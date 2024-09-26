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El mejor plugin de Amazon Afiliados para WordPress es AAWP por su facilidad de uso y sus shortcodes de cajas, bestsellers y comparativas, con licencia desde 49 €/año. Si necesitas comparar precios de varios marketplaces, Content Egg Pro resulta más completo. La elección depende del tipo de web y de si tienes la API activada.

Uno de los métodos más efectivos y utilizados hoy día para monetizar una web es el marketing de afiliados. Esto significa que tú, como webmaster, recomiendas un producto de un marketplace o de un ecommerce y, si un visitante de tu sitio web lo compra a través de tu enlace, te llevas una comisión que varía (en general, será un porcentaje del precio del producto).

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Comisiones del programa de Amazon Afiliados

Cuando hablamos de compra/venta de productos físicos en Internet, Amazon es el marketplace por excelencia. Como no podía ser de otra forma, nos ofrece un programa de afiliados muy sencillo e intuitivo, a través del cual podemos ofrecer sus productos en nuestra web y llevarnos unas interesantes comisiones en forma de % que te detallo a continuación (estas son las comisiones de Amazon Afiliados en el momento de la publicación de este artículo, aunque pueden variar con el tiempo).

El funcionamiento del sistema de afiliados de Amazon es muy sencillo. Una vez dado de alta en su programa, tendrás un ID de afiliado y podrás crear ID de seguimiento. Con estos últimos, podrás generar URL personalizadas (hacia un producto, categoría, etc., de Amazon) que podrás enlazar desde tu web. Cualquier venta que se complete desde ahí te generará comisiones gracias al sembrado de cookies del propio sistema.

Tal ha sido y es el éxito del programa de afiliados de Amazon que han surgido decenas de plugins para ayudarnos a optimizarlo al máximo. Por ello, en este artículo te presento, en mi experiencia, los mejores plugins para trabajar con Amazon Afiliados y sacar el mayor rendimiento. Te voy a detallar los puntos fuertes y débiles de cada uno para que puedas elegir con cuál o cuáles vas a trabajar en tu sitio web.

Cómo hacerse afiliado de Amazon

El primer paso, indispensable, es darte de alta en el programa de afiliados de Amazon. Puedes convertirte en afiliado de Amazon (si eres de España) siguiendo los sencillos pasos que marca su sistema. No es necesario que estés dado de alta como autónomo para poder darte de alta, aunque lo ideal es que consultes con tu gestoría cualquier duda al respecto.

Cómo activar y acceder a la API de Amazon Afiliados

Una vez dado de alta, podrás obtener acceso a la API de Amazon > Herramientas > Product Advertising API. Se abrirá una ventana donde has de hacer clic en "Continue to Security Credentials". Aquí podrás crear una clave de acceso que estará compuesta por dos contraseñas, las cuales te recomiendo apuntar en un bloc de notas (por ejemplo):

ID de clave de acceso

Clave de acceso secreta

Estás dos contraseñas podrás utilizarlas en los diferentes plugins que requieren de acceso a la API de Afiliados de Amazon para poder automatizar ciertas tareas en tu sitio web, como mantener actualizados el stock y los precios de los productos que añadas.

Importante: Aunque en las condiciones del uso de la API por parte de Amazon no se indica nada al respecto, me consta que son muchos los usuarios nuevos que tienen su uso restringido si no han hecho ninguna venta previamente. Ten en cuenta también que, si tu cuenta de Amazon Afiliados no ha hecho ninguna venta en los últimos 30 días, el uso de la API puede ser restringido.

¿Es imprescindible disponer de acceso a la API del programa de afiliados de Amazon para trabajar con él?

La respuesta es sencilla: No.

No es imprescindible, pero facilita mucho las cosas. El motivo es que determinados plugins que funcionan muy bien para convertir, exigen de su activación para ser usados.

Si no tienes todavía acceso a la API no te preocupes: hay alternativas de plugins que podrás utilizar en tu sitio web sin API que funcionan muy bien también y te permitirán conseguir esas primeras ventas que posteriormente te darán acceso a activar la API.

