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A lo largo de los años he creado muchas webs con WordPress y, si algo tengo claro, es que empezar desde una instalación vacía no siempre es lo más práctico.

Elegir tema, definir estructura, crear páginas, ajustar colores y tipografías, buscar imágenes y escribir los primeros textos lleva su tiempo. Incluso cuando conoces bien WordPress, la página en blanco sigue estando ahí.

ZipWP ayuda a resolver precisamente esa parte del trabajo. Le explicas qué web necesitas y, en unos minutos, genera una primera versión bastante completa en WordPress. Incluso, si me apuras, puedo llegar a publicarla con un poco de retoque si estoy en una urgencia. Más sobre esto al final.

Y digo primera versión porque la inteligencia artificial todavía no conoce tu negocio, a tus clientes ni esas pequeñas decisiones que hacen que una buena plantilla sea una web profesional. Hay que revisar, editar y, en algunos casos, desmontar alguna cosa. No es magia, pero acelera mucho el trabajo.

En esta guía de hoy vamos a ver qué es ZipWP, cómo funciona de verdad, y qué me pasó al utilizarlo para crear Norte Claro Demo, un estudio de interiorismo sostenible.

ZipWP dejó la web funcionando, varias elecciones chulas, pero también un aviso de por qué no conviene publicar a ciegas lo que genera una IA, al menos sin repasar un poco antes.

Vamos al lío.

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¿Qué es ZipWP y para qué sirve?

ZipWP es una plataforma que usa inteligencia artificial para generar sitios web con WordPress. En lugar de empezar de cero con la instalación vacía, describes el negocio (prompt) y la herramienta prepara una estructura inicial con páginas, textos, imágenes, colores y llamadas a la acción.

Según el tipo de web, te creará página de inicio o home, páginas de servicios, la sección sobre tu empresa, formularios de contacto y lo típico de una web sencilla pero completa. La diferencia es que una plantilla convencional solo te da diseño. ZipWP va más allá, interpreta el negocio y rellena esa estructura con una propuesta de contenido completo, que no auténtica, ojo aquí.

Después puedes entrar en WordPress y seguir trabajando con las herramientas habituales. Ahí está, para mí, una de las claves. La web no se queda encerrada en una plataforma propietaria o muy técnica.

El resultado sigue necesitando revisión, pero parte de un entorno conocido y ampliable como es WordPress, y eso vale mucho para cuando empieza el día a día.

ZipWP no sustituye a un diseñador, a un desarrollador o a un redactor. Tampoco creo que ese sea su objetivo. Es un acelerador para saltarse una parte del trabajo inicial y llegar antes a una base que ya se puede enseñar, probar y mejorar.

¿A quién le puede servir ZipWP?

Para un autónomo o una pequeña empresa, ZipWP permite visualizar rápidamente cómo podría ser su web. Aunque después necesite ayuda profesional o más trabajo, partirá de algo más concreto que una conversación, un documento y cuatro referencias guardadas en Pinterest.

Para un diseñador web o un freelance, puede servir para preparar una primera propuesta, validar una estructura o acelerar proyectos con necesidades bastante estándar.

Y para una agencia, la ventaja es reducir el tiempo dedicado a tareas repetitivas cuando hay que preparar varias demos o páginas corporativas parecidas.

Eso sí, cuanto más específico es el proyecto, más trabajo habrá después.

Una web corporativa sencilla no tiene las mismas exigencias que un marketplace, un directorio o una tienda con integraciones a medida. ZipWP ayuda con el punto de partida, pero no va a inventarse una arquitectura técnica compleja que ni siquiera le hemos explicado.

Para eso hay otras herramientas, más avanzadas, con o sin IA. Y sí, también dentro de WordPress, pero eso es batalla para otro día y para casos más avanzados.

ZipWP frente a Elementor, Divi o Wix

ZipWP no es un constructor visual de los de toda la vida, como Elementor o Divi, pensados para editar y maquetar páginas. Forma parte de esa nueva hornada de page builders que nacen con la IA como base: actúa antes, interpreta la información del proyecto y genera una propuesta inicial. Esta propuesta la puedes hacer en Gutenberg o en Elementor, eliges el maquetador justo antes de elegir la plantilla.

