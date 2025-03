Índice del artículo





















¿Qué es exactamente el "err_connection_timed_out"?



Google Chrome



Firefox



Safari



Microsoft Edge



Opera



¿Qué puede provocar el "err_connection_timed_out"?



Problemas de red y de conectividad : puedes tener una conexión a internet deficiente, un problema temporal en tu servicio/proveedor de internet, problemas con la red local, etc.

Problemas en tu propio equipo/dispositivo : existe la posibilidad de que tengas configurado de forma incorrecta el fichero hosts del equipo y esto está provocando que no estés accediendo a la IP correcta.

Problemas del navegador : puede haber ciertas extensiones o configuraciones específicas del navegador que podrían interferir en la conexión con algunos servidores o sitios webs, dando lugar al error comentado.

Problemas en el sitio web : es posible que la web a la que intentes acceder esté experimentando ciertos problemas técnicos o, incluso, que esté recibiendo una sobrecarga de tráfico o esté fuera de servicio de forma temporal.

Configuración incorrecta en el servidor: podría haber ciertas configuraciones en el servidor web que estén presentando un problema, por ejemplo, alguna regla de firewall o un ajuste incorrecto dentro de los parámetros de tiempo de espera de conexión.



¿Cómo puedo solucionar el "err_connection_timed_out"?

Comprobar tu conexión y conectividad

Comprobar fichero hosts y DNS del dominio

Puedes revisar qué DNS tiene el dominio configuradas desde este enlace: https://intodns.io/es

Revisar posibles bloqueos a nivel firewall o antivirus



Si utilizas Windows, puedes abrir el buscador y buscar "Seguridad de Windows". Posteriormente, dirígete a "Firewall y protección de red", y desde ahí deberías de poder desactivarlo.



En caso de que utilices Mac, simplemente pulsa cmd + espacio y busca "Firewall", en donde ya debería de aparecerte la opción de "Activar o desactivar Firewall", y una vez dentro, simplemente sería verificar si lo tienes activo y deshabilitarlo en caso de que sea así.



Revisar posibles interferencias y bloqueos a nivel proxy o VPN

Limpiar caché de navegador



Acceder al sitio web desde una ventana de incógnito, lo que debería de excluir todo tipo de caché.



Añadir un "?" y una serie de parámetros al final de la URL a la que queremos acceder, de forma que nos aseguremos de realizar la petición a una URL que nunca haya sido visitada, por ejemplo: " https://dominiodejemplo.com?NOCACHE"



Purgar la caché del navegador completamente, tenemos un post reciente sobre cómo eliminar la caché en distintos navegadores al que le puedes echar un vistazo: https://raiolanetworks.com/blog/borrar-cache-chrome-firefox-opera-safari-explorer/



Borrar caché del DNS



En Windows, habría que introducir "cmd" en el propio buscador de la barra de tareas, acceder al resultado que nos aparezca (Símbolo de sistema), y acceder con privilegios de administrador al mismo. Una vez que se abra la terminal, habría que introducir el comando "ipconfig/flushdns" (sin comillas) y darle al "enter" para que se ejecute. Una vez completado el proceso, habremos limpiado la caché DNS y nos aparecerá un mensaje como este.



Para purgar la caché DNS en Mac, lo primero que tienes que hacer es pulsar "cmd" + espacio, buscar "terminal" y acceder a la misma. Cuando estemos dentro, tendremos que introducir el siguiente comando, para lo que nos solicitará la contraseña del usuario administrador, y una vez introducida, le daremos a "enter" para ejecutar el proceso.



sudo dscacheutil -flushcache; sudo killall -HUP mDNSResponder

Cambiar los servidores DNS a los que se conecta tu equipo



En Windows, tendrías que dirigirte a "Redes e internet" > Centro de redes y recursos compartidos", y posteriormente, darle a "Cambiar configuración del adaptador" (también deberías de poder llegar aquí fácilmente desde el icono de la parte inferior derecha del escritorio, en la propia conexión). Una vez dentro, le damos a "Propiedades" > Protocolo de Internet versión 4" y estableceremos las IPS 8.8.8.8 y 8.8.8.4



