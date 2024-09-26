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Últimamente vuelve a estar de moda el link building, una práctica muy familiar para quienes llevan tiempo trabajando su posicionamiento SEO.

Entender qué es el link building es fácil, pero solo si lo aplicas bien notarás un impulso claro hacia las primeras posiciones de Google y de los modelos de IA.

En esta guía te contamos, de forma muy práctica, cómo hacer link building bien y conseguir enlaces aunque no tengas un perfil experto.

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¿Qué es el link building y por qué todo el mundo habla de él?

Hacer link building, o construir enlaces, consiste en conseguir que otras webs enlacen a la tuya. Es muy útil, porque los enlaces son un factor relevante para posicionarte en las búsquedas.

Definición de link building en palabras simples

Dicho de forma sencilla, el link building se parece a la recomendación de alguien que te conoce y habla bien de ti. La diferencia es que lo hace a través de su web.

Cuando una página incluye un enlace que apunta a tu sitio, transmite que tu contenido merece la visita. Google y los modelos de IA lo interpretan como una señal de confianza que impulsa tu visibilidad en los buscadores.

¿Qué es un backlink y cómo funciona?

De ahí nace el término backlink o enlace entrante, que es el enlace que lleva al usuario desde una página de otra web hasta una URL de la tuya.

En lo técnico, el funcionamiento es muy sencillo. La persona que visita la otra web hace clic y llega a la tuya. Lo interesante para el SEO es que Google interpreta ese enlace como un gesto con el que la web de origen presta su autoridad y su crédito a tu proyecto. Así, cuando un dominio enlaza a otro en las circunstancias adecuadas, ambos salen ganando en posicionamiento. Uno por aportar enlaces útiles al usuario y el otro por recibir autoridad.

Diferencia entre enlace interno y enlace externo

Para estructurar bien tu web conviene no confundir la procedencia ni la función de los enlaces entre páginas:

Enlace interno: conecta dos páginas del mismo dominio (por ejemplo, un artículo de tu blog con tu página de contacto). Sirve para guiar al usuario y organizar la navegación.

conecta dos páginas del mismo (por ejemplo, un artículo de tu blog con tu página de contacto). Sirve para guiar al usuario y organizar la navegación. Enlace externo (o backlink): llega desde un dominio diferente al tuyo. Es el pilar del SEO off-page, el que se trabaja fuera de tu web, y el objetivo directo de cualquier estrategia de link building.

Saber equilibrar la estructura interna con una captación externa constante es la base de un crecimiento sostenido.

Para qué sirve el link building en SEO

El propósito principal del link building es demostrar a los algoritmos que tu web es una referencia en tu sector. No es fácil de conseguir, aunque el SEO para IA abre ahora nuevas oportunidades para lograrlo.

Cómo Google interpreta los enlaces: la lógica del PageRank

Google nació con un algoritmo llamado PageRank. La premisa era sencilla: cuantas más páginas enlazaran a un sitio web, más importante debía ser ese sitio. Hasta que los SEO empezaron a aprovecharse, claro.

El algoritmo actual es muchísimo más complejo e incorpora cientos de señales adicionales, como la intención de búsqueda o las métricas de usuario. Aun así, los enlaces siguen siendo una de las señales de ranking más potentes para decidir qué posición ocupa cada web en los resultados de búsqueda.

Beneficios reales del link building para tu web

Una estrategia orientada a conseguir backlinks de calidad aporta ventajas directas al posicionamiento de tu proyecto. Repasamos las más importantes.

Aumenta la autoridad de dominio

Recibir parte de la reputación de webs consolidadas aumenta la autoridad de tu dominio, y eso hace que te resulte más fácil posicionar cualquier contenido nuevo. Es cierto que la autoridad de dominio es una métrica de vanidad que se inventó Moz, pero al final sí da información útil.

Mejora el posicionamiento en Google

Los enlaces son un impulso directo para escalar puestos en los resultados con tus palabras clave objetivo más competitivas. Cuantas más webs señalen con sus enlaces que tu contenido es útil y relevante, más fácil te resultará subir.