Mejores plugins de Amazon Afiliados para WordPress

A continuación, detallo los mejores plugins WordPress para trabajar con enlaces de afiliado y destaco los puntos fuertes y débiles de cada uno para que puedas elegir el que mejor se adapta a tus necesidades.

AAWP - Amazon Affiliate For WordPress

AAWP es el plugin para trabajar con Amazon Afiliados por excelencia. Se trata, eso sí, de un plugin de pago y requiere de API activa.

Funciona a través de shortcodes que simplemente tendrás que pegar en tu entrada/página y mostrarán lo que indiques. Los más utilizados y destacables son los siguientes (aunque aquí te dejo todos los shortcodes):

[amazon box="ASIN"] : Permite mostrar cajas de productos de Amazon. Has de sustituir "ASIN" por el ASIN propio del producto. Puedes obtener el ASIN desde la propia URL del producto de Amazon. Se identifica porque es el código que va en la URL después de /dp/: www.amazon.es/ejemplo-de-producto/dp/aquívaelcódigoASIN

: Permite mostrar cajas de productos de Amazon. Has de sustituir "ASIN" por el ASIN propio del producto. Puedes obtener el ASIN desde la propia URL del producto de Amazon. Se identifica porque es el código que va en la URL después de /dp/: www.amazon.es/ejemplo-de-producto/dp/aquívaelcódigoASIN [amazon bestseller="keywords"]: Shortcode que muestra los productos más vendidos para la keyword que le indiques. Ideal para webs automáticas o generadas con IA.

La mejor opción para:

Webs WordPress automáticas o generadas con IA, gracias a su shortcode "Bestsellers".

Presentar catálogos profesionales visualmente tipo ecommerce.

Hacer tablas comparativas entre productos y destacarlos (más vendido, mejor precio...)

comparativas entre productos y destacarlos (más vendido, mejor precio...) Webs que no se centran en un único país, gracias a su geolocalizador de enlaces, que permite mostrar la URL del catálogo de Amazon del país del que proceda la visita.

Aspectos negativos:

Personalización de estilos muy limitada si no tienes conocimientos de CSS.

El precio de su licencia (desde 49€/año).

Solo trabaja con el sistema de afiliados de Amazon (imposibilita crear comparativas de precios)

Content Egg Pro

Content Egg Pro es un plugin de pago que requiere API. Es mucho más completo que el anterior, ya que no solo trabaja con el programa de Amazon Afiliados, sino que puedes implementar productos de aproximadamente 40 programas de afiliación adicionales (Aliexpress, Awin, Ebay, etc.).

Este plugin ofrece un plus de calidad al contenido para tus nichos de afiliación, dado que puedes incorporar en tu WordPress un comparador de precios entre diferentes plataformas.

Al igual que AAWP, funciona a través de shortcodes muy personalizables que podrás editar en función de lo que desees mostrar en cada artículo de tu sitio web y, en este caso, cuenta con mayor variedad de templates y opciones de contenido.

Una herramienta muy interesante que incluye es la de gráfica de precios, que te permite incorporar a través de un shortcode gráficas de variación de precio para cada producto, lo que puede aumentar la conversión en determinados momentos del año.

Personalmente, creo que sus templates tipo catálogo convierten mejor respecto a AAWP en base a experiencias propias. Esto quizás sea debido a que es un plugin "poco usado" en el mercado español (donde prácticamente todo el mundo utiliza AAWP), por lo que los usuarios no están acostumbrados a su aspecto, logrando más clics en productos y más compras finalizadas con éxito.

La mejor opción para:

Webs tipo comparativa de precios.

Webs que simulan catálogos tipo ecommerce.

Webs con contenido tipo review de productos específicos

Vender en diferentes países (también incluye geolocalizador).

Aspectos negativos:

No es la mejor opción para webs automáticas/IA, dado que el proceso de añadir cada producto o catálogo de productos es manual.

Su precio (desde 49.00$).

Tiene poca documentación en español.