Si utilizas Mac Os, y suponiendo que tengamos una conexión por cable, pulsa cmd + espacio y escribe "Ethernet" (escribe wifi si utilizas esta conexión) >> Detalles en la red correspondiente >> DNS, y desde aquí, ya podremos añadir los indicados anteriormente (8.8.8.8 y 8.8.8.4)



Ajustes a nivel hosting o WordPress

Revisar el tiempo máximo de ejecución

Desactivar plugins de la web

Reemplaza el tema de la web

Cuando intentamos acceder a un dominio o página web, es bastante común encontrarnos con diversos errores de todo tipo que pueden llegar a ocasionarnos quebraderos de cabeza si desconocemos qué significan o cómo podemos solventarlos.Uno de los mensajes de error más comunes y frustrantes que podemos visualizar sería el de, no obstante, este error puede producirse por múltiples razones, desde un problema de conectividad o de red, hasta ciertas configuraciones incorrectas en la propia aplicación.Es por este motivo, por el que en este post hablaremos depara poder entenderlo de mejor manera, las posibles causas que pueden provocarlo, y por supuesto, cómo podemos abordarlo y si podemos realizar alguna revisión o tarea desde nuestro lado que nos permita solventar, o al menos, detectar que no es un problema que estemos provocando nosotros.El error "err_connection_timed_out" se muestra cuando un navegador no consigue establecer conexión con un servidor web durante un periodo de tiempo determinado, normalmente 30 segundos.Es importante tener en cuenta que, te pongo unos ejemplos a continuación:Como indicamos anteriormente,, por lo que realmente, el problema puede estar entre cualquiera de los puntos, desde tu conexión a internet, pasando por el equipo/dispositivo desde el que te conectas, el propio servidor en dónde se aloja la web, etc.A grandes rasgos, podríamos decir que las causas más comunes de este error serían las siguientes:Cómo puedes observar, existen demasiadas causas qué pueden provocar este error específico, por lo que entendemos que es difícil saber por dónde puedes empezar para intentar solventarlo, o al menos, detectar qué es lo que lo puede estar provocando, no obstante, a continuación, te indicaremos varios puntos que puedes ir revisando por si te pueden ser de utilidad:Parece algo obvio, pero realmente es una de las razones más comunes del error (el propio error te indica que compruebes la conexión a internet), por lo quePara verificar esto, simplemente podrías intentar acceder al mismo dominio desde otra red, por ejemplo, desde tu dispositivo móvil (sin que esté conectado a la misma wifi, es decir, con los propios datos del mismo), o verificar el acceso desde el mismo dispositivo a otro sitio web o dominio.En caso de que se produzca el mismo error al acceder a distintos dominios (o que puedas acceder desde otra red como te indicamos), está claro que el problema está en tu conexión, por lo que podrías intentar reiniciar el router para verificar si esto puede solventar el problema.En caso de que sigas con problemas de conexión, lo idóneo sería revisar si tu proveedor de internet está teniendo dificultades en ese momento o contactar con el soporte del mismo para que te lo confirmen (si fuese así, solo te quedaría esperar a que se arregle).Ya hemos hablado recientemente en un artículo del fichero hosts, el cual nos permite resolver un sitio web contra una IP concreta que le asignemos, de forma que nuestro equipo acceda directamente a los contenidos de esa IP en vez de "hacerle caso" a las DNS del dominio Tenemos una guía completa de cómo puedes revisar/modificar este fichero en distintos dispositivos, por lo que si tienes dudas con esto, te recomendamos echarle un vistazo:Lo que tendrías que comprobar en este caso es que no tengas configurado el dominio al que intentas acceder en ese fichero, ya que podrías estar intentando acceder a la IP incorrecta.También. Esto puede suceder si has realizado una migración recientemente y te has olvidado de modificar las DNS por las correspondientes a tu nuevo alojamiento. Ten en cuenta que esto sería lo que haría realmente efectiva la migración.Existe la posibilidad de que el firewall o el antivirus de tu propio equipo esté bloqueando el acceso al sitio web al que pretendes acceder, por lo que podrías deshabilitarlos temporalmente para verificarlo.Dependiendo del sistema operativo