Con un constructor clásico, eliges una plantilla o colocas los elementos uno a uno; con ZipWP recibes una web ya montada y decides qué conservas, qué cambias y qué mandas directamente a la papelera.

Frente a lo que son plataformas cerradas como Wix, trabajar sobre WordPress tiene una ventaja que no puedes obviar. Puedes ampliar el proyecto con plugins, cambiar el diseño y trasladar la instalación a otro proveedor de hosting.

Eso no significa que ZipWP sea siempre la mejor opción. Si necesitas control total sobre todo, quizá prefieras construir la web manualmente. Pero si necesitas velocidad para obtener una primera versión, la IA gana muchos enteros.

¿ZipWP es gratuito? Planes y límites

ZipWP es una herramienta de pago. En este artículo nos vamos a centrar en la prueba que permite la creación de dos sitios completos gratis por cuenta creada.

Ojo, que los sitios de prueba duran 24 horas y debes migrarlo en ese plazo si quieres preservarlo.

Esto sirve para experimentar, o migrarlo a un hosting propio como Raiola o a un sitio local mientras decides qué dominio usar y este tipo de cosas.

Para utilizar ZipWP con clientes, puedes hacer hasta dos webs por cada correo de cliente o bien actualizar a alguno de los modelos de pago disponibles. Recuerda que, si quieres comercializar tu propio hosting para tus clientes, tenemos una gran solución de marca blanca para este tipo de propuestas, todo alojado en España.

Generar una web no elimina el resto de los costes. Seguirás necesitando dominio, hosting, mantenimiento, copias de seguridad y, según el proyecto, plugins adicionales o servicios premium.

Ahora sí, vamos con el tutorial propiamente dicho.

Tutorial de ZipWP en español paso a paso

Para comprobar el flujo tradicional de ZipWP, he creado Norte Claro Demo, un negocio completamente ficticio. La idea es simular un pequeño estudio de interiorismo sostenible, situado en Valencia, dirigido a particulares y pequeños negocios y con una llamada a la acción clara: solicitar una primera consulta.

El caso da bastante juego para la prueba. Varias páginas, servicios, buenas imágenes y un tono profesional, pero sin WooCommerce ni integraciones complejas. Pero si lo necesitas, también se puede crear un WooCommerce completo.

Paso 1 - Definir bien el negocio

Después de elegir Español (España), pon el nombre de tu sitio web o tienda, tipo de negocio y objetivos principales. Dale también una buena descripción para que la IA no tenga que inventar demasiado.

Esta parte es más importante de lo que parece. Si escribes «quiero una web para un estudio de interiorismo», la IA tendrá que imaginar el público, los servicios, el tono y la acción principal. Y ya sabemos qué ocurre cuando dejamos que la inteligencia artificial imagine más de la cuenta.

Tienes 3.000 palabras, pero no uses tantas. Por mi experiencia, a partir de más de mil no funciona muy bien. Si no tienes una idea clara y no te sale demasiado texto, puedes darle al botón de mejorar con IA. Si le has dado un plan bastante detallado, mejorar con IA empeora el prompt.

Paso 2 - Elegir las imágenes

ZipWP te ofrece una biblioteca de imágenes bastante buena, en el ejemplo, de interiorismo.

Seleccioné 16 para que el generador tuviera variedad sin perder una línea visual unificada. Hace cosas bastante solventes y propone buenas fotos reales de archivos gratuitos, pero muy bien seleccionadas.

Elegir una a una es útil porque una imagen técnicamente correcta puede no estar alineada con el negocio o repetir demasiado el mismo tipo de espacio.

Además, puedes subir tus propias fotos o las de tu cliente. En todo caso, recuerda que en WordPress siempre puedes retocar todo fácilmente desde Elementor o Gutenberg, según tus preferencias.

Paso 3 - Revisar las propuestas de diseño

Ojo aquí: antes de ponerte a elegir el diseño, elige el maquetador en la esquina superior izquierda. Aquí somos bastante del equipo Elementor. Pero con Gutenberg (editor de bloques) también tendrás un buen resultado y hay gente que lo prefiere.

