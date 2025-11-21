Raiola Networks
Cómo instalar WooCommerce en WordPress

Cómo instalar WooCommerce en WordPress

Categoría:  Desarrollo web para WordPress, WordPress, Plugins para WordPress, WooCommerce, Instalaciones y configuraciones
Fecha: 21/11/2025

Cada vez más las pequeñas y medianas empresas, autónomos y emprendedores digitales apuestan por vender online, y la herramienta más utilizada para hacerlo en el ecosistema WordPress es WooCommerce.

WooCommerce, con casi 6 millones de sitios webs activos, es un plugin gratuito que convierte cualquier página web hecha con WordPress en una tienda online completa, con catálogo de productos, carrito de compra, gestión de pagos y envíos, e incluso herramientas para cupones, impuestos y estadísticas.

A día de hoy, es la solución de comercio electrónico más popular del mundo y representa más del 38% de todas las tiendas online activas de este 2025. A esto tienes que sumar hasta 10.000 herramientas (o plugins) adicionales en el repositorio oficial. Con esta cantidad de herramientas, es difícil no estar cubierto ante cualquier necesidad, y al ser open-source, se puede programar opciones especiales a través de una enorme red de desarrolladores locales. Si a esto le añades que funciona bajo WordPress que es la plataforma líder para creación de webs con más del 43% del mercado global, sabes que vas a estar bien cubierto.

Instalación de WooCommerce en WordPress

En esta guía aprenderás cómo instalar WooCommerce en WordPress paso a paso, desde cero, incluso si no tienes experiencia previa. Además, te añadimos consejos de configuración inicial y una sección de solución de problemas comunes (troubleshooting) que te ahorrará dolores de cabeza más adelante. ¡Vamos al lío!

Índice del artículo

  • Requisitos previos antes de instalar WooCommerce
  • Requisitos básicos del servidor (esto es el hosting)
  • Requisitos de WordPress
  • Checklist rápido
  • Instalar WooCommerce en WordPress
  • Instalar WooCommerce desde el repositorio oficial
  • Configuración inicial con el asistente de WooCommerce
  • Ajustes de configuración de la tienda
  • Errores comunes al instalar WooCommerce
  • Consejos finales para optimizar tu tienda WooCommerce

Requisitos previos antes de instalar WooCommerce

Checklist de instalación de WooCommerce

Esta parte a veces puede ser un poco intimidante, pero es sota, caballo y rey, no te preocupes.

Antes de lanzarte a instalar WooCommerce, asegúrate de que tu web cumple con los siguientes requisitos técnicos mínimos. Ignorar esta parte te puede generar errores molestos, así que vamos a dejarlo bien claro desde el principio.

Requisitos básicos del servidor (esto es el hosting)

  • Versión de PHP: 8.2 o superior. WordPress 6.9 y WooCommerce 8.x ya aprovechan mejor esta versión.
  • Base de datos: MySQL 5.6+ o MariaDB 10.1+.
  • Memoria: mínimo 128 MB de PHP, idealmente 256 MB para evitar bloqueos y mejorar el rendimiento general de tu sitio web.
  • HTTPS / SSL: obligatorio si vas a vender online (o recoger datos de usuarios). Casi todos los hostings ya lo incluyen gratis con Let’s Encrypt u otras soluciones gratuitas, HTTPS también es por SEO y seguridad básica, no solo por ventas.

Comparativa entre PHP 7.4 y PHP 8.2+ en WordPress y WooCommerce

“Aunque WooCommerce aún puede funcionar con PHP 7.4, esta versión está oficialmente fuera de soporte desde 2022. Por motivos de seguridad y rendimiento, se recomienda usar PHP 8.2 o superior antes de finalizar 2025.

En Raiola Networks, con una simple llamada o ticket te contestamos todas las dudas, cuenta con nosotros. Si no tienes web todavía, cuéntanos tu proyecto y te aconsejamos la mejor solución para tus necesidades.

Requisitos de WordPress

  • Versión de WordPress: siempre actualizada a la más reciente. Esto es una buena práctica en general, y de seguridad en particular.
    Tener actualizado todo con las versiones más recientes, hace que tu web sea más segura y rápida, salvo algún conflicto, en la gran mayoría de ocasiones. Esto en comercio electrónico, es mucho más importante que en un sitio web normal.
  • Tema compatible: Aunque WooCommerce funciona con casi cualquier tema, lo ideal es usar un tema optimizado (por ejemplo, Storefront). De momento no te preocupes demasiado por esto.
  • Idioma: Un asunto que puede producir algunos dolores de cabeza, es el tema del idioma. Ya sea español o cualquier otro, es importante que el idioma esté fijado en los ajustes de WordPress antes de instalar WooCommerce.