Genera tráfico orgánico cualificado

Un enlace bien colocado en una web potente de tu misma temática no solo atrae a los robots de Google, sino también a lectores reales interesados en tus productos o servicios. Ese tráfico vale oro.

Facilita la indexación y el rastreo de tus páginas

Los rastreadores o crawlers de Google recorren la red saltando de enlace en enlace. Por eso, tener backlinks en webs populares ayuda a que descubran e indexen tu contenido más rápido.

Por todo ello, el link building es una parte del trabajo SEO que conviene cuidar sí o sí.

No todos los enlaces transmiten el mismo valor ni reciben el mismo trato de los buscadores. Para entender bien el link building, tienes que conocer los atributos HTML que los acompañan.

Qué es un enlace dofollow y cuándo importa

Un enlace dofollow es el que no incluye ninguna restricción en su código. Al no llevarla, los rastreadores de Google pueden seguirlo y traspasar autoridad (fuerza o link juice) desde la web de origen hasta la de destino. Son los enlaces más codiciados en cualquier campaña SEO. Y, claro, los más difíciles de conseguir.

Qué es un enlace nofollow y si sirve de algo

Un enlace nofollow incluye el atributo rel="nofollow" . Se creó para combatir el spam en comentarios de blogs y foros, y le indicaba a Google que no traspasara autoridad al sitio enlazado.

Hoy, en cambio, Google los interpreta como pistas que puede tener en cuenta. No transmiten el mismo peso que un dofollow, pero son imprescindibles para construir un perfil de enlaces natural y diversificado, y además aportan visitas directas. Lo normal es tener enlaces de los dos tipos, no de uno solo.

Google introdujo atributos adicionales para clasificar los enlaces de forma más precisa según su origen:

rel="sponsored" : se usa en enlaces publicitarios, artículos patrocinados o notas de prensa por las que has pagado.

: se usa en enlaces publicitarios, artículos patrocinados o notas de prensa por las que has pagado. rel="ugc" : significa User Generated Content (contenido generado por usuarios) y suele aplicarse de forma automática a los enlaces creados por los propios usuarios en foros, secciones de comentarios o plataformas de todo tipo.

Usar las etiquetas correctas protege tu sitio de posibles sanciones por ocultar la naturaleza de un enlace. Antes se podía jugar más con esto, pero cada vez es más difícil hacer trampas en SEO, así que conviene tener claro qué es un buen backlink y qué no.

Qué características tiene un backlink de calidad

Conseguir cientos de enlaces en páginas cutres va a perjudicarte.

Los buenos enlaces no son fáciles de conseguir. Construirlos bien lleva su tiempo, pero merece la pena.

Para que un backlink sea realmente valioso, debe cumplir estos requisitos.

Autoridad del dominio enlazante

Es preferible obtener un solo enlace desde un medio de gran reputación que decenas de enlaces en blogs abandonados o de dudosa procedencia. Menos, pero mejor.

Relevancia temática

La web que te enlaza debe tener una relación lógica con tu sector. Si tienes un blog de fotografía de bodas, un enlace desde una web de wedding planners vale mucho más que uno desde una web de inversión en criptomonedas o una web generalista de marketing digital.

Anchor text natural y variado

El anchor text o texto ancla es la palabra o frase visible sobre la que se inserta el enlace. Un buen anchor describe lo que el lector va a encontrar al hacer clic, y los genéricos como «pincha aquí» o «leer más» no le dicen nada ni a él ni a Google, que los desaconseja en su guía sobre enlaces. Para no parecer artificial, alterna el nombre de tu marca, frases descriptivas sobre el contenido enlazado y, de vez en cuando, combinaciones con palabras clave secundarias. Ante todo, que sea natural.

Posición del enlace dentro del contenido

Los enlaces integrados de forma orgánica en el cuerpo principal de un artículo (in-content) transmiten mucha más relevancia que los relegados al pie de página (footer) o a las barras laterales (sidebars).