La herramienta, una vez elegido el editor, te muestra muchas variantes, en mi caso, más de 60 propuestas. Es una cantidad importante, pero no todas son del mismo nivel.

Algunas varían poco entre sí y otras encajaban peor con la idea de un estudio contemporáneo. Elegí la opción 11 porque equilibraba mejor la imagen principal, el mensaje y la llamada a la acción.

Ojo aquí, que también te muestra las opciones de pago. Esas no están disponibles si no pasas primero por caja, pero en general, los modelos gratuitos no se desmerecen con los premium, y en todo caso, para una primera web no es necesario. Siempre puedes mejorar después, así que tranquilidad.

La cantidad de alternativas mola, pero no sustituye el criterio. Revisa la jerarquía, el contraste, el menú y la claridad del primer pantallazo, y no quedarse con la primera miniatura que parece bonita. También, haciendo clic, te permite previsualizar toda la web, o volver atrás y elegir otra.

Paso 4 - Personalizar la base

Antes de construir la web, ZipWP te deja ajustar el logo, la tipografía, los colores, modo claro o quizá oscuro, las páginas y algunos efectos. El flujo no consiste simplemente en escribir un prompt y esperar el resultado. Hay una fase intermedia en la que tomas decisiones de diseño y estructura, que te permiten obtener un primer resultado bastante personalizado.

También debes elegir las funcionalidades que necesita tu web, si quieres blog, formulario de contacto, SEO, consentimiento de cookies, reservas y automatización. Dejé el comercio electrónico sin marcar porque Norte Claro era un negocio de servicios, no una tienda. Y tampoco te agobies demasiado, que después puedes quitar y poner cosas, que es WordPress.

Paso 5 - Generar la web… pero no fiarse demasiado del contador

Al iniciar la construcción, apareció lo más curioso de toda la prueba: el progreso se quedó visualmente bloqueado en el 0 %. Esperé sin cancelar, porque este tipo de procesos puede tardar y no quería interrumpir una generación que quizá seguía activa en segundo plano.

La sorpresa fue cuando volví al listado. Norte Claro Demo ya estaba creado. Es un detalle pequeño, pero muy útil. Si me lo hubiera creído, habría pensado que la generación había fallado, y no era así. Esto depende de cachés internos de la herramienta, así que estate atento, que es raro que tarde más de 3-4 minutos.

El sitio figuraba en el panel mientras la pantalla de generación seguía mostrando el 0 %.

Paso 6 - Revisa el resultado final

La web generada tenía cinco páginas: Inicio, Sobre nosotros, Servicios, Blog y Contacto. La navegación estaba en español, la portada era coherente con el briefing y se habían añadido el formulario y el aviso de cookies. Como primera versión, el resultado funcionaba y era muy presentable.

Ahora bien, funcional no significa publicable. La página de contacto incluía los datos ficticios que yo había proporcionado, pero también inventó oficinas en Madrid y Barcelona, correos, teléfonos y direcciones completas. Visualmente queda convincente, pero no se atiene a la realidad del proyecto elegido.

Este ejemplo resume bastante bien el papel de la IA en un proyecto web. Te puede construir una estructura creíble y, al mismo tiempo, rellenarla con información falsa si no encuentra datos suficientes. Por eso hay que comprobar cada teléfono, dirección, cifra, testimonio y promesa comercial antes de publicar.

¿Los sitios creados con ZipWP son profesionales?

La respuesta corta es: pueden serlo perfectamente. ZipWP genera sitios visualmente convincentes en muy poco tiempo, pero una web profesional no se mide solo por la primera impresión. Debe comunicar bien, cargar rápido, funcionar sin errores y conducir al usuario hacia un objetivo.

En Norte Claro Demo, ZipWP resolvió bien la estructura, el idioma, la navegación y la presencia de elementos básicos. También ofreció muchas alternativas de diseño y permitió elegir funcionalidades antes de la construcción. El punto débil estuvo en el contenido: además de textos genéricos, llegó a fabricar información de contacto que parecía real.