Ajustes generales de WordPress mostrando la opción de idioma

Hay ajustes de URL y de páginas especiales de WooCommerce que después son más pesadas de ajustar si hay que cambiarlas, una a una, después de instalar el plugin.

Checklist rápido

Antes de instalar:

  • Tienes WordPress instalado y actualizado.
  • Tu hosting soporta PHP 8.2+ y HTTPS.
  • Tienes al menos 128 MB de memoria PHP.
  • Que puedas entrar al panel de administración de WordPress, con credenciales de administrador.

Instalar WooCommerce en WordPress

La instalación de WooCommerce es sencilla y aunque en WordPress se puede hacer de dos formas, desde el repositorio oficial de WordPress o subiendo el archivo ZIP manualmente, vamos a ver el primer método, ya que el segundo método se usa más en otros casos.

Instalar WooCommerce desde el repositorio oficial

Cómo buscar e instalar el plugin WooCommerce desde el repositorio oficial

  1. Entra al escritorio de WordPress. Es la parte de administración de tu sitio web y tendrás que ser administrador para hacerlo. A la izquierda encontrarás una columna con las secciones más importantes de WordPress.
  2. Ve a Plugins → Añadir plugin.
  3. En el buscador, escribe WooCommerce y pulsa Enter. Te aparecerán hasta 10.000 resultados distintos. No te preocupes, es el primero como se ve en la pantalla superior.
  4. Haz clic en Instalar ahora y luego en Activar. Los plugins siempre se instalan siguiendo estos dos pasos. Después de instalar espera unos segundos hasta que el botón cambie a activar. Pulsa activar y tras unos segundos tendrás activado el plugin.

Vista del plugin WooCommerce en WordPress con el botón

Con este método tendrás siempre la versión oficial y más estable de WooCommerce.

Configuración inicial con el asistente de WooCommerce

Pantalla de bienvenida del asistente de configuración inicial de WooCommerce en WordPress

Una vez que actives WooCommerce, se abrirá automáticamente el asistente de configuración inicial. Este asistente te guiará por los pasos básicos para poner en marcha tu tienda.

Si eres usuario avanzado puede que quieras “Saltar la configuración guiada” y continuar los ajustes a mano, en cuyo caso, pasarías al escritorio para seguir desde allí ajustando uno a uno cada uno de los ajustes.

Menú de administración de WordPress mostrando las nuevas secciones de WooCommerce

En este tutorial, de todas formas, vamos a continuar con el asistente paso a paso.

En la primera parada, nos pide saber si es tu primera tienda, si ya vendes o te dedicas a montar tiendas para clientes. Elige la opción que corresponda y le damos a seguir.

Pantalla del asistente de configuración de WooCommerce con opciones para elegir el tipo de negocio o etapa de venta

Ajustes de configuración de la tienda

En esta pantalla tenemos que ponerle el nombre a la tienda, si no lo tienes decidido, después se puede cambiar en los ajustes del sistema.

Asimismo, pide que categoría de productos vendes. Si son varios, de momento pon la categoría de producto o servicio principal.

¡Ojo con esta parte que sigue!

Toca definir el país, y en el caso de España, provincia. Como toda empresa, una tienda tiene sus obligaciones fiscales y poner un país distinto, o incluso una provincia, puede causar problemas de impuestos, pagos o incluso de envíos.

Por defecto, sistema asigna la moneda local (para España → Euro) y la ubicación de puntos y comas en la separación de miles y céntimos (ejemplo 1.000,00 €). Si por lo que fuera necesitas cambiarlo, también es un ajuste que puedes cambiar manualmente.

Pantalla del asistente de configuración de WooCommerce para definir nombre, tipo de productos y ubicación de la tienda

Vale, el siguiente paso tiene asunto. ¿Te acuerdas que hemos dicho que WooCommerce (a diferencia de otras plataformas de e-commerce) es gratis? Pues bien, aquí es donde WooCommerce y Automattic, su empresa subsidiaria, monetizan. Y no está mal, pero acordaros que WooCommerce se instala de manera global y no siempre sus recomendaciones son las ideales para tu lugar, y menos aún según cada usuario y sus necesidades.

Pantalla del asistente de WooCommerce que muestra las características opcionales a instalar

Así que aquí la sugerencia, es sencilla pero clara, desactiva todos los tics y pulsa seguir.

Ya veremos después en cada caso, qué pasarelas de pago usar, qué campañas crear y qué acciones y con qué herramientas trabajar, sin prisa que todavía estamos amueblando la tienda.

Errores comunes al instalar WooCommerce

Aqui algo de troubleshooting maestro de los problemas más típicos durante la fase de instalación del plugin:

Error: Error de memoria al instalar

Causa probable: Hosting limitado o WP_MEMORY_LIMIT demasiado bajo.

Solución rápida: Edita el archivo wp-config.php y aumenta el valor a 256M.