Priorizar la calidad frente a la cantidad es la regla de oro para mantener un crecimiento sostenido. No te recomendamos hacer trampas porque, aunque funcionen al principio, en cualquier momento te puede caer una penalización.

Cómo hacer link building: estrategias para principiantes y profesionales

Si te preguntas cómo hacer link building sin riesgos y sin un gran presupuesto, hay varios métodos adaptados a distintos niveles de experiencia.

Estrategias de link building gratis que puedes empezar hoy

No siempre hace falta pagar para conseguir visibilidad y referencias de valor en tu sector. Veamos algunas formas de hacer link building gratis.

Guest posting o publicación como autor invitado

Consiste en escribir un artículo de calidad para el blog de otra persona de tu nicho a cambio de incluir una mención o un enlace de vuelta a tu web, en la biografía o en el cuerpo del texto. Procura que ese enlace lleve un texto ancla natural, porque los guest posts con anchors muy optimizados son justo lo que Google vigila.

Menciones de marca sin enlace: cómo reclamarlas

A menudo, webs y blogs del sector citan el nombre de tu empresa o proyecto, pero olvidan enlazarlo. Lo ideal es ponerte en contacto con ellos para agradecer la mención y pedirles que conviertan el nombre en un enlace.

Directorios y listados de negocios relevantes

Darse de alta en directorios locales profesionales (como Páginas Amarillas o Google Business Profile) es una de las formas más sencillas de conseguir tus primeros enlaces.

Linkbaiting: crear contenido que atrae enlaces de forma natural

Esta técnica consiste en publicar contenidos de mucho valor que otros quieran citar de forma natural. Funciona muy bien con artículos de blog completos, infografías, estudios con datos propios, plantillas descargables o guías detalladas paso a paso.

Estrategia de páginas rotas (broken link building)

Consiste en detectar enlaces rotos (los que devuelven un error 404) en webs de tu sector o de tu competencia con una herramienta de análisis de enlaces rotos. Después, avisas al propietario del fallo y le propones sustituir ese enlace por un contenido equivalente publicado en tu web. No siempre te harán caso, pero a veces funciona.

Participación en foros, comunidades y redes sociales

Responder con utilidad en comunidades como Quora o Reddit funciona, sobre todo de cara a las búsquedas con IA. También tiene premio participar en foros especializados de tu temática, donde puedes añadir enlaces contextuales que amplíen la información a otros usuarios. Eso sí, que el enlace aporte algo a la conversación y no sea publicidad en la firma o en cada mensaje.

Estrategias de link building de pago: cuándo tiene sentido invertir

A medida que un proyecto crece y entra en nichos muy competitivos, las acciones gratuitas suelen quedarse cortas para liderar el sector.

En ese punto, agencias y profesionales suelen recurrir a la compra de artículos patrocinados en medios de comunicación, periódicos digitales, webs y blogs temáticos a través de plataformas especializadas. La inversión tiene sentido cuando el retorno esperado de posicionar palabras clave transaccionales supera con creces lo que cuesta el enlace, porque comprar enlaces no es fácil ni barato. Ten en cuenta, además, que Google pide marcar los enlaces pagados con rel="sponsored" , como vimos más arriba. Hay que hacerlo con mucho cuidado.

Cómo planificar tu primera campaña de link building paso a paso

Para trabajar con orden y sin improvisar, lo mejor es dividir tu primera campaña en cuatro fases:

Audita tu punto de partida: usa Google Search Console para ver qué páginas de tu web ya reciben cierto tráfico pero necesitan un empujón para entrar en los tres primeros puestos o aparecer más en las búsquedas con IA. Investiga a tus competidores: analiza de dónde han sacado sus enlaces las páginas que ocupan ahora el top 3 en las palabras clave que quieres posicionar. Selecciona tus páginas de destino y textos ancla: define con claridad qué URL vas a potenciar y varía los anchor texts para mantener un perfil natural. Diseña una propuesta de contacto realmente personalizada: cuando escribas a otros editores para pedir una colaboración o un guest post, explica con claridad qué valor aportará tu contenido a sus lectores y no les mandes un texto genérico de ChatGPT con el nombre cambiado.

