelante, hay alternativas para crear este tipo de sitios web sin necesidad de plugins especializados, es cierto quey realizar multitud de acciones sin necesidad de tener conocimientos sobre código. Esto hace mucho más sencillo implementar lo que a priori puede parecer complejo y de ahí la importancia de su uso. A continuación os presento cuáles son algunas de las funciones y características en las que debemos fijarnos:Como mencioné anteriormente, esto es una selección de los que a día de hoy considero Estatik es un plugin de inmobiliaria que dispone de una versión gratuita muy completa. Cuenta con más de 9.000 instalaciones activas liderando este ranking en el repositorio de WordPress, por algo será. Una de las cosas que más destacaría de este plugin es su integración con Elementor , esto permite una personalización total con tu sitio web, sí, es mi page builder favorito. Además, aunque de pago, ofrece un tema propio para sacar el máximo partido a todas sus características. En cambio, su desventaja principal es que, como veremos a continuación, muchas de sus funciones son de pago:: versión gratuita y dos versiones de pago, Estatik pro por 89 $ y Estatik premium por 649 $ Easy Propert Listings es, con más de 6.000 instalaciones. Entre sus ventajas está que es muy fácil de usar, pero si aun así lo necesitases, ponen a tu alcance tutoriales integrados paso a paso. Es muy personalizable y tiene disponible multitud de plantillas modulares que te permiten crear tus páginas de listados en pocos minutos. Veamos algunas de sus especificaciones:: versión gratuita y cada ampliación de módulo ronda los 87 $ para un único sitio web. Essential Real Estate es también, aunque ciertamente no es tan completo como los plugins anteriormente mencionados y su nivel de personalización es más reducido. A pesar de ello, su principal ventaja frente al resto es que es completamente gratuito, incluso contando con utilidades más avanzadas que suelen ser premium, como la de comparar propiedades o la gestión de agentes inmobiliarios. Estos son algunos de sus distintivos:: gratuito WPL Real Estate con más de 3.000 instalaciones activas, es el producto estrella de Realtyna, sus desarrolladores. Como podrás ver en su web han creado todo un ecosistema completo de servicios en torno a este plugin ofreciéndote desde webs llave en mano hasta diseños de logotipo para inmobiliarias. Ofrecen muchos addons y complementos que pueden, pero su principal desventaja es el coste de los mismos. Destaca por algunas de estas características:: versión gratuita o versión premium con una suscripción mensual de 49 $ + coste de cada complemento que quieras instalar (de media entre 500 $ y 1500 $) WP Casa es el menos conocido de esta lista, apenas cuenta con 1.000 instalaciones activas. Algo que no me convence es que para usar ciertas funcionalidades requiere de la instalación de otros complementos, algo que en otros plugins de inmobiliaria no ocurre y viene todo integrado. También hay que tener en cuenta que su nivel de personalización es mucho más reducido. En cualquier caso cumple su función y es una alternativa más para listar tus anuncios de propiedades, aunque no es mi primera recomendación.: versión gratuita con posibilidad de adquirir complementos extra desde 19 € para un sitio web.Es posible que ninguna de las opciones de plugins que hoy te traigo te convenza, ya sea por precio, complejidad u otro motivo. Si es así, me alegra decirte que hay una alternativa.de esta forma básicamente consiste en lo siguiente:Así de simple es. Es quizá algo más laborioso al principio, pero controlarás todos los aspectos de tu web y es una opción a tener en cuenta.Como ves, existen muchas alternativas y si bien de inicio puede parecer complicado,. Te recomiendo tomarte tu tiempo y si no lo tienes claro siempre podrás testar las versiones gratuitas de cada plugin para ver cuál de todas se adapta mejor a tus necesidades. Si actualmente ya usas alguno de estos plugins de inmobiliaria y quieres dejarnos tu opinión o tienes alguna consulta, no dudes en dejárnoslo en comentarios.