Error: WooCommerce no se activa

Causa probable: Tema o plugin incompatible.

Solución rápida: Cambia temporalmente al tema por defecto (Twenty Twenty-Five) y desactiva los plugins para aislar el conflicto.

Error: Error SSL

Causa probable: El hosting no tiene certificado SSL activo.

Solución rápida: Instala el certificado SSL gratuito desde cPanel y asegúrate que esté configurado correctamente en los ajustes de WordPress.

Ajustes de WordPress mostrando los campos de Dirección de WordPress (URL) y Dirección del sitio para configurar la URL

Consejos finales para optimizar tu tienda WooCommerce

  • Usa un hosting optimizado para WooCommerce: muchos errores de velocidad y memoria se deben al hosting.
  • Actualiza siempre WordPress, WooCommerce y plugins para evitar vulnerabilidades.
  • Realiza copias de seguridad antes de grandes cambios.
  • Optimiza imágenes para mejorar la velocidad de carga.
  • Activa un sistema de caché o CDN si esperas mucho tráfico.

💡 Si no quieres preocuparte por compatibilidades de PHP, memoria o SSL, lo más sencillo es contratar un hosting especializado en WooCommerce como Raiola Networks, que ofrece soporte técnico experto y servidores preparados para que tu tienda funcione sin problemas.

Hasta aquí esta primera parte de cómo instalar WooCommerce. En próximos artículos iremos viendo cómo personalizar la tienda, añadir los primeros productos o servicios, configuración de pagos, envíos, impuestos, etc. hasta por fin, abrir la tienda al público.

Panel de inicio de WooCommerce mostrando los pasos para personalizar la tienda

Instalar WooCommerce en WordPress es un proceso sencillo si se siguen los pasos correctos. En menos de 10 minutos puedes tener una tienda online lista para empezar a configurarse y vender. La clave está en prevenir errores comunes y elegir un hosting optimizado para WooCommerce que te ahorra problemas técnicos.

Si tienes alguna consulta general o pregunta particular, por favor escribe en los comentarios abajo. ¡Nos vemos en el próximo tutorial sobre los ajustes iniciales de WooCommerce!

Angel Zinsel
Angel Zinsel

Ángel Zinsel cera y gestiona comunidades además de crear sitios webs para ayudar a personas y empresas a cumplir sus objetivos.

Artículos relacionados

Si te ha gustado este post, aquí tienes otros que pueden ser de tu interés. ¡No dejes de aprender!

Cómo instalar WooCommerce en WordPress Cómo instalar WooCommerce en WordPress ¿Cómo saber con qué CMS está hecha una web? ¿Cómo saber con qué CMS está hecha una web? Cómo crear tu propia tienda online en 10 pasos y sin programar Cómo crear tu propia tienda online en 10 pasos y sin programar Marketing relacional: guía completa con estrategias y ejemplos Marketing relacional: guía completa con estrategias y ejemplos
Aún no tenemos comentarios en Cómo instalar WooCommerce en WordPress

MasterClass de Automatizaciones

por Valentín Ayesa

¡Ya estás dentro!

Tu registro se ha completado correctamente

En unos minutos recibirás en tu correo el acceso a la masterclass gratuita de automatizaciones, impartida por Valentín Ayesa (Embajador de N8N).

Además, acabas de unirte a nuestra lista PRIORITARIA de Black Friday. Esto significa que recibirás acceso anticipado a todos los descuentos en nuestros planes de hosting y VPS directamente en tu bandeja de entrada en tu email.

Recuerda, que estarán disponibles solo por tiempo limitado.

Te enviaremos la masterclass al email con el que te has apuntado
Volver atrás Visitar Raiola

Black Friday

Contrata Ahorra Fórmate

Preinscríbete para recibir nuestros descuentos antes que nadie y llevarte una Masterclass de Automatizaciones GRATIS

  • Información básica sobre protección de datos:

    Responsable:

    RAIOLA NETWORKS, S.L.

    CIF: B27453489

    Avda de Magoi, 66, Semisótano, Dcha., 27002 Lugo (Lugo)

    Telefono: +34 982776081

    e-mail: info@raiolanetworks.es

    Finalidad:

    Atender solicitudes de información, ejecución de la contratación de servicios y remisión de comunicaciones comerciales.

    Legitimación:

    Consentimiento del interesado y contratación de productos y/o servicios del Responsable.

    Destinatarios:

    No se ceden datos a terceros, salvo obligación legal.

    Personas físicas o jurídicas directamente relacionadas con el Responsable

    Encargados de Tratamiento adheridos al Privacy Shield.

    Derechos:

    Acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, así como a obtener información clara y transparente sobre el tratamiento de sus datos.

* Una vez comencemos nuestra campaña de Black Friday, la masterclass de automatizaciones ya no estará disponible.

Masterclass de Valentín Ayesa