Te aconsejamos ser especialmente prudente al hacer link building. Si no planificas, puedes acabar con una penalización o perdiendo mucho dinero.

Herramientas de link building que debes conocer

Para ejecutar una buena estrategia, tienes muchas aplicaciones diseñadas para analizar perfiles de enlaces. Te permiten encontrar oportunidades reales frente a la competencia y medir cómo evoluciona tu autoridad.

Herramientas gratuitas para empezar sin invertir

Si no tienes presupuesto, hay recursos gratuitos muy potentes:

Google Search Console : la herramienta oficial de Google incluye un apartado de enlaces que muestra qué dominios externos enlazan más a tu sitio y cuáles son tus páginas más enlazadas.

la herramienta oficial de Google incluye un apartado de enlaces que muestra qué dominios externos enlazan más a tu sitio y cuáles son tus páginas más enlazadas. Ahrefs Backlink Checker (en su versión gratuita): muestra los 100 primeros backlinks de cualquier web, su autoridad de dominio y sus textos ancla.

muestra los 100 primeros backlinks de cualquier web, su autoridad de dominio y sus textos ancla. OpenLinkProfiler: analizador gratuito que da datos detallados sobre la antigüedad de los enlaces e identifica posibles dominios sospechosos.

Son perfectas para hacer tus primeros diagnósticos sin gastar nada. Y si necesitas más, siempre tendrás las suites de pago.

Herramientas de pago: Ahrefs, Semrush y alternativas

Para un uso profesional, las suites de pago son indispensables por la profundidad de sus bases de datos. En link building, las más populares son:

Ahrefs : considerada «la herramienta» de la industria SEO por el tamaño de su índice de enlaces y la precisión de sus métricas (Domain Rating o DR).

considerada «la herramienta» de la industria SEO por el tamaño de su índice de enlaces y la precisión de sus métricas (Domain Rating o DR). Semrush : destaca por su módulo Backlink Audit , ideal para revisar la salud de tu perfil de enlaces y prevenir penalizaciones.

destaca por su módulo , ideal para revisar la salud de tu perfil de enlaces y prevenir penalizaciones. Majestic: está especializada por completo en el análisis de enlaces y ofrece métricas de calidad como Trust Flow (confianza) y Citation Flow (volumen).

Cualquiera de estas plataformas acelera mucho la prospección y el análisis de la competencia. ¿Lo malo? Que tendrás que pasar por caja.

Cómo monitorizar tu perfil de enlaces y medir resultados

Conseguir un enlace es solo el principio. Después toca comprobar que se mantiene activo con el tiempo.

Te aconsejamos revisar cada mes que los editores no hayan retirado tus backlinks más valiosos ni les hayan añadido el atributo nofollow sin avisar. Además, contrasta el impacto de esos enlaces con el aumento de tráfico orgánico en Google Analytics.

Riesgos del link building y cómo evitar penalizaciones de Google

Intentar engañar a los algoritmos con técnicas agresivas de link building suele acabar en catástrofe SEO si Google detecta comportamientos artificiales. No te la juegues.

Qué prácticas considera Google manipuladoras

Google penaliza activamente las prácticas conocidas como Black Hat SEO a través de sus políticas contra el spam. Es decir, el SEO que hace trampas, y lo normal es que te pillen.

No caigas en:

La compraventa masiva de enlaces sin etiquetarlos como patrocinados.

Los intercambios excesivos de enlaces recíprocos («yo te enlazo y tú me enlazas»).

Las redes privadas de blogs (PBN), webs de baja calidad creadas con el único fin de inflar la autoridad.

Los programas automáticos que dejan comentarios spam en miles de webs.

Si tu SEO te aconseja algo así, cuidado. Te expones a una penalización que podría hacer desaparecer tu web de Google.