que utilices, el proceso cambia levemente.En caso de que este sea el problema, deberías de poder configurar una exclusión en ambas configuraciones para que permitan el acceso a dicha página web, aunque también sería recomendable revisar por qué se está bloqueando, ya que, en casos específicos, podría deberse a una infección, la cual habría que intentar solventar lo antes posible.Otra de las configuraciones que puedes tener implementadas en tu equipo (o en el propio sitio web) y que podría interferir y provocar el "err_connection_timed_out" sería la configuración de una VPN o de un CDN como Cloudflare (muy utilizado en todo tipo de webs).Como en el anterior caso,, y en caso de que fuese así, lo más seguro es que exista alguna configuración en los mismos que esté provocando el problema, por lo que sería recomendable revisar a fondo (también podría tratarse de un error temporal).Como ya sabréis, los navegadores almacenan información en caché de todas las páginas que visitas; de esta forma puede servirlas mucho más rápido si volvemos a acceder a las mismas.Por este motivo, lo más aconsejable cuando se produce algún tipo de error o incluso si visualizamos de forma incorrecta ciertas páginas webs,. Existen varias formas para verificar esto:La caché DNS almacena las direcciones IP de los servidores web que alojan las páginas web que has visitado de forma reciente desde tu equipo.En ciertas ocasiones,Dependiendo del sistema operativo que utilicemos, el purgado de esta caché se realiza de una forma u otra.Como última opción a nivel equipo/dispositivo, podrías intentar. Tu proveedor de internet suele tener sus propios DNS en la propia configuración de la conexión, no obstante, en ciertas ocasiones no ofrecen el mejor rendimiento (no es algo que suela ocurrir, pero mejor asegurarse).En este caso, podrías configurar los propios servidores DNS de Google o de Cloudflare, que son sumamente fiables y suelen ofrecer buenos resultados.Como te imaginarás, el cambio en este tipo de configuración también depende del sistema operativo que utilices.Si ninguna de estas pruebas no te ha ayudado a detectar o solventar el problema,, no obstante, en la gran mayoría de los casos, el problema debería de provocarlo cualquiera de los puntos anteriores.Dependiendo del producto o tipo de hosting que tengas contratado, el proceso de cambiar este parámetro puede variar. Si tienes un hosting contratado con Raiola Networks , en los que utilizamos cPanel como panel de control, puedes modificarlo fácilmente desde el apartado "SOFTWARE >> Seleccionar versión PHP >> Options >> max_execution_time".Este parámetro. Por defecto suele estar establecido en 30 segundos, no obstante, en ciertas ocasiones puede ser necesario aumentarlo hasta 120 o 180 segundos (algunos plugins temas suelen recomendarlo en sus requisitos).Esta es una opción por la que puedes optar si estás seguro de que el problema se encuentra en alguno de los plugins de tu web y teniendo en cuenta que no es posible acceder con normalidad al administrador de la web para gestionarlos.Si disponemos de un acceso FTP o a un administrador de archivos , podríamos renombrar la carpeta de los plugins a "plugins_bk" (o la de un plugin concreto) para verificar si alguno de ellos puede ser la causa del problema.En caso de que al renombrar esa carpeta podamos acceder a la web con normalidad, podríamos ir probando con cada plugin uno a uno para e ir reduciendo opciones poco a poco y detectar cuál es el que lo causa exactamente.El proceso sería parecido al anterior,, lo sustituimos por uno por defecto y podremos ir revisando qué es lo que puede estar causando el problema con el mismo (incompatibilidad con otro plugin, con alguna configuración, etc.)Como has podido ver a lo largo del post, realmente, no obstante, lo más frecuente es que se trate de un problema de conectividad o de conexión a internet, y en caso de que sea este último, simplemente tocaría esperar a que lo solventen o contactar con tu proveedor a ver si pueden facilitarte algo de información al respecto.En cualquier caso, si has seguido todos los pasos de este post y te sigue apareciendo el err_connection_timed_out en tu sitio web, lo idóneo es que contactes con el soporte de tu hosting para ver si ellos pueden echarle un vistazo y ayudarte a encontrar el problema.