Yo lo veo así, ZipWP no elimina al profesional. Hace innecesario que el profesional pierda tiempo repitiendo siempre los mismos primeros pasos. Tu valor aparece al revisar el texto, eliminar lo que sobra, aportar información real y preparar la instalación para salir a producción.

Cómo pasar una web de ZipWP a un hosting propio

Crear tu web en ZipWP es solo una parte del proyecto. Si la web va a mostrar tu negocio real, ahora necesitas alojarla en un entorno de producción, vamos, un hosting de verdad. Acuérdate de que los chicos de ZipWP solo te lo guardan 24 horas.

Con un hosting propio, tú pasas a controlar tu dominio, tus archivos, tu base de datos, tus copias de seguridad y tu configuración técnica, y evitas que el proyecto dependa de un sitio temporal que no es tuyo.

Plugins como All-in-One WP Migration o Duplicator te dejan llevarte la instalación completa a su nuevo destino, aunque hay que tener en cuenta que este método automático falla bastante: no todos los entornos son iguales y estos plugins no siempre se adaptan a las particularidades del hosting de origen y del de destino.

Estos son los pasos que tienes que seguir:

Qué hosting necesita una web creada con ZipWP

Para una web corporativa pequeña o un proyecto con tráfico moderado, un hosting WordPress compartido suele ser suficiente. Busca almacenamiento acorde, certificado SSL, copias de seguridad, soporte especializado y una configuración optimizada para WordPress.

Raiola Networks dispone tanto de hosting WordPress como de soluciones VPS para cubrir estos escenarios, pero la recomendación va a depender del tráfico, el tamaño de la web, el número de instalaciones y las necesidades de correo, copias o recursos.

Si el proyecto consume más recursos o necesita una configuración específica, puede ser mejor utilizar un VPS (aunque para el salto de recursos también existe el hosting elástico). Tendrás más control y capacidad, aunque también una administración más complicadilla, salvo que contrates un VPS administrado y sea el proveedor quien se encargue de todo.

La ubicación del servidor sí importa, si la mayoría de los visitantes está en España, un servidor cercano ayuda a reducir la latencia, y el soporte en español se agradece mucho cuando algo falla, sobre todo a una hora poco oportuna.

En cambio, con un servidor en Estados Unidos pasa lo contrario: si tu público está en España, la distancia geográfica penalizará mucho la latencia y, con ella, los tiempos de respuesta y la puntuación que obtendrás en las métricas de Google.

Alternativas a ZipWP

ZipWP no es el único generador de webs con IA. Existen opciones integradas en constructores visuales, plataformas cerradas y herramientas especializadas en prototipos. Si buscas velocidad y quieres seguir trabajando sobre WordPress, ZipWP es una buena opción.

Si necesitas un diseño totalmente personalizado o funcionalidades a medida desde el principio, puede que otro flujo de trabajo te encaje mejor.

No te quedes con la demo más guay. Revisa la propiedad de la web, las posibilidades de migración, el coste a largo plazo y la facilidad de mantenimiento. La IA puede generar una portada muy bonita en dos minutos, pero si no sabes qué ocurre con esa web a partir del día después, estás en problemas.

Conclusiones sobre ZipWP

Ya tenemos claro que ZipWP te permite pasar de una idea a una primera web WordPress literalmente en minutos. Usado bien, ZipWP no sustituye el trabajo profesional, pero lo hace más rápido y, en muchos casos, bastante menos aburrido.

La combinación, hoy en día, es utilizar la IA para arrancar, la experiencia humana para revisar y mejorar y, por supuesto, un buen hosting WordPress para convertir la primera propuesta en una web que cumpla tus necesidades diarias.

¿Publicaría la web de Norte Claro tal como salió del generador? En este caso concreto, no. ¿La usaría como punto de partida? Sí, sin demasiadas dudas. Y si es una landing, la parte visual seguro que necesita mucho menos retoque; otra cosa es la parte de atrás, la lógica que envía el lead a tu sistema de marketing, que es la crítica y la que tienes que dejar funcionando sí o sí. Esa es la diferencia donde ZipWP tiene mucho sentido.

Si tienes dudas o quieres consultar algo, te leo abajo en comentarios.