Penalizaciones algorítmicas vs. penalizaciones manuales

Es fundamental entender los dos tipos de sanciones que puede aplicar Google:

Penalización algorítmica: es un filtro automático que se activa cuando Google detecta patrones no naturales. Reduce poco a poco la visibilidad y el tráfico de tu web sin notificártelo.

es un filtro automático que se activa cuando Google detecta patrones no naturales. Reduce poco a poco la visibilidad y el tráfico de tu web sin notificártelo. Penalización manual: un revisor de Google inspecciona tu sitio y emite una sanción explícita que aparece en Google Search Console, en el apartado «Acciones manuales».

En los dos casos hay que corregir de inmediato el perfil de enlaces para recuperar la confianza del buscador. La penalización manual duele más, pero antes puedes ir notando una algorítmica que, poco a poco, hace bajar tu web. Y todo por un link building mal hecho.

SEO negativo: qué hacer si te atacan con enlaces tóxicos

El SEO negativo se da cuando un competidor malintencionado genera miles de backlinks de pésima calidad desde páginas de apuestas, webs de dudosa autoridad, sitios de contenido para adultos o redes de spam.

Esos enlaces apuntan a tu web para intentar que Google te sancione. Son una amenaza real, y vigilar tu perfil de enlaces con frecuencia te permite detectar estos picos anómalos antes de que afecten a tu posicionamiento.

Cómo desautorizar enlaces dañinos con Google Disavow

Si detectas enlaces tóxicos y no consigues que el propietario de la web de origen los retire, que es lo más habitual, tendrás que recurrir a Google Disavow Tool. Consiste en enviar a Google un archivo de texto (.txt) con las URL o los dominios enteros que debe ignorar al evaluar la autoridad de tu web. Es fácil y no lleva mucho tiempo, pero ten mucho cuidado de no desautorizar enlaces valiosos.

El factor que casi nadie menciona: cómo el hosting afecta a tu estrategia de link building

Conseguir los mejores backlinks en los medios y webs de más reputación de tu sector es genial. Pero si tu web no responde, el SEO no funciona ni con los mejores enlaces.

Cuando consigues un backlink de calidad, atraes tanto a bots de búsqueda como a usuarios reales. Si alguien hace clic en el enlace que has conseguido en un periódico, y que te ha costado cientos o miles de euros, y la página no carga, mal empezamos. El usuario se va y fin de la historia.

Google no lo recoge en su documentación, pero en la comunidad SEO se ha observado que una mala experiencia en la página de destino puede restar parte del impulso que ese enlace debería transmitir a tu posicionamiento. Por eso, un hosting rápido va de la mano de un link building bien hecho.

El impacto del uptime: si tu web cae, pierdes el valor de tus enlaces

Los motores de búsqueda rastrean constantemente los enlaces que existen en la red. Si la araña de Google sigue un backlink de alta autoridad hacia tu sitio y se encuentra con un error de servidor (un error 500 o un 502) porque tu hosting está caído, el buscador asumirá que tu página no es fiable. Si las caídas de servicio son frecuentes, Google acabará desindexando tus URL y el valor de esos enlaces se perderá por completo.

IP limpia y servidores en España: qué significa para el SEO local

El hosting en el que vive tu web emite señales geográficas y de confianza técnica que son fundamentales:

Ubicación geográfica de la IP: si tu público objetivo está en España, alojar tu web en un servidor con IP española ayuda a reforzar la relevancia geográfica en las búsquedas locales.

si tu público objetivo está en España, alojar tu web en un servidor con ayuda a reforzar la relevancia geográfica en las búsquedas locales. Reputación del rango de IP: en los alojamientos compartidos de muy bajo coste es tristemente habitual compartir servidor con páginas de spam. Si la dirección IP de tu servidor está en listas negras, Google puede mirar con malos ojos tu web sin que seas consciente.

Si quieres evitar sustos, elige un proveedor que cuide la reputación de sus servidores y, si el proyecto lo justifica, valora un servidor con recursos e IP propios.