Rich Affiliate (sin API)

Rich Affiliate es un plugin WordPress de pago (29€) y no requiere de API.

Sus opciones y funcionamiento son muy similares a AAWP: funciona a través de shortcodes y puedes mostrar catálogos en forma de cajas de productos, catálogos de productos más vendidos y tablas comparativas.

La mejor opción para:

Empezar un nicho de afiliación sin necesidad de API. Pagar menos licencia que AAWP con funciones similares.

Aspectos negativos:

Permite únicamente trabajar con el programa de Amazon Afiliados.

WZone - WooCommerce Amazon Affiliates

WZone es un plugin de pago (49$) y no requiere de API activa. Se trata de una herramienta muy diferente a las anteriores, dado que trabaja en equipo con otro plugin de WordPress: WooCommerce. WZone nos va a permitir importar de manera automática (por medio de clics) productos de Amazon directamente en nuestra tienda, en forma de productos en nuestro WooCommerce.

El punto fuerte es que la duración de las cookies de Amazon pasa a ser de 90 días (frente a las 24h de los plugins anteriores), por lo que tendrás más posibilidades de que tu visita complete la compra. A mayores, te ofrece estadísticas sobre clics en producto y productos añadidos al carrito.

La mejor opción para:

Webs que pretendan simular un ecommerce real.

Utilizar con dominios expirados y cualquier tipo de proyecto orientado al Black Hat.

Aspectos negativos:

Los productos importados en tu WordPress tendrán mismas o similares descripciones que en Amazon, lo que supone contenido copiado ante Google.

WooCommerce es un plugin pesado, por lo que es muy probable que necesites un alojamiento potente (y más caro) que soporte sus consumos (un Hosting Elástico o un VPS Optimizado SSD pueden ser una muy buena opción, pero contáctanos antes de iniciar tu proyecto y lo vemos tranquilamente).

o un pueden ser una muy buena opción, pero contáctanos antes de iniciar tu proyecto y lo vemos tranquilamente). Tiene poca documentación en español.

Auto Amazon Links es un plugin gratuito para WordPress que requiere API activa. Es un plugin que trabaja también con shortcodes y permite crear listados de productos a medida de tus necesidades. Ofrece diferentes opciones de listados, así como una mayor cantidad de estilos respecto a los plugins anteriores.

Personalmente, no me resulta un plugin sencillo de utilizar ni intuitivo, por lo que no destaca por ser de mis favoritos, aunque lo ideal es que lo pruebes y valores de primera mano.

La mejor opción para:

Montar tu primer nicho de afiliación sin pagar licencia de plugin.

Utilizar en un primer proyecto para lograr las primeras ventas sin API.

Aspectos negativos:

Poco intuitivo y práctico.

Nula documentación en español.

Frontend poco atractivo visualmente.

Además de estos plugins de afiliación para WordPress, hay otros que podría incluir en la lista pero llevan tiempo sin actualizarse, como es el caso de Dropshipping & Affiliation with Amazon, EasyAzon o AAPro, por lo que no sería apropiado recomendártelos.

Es importante que, cuando empieces a trabajar con un plugin en tu sitio web, investigues qué equipo de desarrollo hay detrás y qué frecuencia de actualizaciones tiene, dado que no hay nada peor para la seguridad de nuestro WordPress que un plugin que no se actualiza desde hace meses o años.

¿Qué plugin de Amazon Afiliados es el mejor?

Como gallego que soy, la respuesta es: "depende". Depende de si quieres invertir en el pago de su licencia o no. Y depende de si tienes la API activa o no.

Personalmente, para un sitio web en WordPress tipo micronicho me quedo con el plugin Content Egg, sin duda. Convierte mejor, es muy sencillo e intuitivo y tiene posibilidad de añadir un comparador de precios entre diferentes plataformas de venta de productos, algo que parece gustarle mucho a Google.

Para páginas web automáticas/IA me quedaría, sin duda, con el plugin AAWP. Su shortcode "Bestsellers" facilita mucho las cosas a la hora de crear contenido de forma masiva y automáticamente en tu WordPress.