Hosting SEO vs. hosting estándar: cuándo merece la pena el cambio

A medida que un proyecto crece y suma nuevas webs, sus necesidades de infraestructura cambian bastante:

Hosting estándar: es la opción convencional, en la que tu sitio comparte servidor e IP pública con otras webs. Es idóneo para blogs, webs de empresa e incluso pequeñas tiendas online de alcance nacional que gestionan un único proyecto y quieren contener los costes iniciales.

es la opción convencional, en la que tu sitio comparte servidor e IP pública con otras webs. Es idóneo para blogs, webs de empresa e incluso de alcance nacional que gestionan un único proyecto y quieren contener los costes iniciales. Hosting SEO: está pensado para proyectos avanzados y para agencias o profesionales que gestionan muchos dominios. Su principal ventaja es que permite asignar direcciones IP de clase C distintas a cada proyecto dentro de la misma cuenta, de modo que cada web funciona con su propia IP y lo que ocurra en una no afecta a las demás.

Pasarse a un hosting SEO merece la pena si gestionas una cartera de webs o trabajas en sectores muy competitivos en los que necesitas aislar por completo la reputación IP de cada cliente, para que un problema en una web no arrastre al resto.

Errores de link building que debes evitar desde el principio

Las imprudencias al captar enlaces son el fallo más común de quien empieza con el link building. Estos son los errores más frecuentes.

Comprar enlaces sin criterio de calidad

Comprar paquetes masivos de enlaces baratos en plataformas no verificadas se traduce en backlinks desde granjas de enlaces que Google ya tiene identificadas y penalizadas. Es pagar para que te penalicen.

Abusar del mismo anchor text en todos los enlaces

Si el 100 % de los enlaces que apuntan a tu web usan exactamente la misma palabra clave transaccional (del tipo «comprar reloj barato»), los algoritmos detectarán enseguida un patrón de manipulación.

Conseguir muchos enlaces en muy poco tiempo

Una web nueva que pasa de 0 a 900 backlinks en tres días levanta sospechas automáticas. La captación de enlaces debe ser progresiva y crecer de forma natural con el tiempo.

Ignorar la relevancia temática del dominio enlazante

Un solo enlace desde un blog pequeño de tu misma temática tiene un impacto mucho más positivo en tu SEO que cien enlaces desde webs que no tienen nada que ver con tu actividad.

La mejor forma de hacer link building sigue siendo apostar por menos enlaces, pero mejores. Si vas sobre seguro, comprobarás cómo ayuda a tu SEO.

Preguntas frecuentes sobre link building (FAQ)

¿Qué es el link building y para qué sirve en SEO?

El link building es una estrategia de SEO off-page que consiste en conseguir que otras webs incluyan enlaces hacia la tuya. Sirve para aumentar la autoridad y la popularidad de tu dominio ante buscadores como Google y ante los modelos de IA.

¿Cuáles son las mejores estrategias de link building para posicionar una web?

Las más efectivas son crear contenido de mucho valor que atraiga enlaces de forma natural (linkbaiting), escribir como autor invitado (guest posting) en blogs del sector, reclamar las menciones de marca sin enlace y recuperar enlaces rotos (broken link building).

¿Qué diferencia hay entre un enlace dofollow y nofollow?

Un enlace dofollow permite que los buscadores sigan el enlace y transmitan la autoridad del sitio de origen a la página de destino (link juice). Un enlace nofollow incluye un atributo HTML que indica a los buscadores que no deben transferir esa autoridad de forma directa, aunque sirve para diversificar el perfil de enlaces y aportar visitas.

¿Qué riesgos tiene el link building y cómo evitar penalizaciones de Google?

El mayor riesgo es recibir una penalización algorítmica o manual por intentar manipular los resultados con esquemas de enlaces masivos o sin relevancia temática. Para evitarla, prioriza enlaces de webs de tu temática, varía los textos ancla, crece de forma progresiva y marca como patrocinados los enlaces por los que pagues.

¿Cómo influye el hosting en una estrategia de link building?

La calidad del hosting determina la velocidad de carga y la disponibilidad de la página a la que apuntan los backlinks. Si una web tarda en cargar o se cae cuando recibe visitas desde enlaces externos, pierde a esos usuarios y puede desaprovechar parte del valor de esos backlinks, lo que perjudica su rendimiento SEO.