Si no dispones de API activa o no quieres pagar la licencia de un plugin de pago, te recomendaría No Api Amazon Affiliate tanto para webs tipo nicho como para webs automáticas, dado que es muy parecido a AAWP en cuanto a funcionalidades, uso y aspecto.

Otros plugins útiles para trabajar con Amazon Afiliados

Además de los plugins WordPress para afiliados que hemos visto hasta ahora y basan su funcionamiento en crear productos o catálogos de productos, podemos complementar nuestro WordPress de afiliación con otros interesantes plugins que nos a complementar y nos van a ayudar a vender más y a llevar un control sobre los productos de Amazon que más clics reciban en nuestra página web.

ThirstyAffiliates

ThirstyAffiliates es un plugin para Wordpress que te va a permitir crear enlaces acortados bajo URL personalizadas, es decir, enmascarar los enlaces de afiliados bajo URL de tu dominio como ejemplo.com/loquequieras.

Una vez creados los enlaces, facilita mucho su gestión por categorías y el añadirlos en tus artículos.

Además, te permitirá hacer un seguimiento del número de clics que recibe cada enlace, lo que te ayudará en tu estrategia.

Ofrece una versión gratuita y una de pago con más funcionalidades.

Al igual que el anterior la función del plugin Pretty Links es enmascarar enlaces de afiliación de Amazon (o cualquier tipo de enlace). Tiene funciones similares con el añadido de que te permite generar reportes y descargarlos en formato CSV.

Es uno de los plugins WordPress más utilizados de esta categoría y tiene dos versiones: gratuita y de pago.

URL Shortify

URL Shortify es un plugin relativamente más reciente que los dos anteriores y sus funciones son muy similares: contador de clics y enmascaramiento de enlaces en WordPress. También cuenta con versión de pago y gratuita. Aparentemente, tiene un futuro brillante y ha llegado para quedarse.

WP Gallery Custom Links es un sencillo y gratuito plugin para WordPress que te permite añadir enlaces (de afiliado, por ejemplo) en cada imagen dentro de una misma galería de imágenes. Este plugin te va a permitir crear tus propios catálogos de productos en forma de galerías de imágenes totalmente personalizables.

Conclusiones sobre el mejor plugin de Amazon afiliados

El mejor plugin para trabajar con el sistema de afiliados de Amazon en tu sitio web en WordPress va a ser aquel que mejor se adecúe a tus necesidades concretas. Ello va a depender del tipo de proyecto que tengas y de cómo lo quieras enfocar.

Personalmente, creo que la cosa está entre dos: AAWP y Content Egg. Cada uno es el mejor en lo suyo, tal y como hemos visto en sus respectivas descripciones líneas arriba. Si tengo que predecir el futuro, me quedaría con Content Egg como el plugin que se va a comer la mayor parte del pastel en lo que a mercado de sitios web WordPress de afiliados se refiere.

¿Por qué digo esto? Principalmente, porque Google está dando más valor respecto al contenido a sitios web que ofrecen una comparativa de precios entre diferentes marketplaces que a aquellos sitios web que únicamente ofrecen el precio del artículo en Amazon.

Esto tiene sentido: en su (lógico) afán de ganar más dinero, Google busca seguir ofreciendo los mejores resultados posibles a sus usuarios. Un usuario que accede a mi web a través de la búsqueda, por ejemplo, de "mejores portátiles para edición de vídeo", se encuentra con un minucioso análisis de los productos TOP para esta categoría.

Si, además de este análisis, le ofrecemos al usuario una comparativa de precios entre diferentes marketplaces para cada modelo de producto, el usuario ya no tendrá que hacer la búsqueda del mejor precio por su cuenta. La experiencia de usuario (UX) va a ser mucho mejor que si únicamente le ofrecemos el precio de cada producto en Amazon.

Elijas el plugin de afiliación que elijas para tu WordPress, te recomiendo usar la lógica: ofrece al usuario el contenido que a ti te gustaría encontrar para poder saciar en su totalidad la intención de cada búsqueda.